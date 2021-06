Conversábamos hace unos días en la terraza del Casino Mercantil Christian Peribáñez, Lorena Cosba, Cristina Hidalgo y servidor sobre el futuro de la cultura, lo cual no deja de ser ambicioso.

Quiero decir, cuando el presente es niebla, cuando el presente tiembla y a menudo varía la percepción del mismo en función de cómo se han dado las circunstancias, cuando eso sucede, cómo aventurarnos con una bola de cristal a predecir el futuro. Jugamos a predecirlo, tratando de adivinar el peso de la cultura en la sociedad futura en unos días en los que el confinamiento parece que ha llevado a una reivindicación de la misma. Está claro que, para dos autores, una fotógrafa y una ilustradora, la cultura debería tener un peso central en la sociedad futura. Me pregunto, en cambio, si pretender que en el futuro la gente acuda en masa al teatro, visite exposiciones, lea con regularidad y exista una valoración y compensación tanto social como económica de la figura del creador no es, acaso, otra forma de utopía. Una, si se me permite la invención, cultopía.

Sí llegamos en cambio a una conclusión, y es que la cultura seguirá salvando vidas, dándole sentido a existencias y será, en un mundo en el que parece que estamos condenados a alejarnos, un mecanismo de unión entre gente distinta. Tal vez esto último sea más un deseo: será tarea de todos hacer que ese escenario sea posible y tratar de conseguir que sea accesible para todos en cualquier circunstancia. Hacer de ella, y cito a Pedro Ugarte en otro contexto, "un ancla. Para evitar naufragios".