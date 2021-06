Optimismo turístico

Los turistas nacionales han acelerado las reservas en los destinos de mayor demanda de Aragón (el Pirineo y las comarcas del Maestrazgo y Gúdar-Javalambre), donde los empresarios confían en volver a llenar sus establecimientos en agosto. El optimismo, aunque todavía sea moderado como obliga la prudencia, empieza a generalizarse en el sector y en el conjunto de actividades vinculadas a él. La vacunación masiva de la población y el descenso de contagios permiten ofrecer la oportunidad de unas vacaciones seguras. El fin de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores a partir del próximo sábado también ayudará a activar el sector. De cualquier modo, no hay que bajar la guardia en las medidas de protección.

La previsión de todas las asociaciones turísticas altoaragonesas y turolenses apunta a que los niveles de ocupación en la incipiente campaña de verano vuelvan a ser los mismos que había antes del inicio de la pandemia. La declaración del estado de alarma para hacer frente a la covid, hace quinces meses, obligó a cerrar negocios y restringir horarios hasta el punto de generar una crisis hasta hoy desconocida en el sector. Ahora, los buenos datos sanitarios sugieren que se va a disfrutar de una buena temporada.

Estas optimistas perspectivas no deben hacernos olvidar, sea como fuere, que luchamos contra una pandemia y que la situación no es tan positiva en otros lugares del mundo, como el vecino Portugal. Para contrarrestar los riesgos es importante que funcione bien el sistema de vigilancia. Si se observa un crecimiento rápido de la incidencia, tiene que activarse el freno de emergencia, es decir, la recuperación de restricciones exprés. La experiencia del Reino Unido demuestra que las nuevas variantes del virus suelen ser más infectivas, de modo que los rebrotes son también más rápidos en expandirse. En temas de salud, las prisas no son buenas consejeras.