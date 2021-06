Cartas al director de HERALDO: 'Vivimos la época del activismo de salón'

'Vivimos la época del activismo de salón'

De mayor quiero ser activista.

Ahora muchos ejercen esa profesión bajo diferentes banderas, basta con proclamar que se está a favor de ciertas causas bien publicitadas. Antaño, un rebelde no tenía causa y si la tenía era perdida, pero se batía el cobre por ella. Ahora los rebeldes de antes están desfasados. Ahora hay que ser activista, pero de salón. El otro día aparecía uno de mis mitos entregando una catana a Maduro, presidente de Venezuela. Era un mito porque arreaba leches a diestro y siniestro sin despeinarse, porque fue el primer occidental en tener un dojo en Japón: Steven Seagal se había ganado un respeto. Pero va y desde su mansión de tres millones de euros le hace una ofrenda a un señor que está dejando el país más rico de Sudamérica como la palma de la mano y le entrega una catana para que siga cortando cabezas. La escritora Arundhati Roy, la de ‘El dios de las pequeñas cosas’, lanza proclamas oponiéndose a centrales hidroeléctricas en India, a que manipulen el curso de los ríos, a que se altere la naturaleza. Claro que ella vive en Londres, una ciudad salvaje en medio de la naturaleza, y en Delhi, otro pueblucho que vive al ritmo de la madre Gaia. Y a partir de ahí se me desató todo: activista a lo Bardem, desde su mansión en Hollywood, a favor del pueblo saharaui; o como Richard Gere, desde su jet privado, a favor de los tibetanos; o como nuestro activista preferido, que lucha por el pueblo español desde su chalet y con sueldo de diputado; o como otros muchos, que ‘luchan’ desde ciudades, sin tener idea de lo que significan osos o lobos cerca de casas y ganados. Por eso quiero ser activista, para tener una vejez acomodada, desde una mansión de ensueño, en un paraje idílico, defendiendo causas. En realidad, lo que sobra en este mundo son fariseos.

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO

'Regreso de un largo viaje'

Que la covid se considere la plaga del siglo es comprensible. Está dejando tanto dolor, muerte, soledad, ruina económica… Es innegable. Pero quiero pensar algo positivo. Yo en siete meses he saludo alrededor de cinco horas: vacuna de la gripe y dos veces para la de la covid. Al hacerlo después de la segunda vacuna, un conocido cruzó la calle y vino hacia mí para decirme cuánto me había echado de menos y lo que se alegraba de verme. Después, todos los días, personas a quienes me limitaba a saludar se acercan y hablan, hablamos como si hubiéramos vuelto de un largo viaje. Al entrar al portal, me escucho, voy cantando. Es que me han alegrado el día.

Pilar Cavero García-Rivero. ZARAGOZA

'Sin estacionamientos'

Muestro mi inconformidad con el Ayuntamiento de Zaragoza dada la falta y sustitución de aparcamientos de turismos en nuestra ciudad, especialmente en el sector Universidad. No entiendo la sustitución devastadora de estacionamientos de turismos por otros de motocicletas, bicis y patinetes. Debido a la covid, por salvar la hostelería, han cambiado estacionamientos por plataformas para terrazas. Veo vergonzoso que se sigan sustituyendo estacionamientos para poner motos, bicicletas y patinetes, es absurdo que cada 20 metros te los encuentres. ¿No pagamos impuestos los turismos? Pagamos más del triple que cualquier motocicleta, ya que las bicis no pagan nada. Si te atropella un ciclista particular te vas a casa o al hospital con una mano delante y otra detrás. Las motos se siguen aparcando encima de las aceras, ya que si está a 50 cm del bordillo y la acera mide 3 metros es legal. Los conductores de vehículos a motor también trabajamos en la calle, moviendo el coche de un barrio a otro, y nuestras empresas, no nos pagan la zona azul, y también estamos a mitad de jornada laboral con los ERTE como para pagarnos de nuestro bolsillo el párking. Me parece vergonzosa la situación. Salvemos a los turismos y eliminemos las zonas azules, naranjas, verdes o amarillas, porque el día que nos quitemos el coche para ir andando se notará en las arcas del Ayuntamiento.

José Manuel Cardiel. Zaragoza

'La pobreza infantil'

Siempre ha existido esta lacra en nuestra sociedad, pero antes no tenía la visibilidad de ahora, porque las autoridades intentaban esconderla y los medios de comunicación eran más escasos, no existían internet, que lo globaliza todo, y las redes sociales. Con estas crisis cíclicas tan seguidas sufren más quienes menos tienen. Hasta ahora simplemente se ha ido parcheando con ayudas sociales, el ingreso mínimo vital, becas, banco de alimentos, pero solo hay que asomarse a una cola del hambre de cualquier gran ciudad y verla en toda su dimensión. Esta generación de niños y niñas no va a tener las oportunidades que tendrán otros niños de similar edad, y es por eso que la sociedad debe ayudar. Y no es cuestión de caridad, es cuestión de justicia social y de responsabilidad institucional. Ya está bien que al Estado le tengan que sacar las castañas del fuego entidades y asociaciones privadas que están más al cabo de la calle y de la realidad, gracias a esos miles de voluntarios que saben conjugar como nadie la palabra fraternidad. Un país moderno no puede permitirse este disloque.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

'Largo me lo fiais'

El presidente del Gobierno cree que en el 2050 tendremos una España más próspera. ‘España 2050’ es el documento gubernamental comentado, mirando al futuro, sin tener en cuenta que estamos en el presente y que tenemos todavía muchos asuntos que solucionar: una reforma laboral integral y ambiciosa, un paro juvenil como prioridad que nos exige Bruselas, la reforma fiscal, restaurar el sistema de pensiones, etc. El presidente nos dibuja un país maravilloso donde la gente vive sin complicaciones. Se ha olvidado de que hasta 2050 habrá nuevas legislaturas y gobiernos de distinto signo. Me recuerda la expresión «cuán largo me lo fiais, Sancho», que aparece en el Quijote, dirigida a Sancho al recordarle que los vaivenes del destino y la fragilidad de los sueños están expuestos a la contingencia del tiempo. Esta expresión también aparece en ‘El burlador de Sevilla’ de Tirso de Molina y en otros autores del Siglo de Oro. Con esta locución arcaica, queremos significar que las promesas, sueños y proyectos a largo plazo suelen olvidarse con facilidad. Da a entender que el plazo es demasiado largo y que posiblemente no se vaya a cumplir con la obligación contraída. No miremos al futuro con tanta antelación y tratemos de recuperar España con pasos cortos pero más firmes. Actualicemos la frase que dijo Pablo Neruda: "Aprender del pasado y mirar hacia el futuro, pero vivir en el presente".

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

