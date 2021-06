Cartas al director de HERALDO: 'Una manifestación de la maldad humana'

'Una manifestación de la maldad humana'

Ante la confirmación del final trágico de la niñas Anna y Olivia, es imposible no sentirse conmocionado: no puede entenderse que alguien sea capaz de hacer lo que ha hecho el contribuyente de traerlas a la vida, que no su padre.

No deja de ser una manifestación de la maldad humana. Deberíamos haber aprendido a gestionar razonablemente nuestras emociones. A nivel social se debe hacer algo más de lo que se hace, sobre todo en el ámbito de la detección y prevención de conductas desviadas que puedan llevar a alguien a generar esos monstruos producto de ensoñaciones desarrolladas a partir de una deficiente y egoísta interacción con los demás. Todos somos responsables de no revelarnos contra aquel que manifiesta actitudes desviadas. Todos somos culpables de que a nuestro lado pueda haber individuos de los que intuyamos puedan ser capaces de hacer daño a otros, y no hacer nada para impedirlo. Y todos somos en parte cómplices de que se puedan dar este tipo de hechos justo a nuestro lado, dentro de nuestras opulentas y cultas sociedades del que llamamos primer mundo, que hasta la fecha, y a pesar de todos sus avances, no ha sido capaz de erradicar esos sueños de la razón de alguno de sus racionales, pero no razonables individuos hasta para hacer el mal, tal vez por centrar el foco de la acción principalmente en el individuo, y no en su entorno y su interrelación con él. El mal es ya irreparable, y la pena de un alcance imposible de calificar. Como siempre, la única esperanza es que Anna, Olivia y sus seres queridos sean los últimos en pasar por algo semejante, pero es posible que nos quede un largo recorrido en nuestro posiblemente distorsionado desarrollo individual y social.

Lorenzo Solanas Forcén. ZARAGOZA

'La sanidad en Teruel'

La Administración. Para solucionar el cierre del servicio de OTR (Otorrinolaringología) del hospital de Teruel no se les ha ocurrido más que anular el traslado previamente concedido a la doctora Teresa Lahoz. No han trabajado para encontrar fórmulas que hagan atractivo el trabajo en la bonita y tranquila ciudad de Teruel: bonificación en vacaciones, sueldo, puntos para futuros traslados, cursos de formación, etc. En lugar de eso han optado por lo más fácil y revocan lo que ellos habían concedido. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque con esa acción nadie va a querer ir, no solo a Teruel, sino a ningún centro sanitario poco demandado, porque supondrá una cadena perpetua en esa plaza. Además no soluciona la continuidad del servicio de OTR en Teruel dentro de tres años, cuando tras 41 años de dedicación y servicio a Teruel la doctora Lahoz solicite la jubilación. ¿O es que tampoco se la van a conceder?

Isabel Lahoz Zamarro. ZARAGOZA

'No tiene lógica'

El pasado mes de enero reflexionaba en una carta al director (‘Demagogia inversa y vacunas’) sobre las declaraciones de varios políticos (Feijóo, Arrimadas...) que decían que hay que vacunarse cuando te toque, es decir, por grupos de edad. Mi reflexión era que los altos cargos del Estado: jefe del Estado, jefe del Gobierno, presidentes del Congreso y Senado, altos magistrados del Tribunal Constitucional, etc., debían ser protegidos con la vacuna para mantener el Estado en funcionamiento. No fueron vacunados, y algún cargo que sí se vacunó, como el jefe del Estado Mayor de la Defensa, dimitió. Pero hoy nos encontramos que la selección española de fútbol ha sido vacunada, por causa de la Eurocopa. Ya me dirán ustedes si esta situación es lógica, que el Rey tenga que vacunarse por su edad y los jugadores por su condición. Creo que estos políticos son populistas, demagogos y tremendamente infantilistas. O trasponiendo el dicho romano: pan y fútbol.

Manuel Vargas Ramírez. ZARAGOZA

'El alcalde y la política nacional'

¿Podría el señor alcalde elegido por los zaragozanos dejar de hacer política nacional/electoralista? Eso ya lo hace el presidente de su partido ‘a pura vox’. Como alcalde de Zaragoza su prioridad debería ser solucionar los problemas de los zaragozanos, que no son pocos y que no enumero ya que excedería del espacio permitido. Yo le diría que «zapatero a tus zapatos, que hablas mucho y las medias suelas me las has puesto agujeradas». El sueldo del alcalde sale de los sufridos zaragozanos, no de esa sede que está tan ‘sobrecuestionada’. Y eso de que repitiendo las mentiras se convierten en verdades le puedo decir que para mí no sirve, ya que tengo memoria.

Luis Antonio Vallés Gascón. ZARAGOZA

'Niños y creatividad'

Aburrirse es disuasivo, no es divertido ni atractivo. Tal vez en el aburrimiento tengamos la solución para la creatividad. Los especialistas infantiles recomiendan que un niño necesita aburrirse para desarrollar su imaginación y creatividad. Es habitual observar, en reuniones familiares y de amigos, cómo se les entrega el móvil a los niños para que se entretengan y dejen tranquilos a los adultos. ¿Por qué no se les da lápiz y papel? Si les hacemos recomendaciones de cómo podrían dibujar sus pensamientos, escribir sus ideas, dejar volar su mente, tendrían una oportunidad para la creación. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo de imágenes y de sonidos, para nuestro entretenimiento. No nos damos cuenta de que transmitimos a nuestros descendientes ese mismo mundo, que no da lugar a mucha imaginación ni creación, porque ya está establecido. Cambiemos la forma de educar y demos una oportunidad a nuestros descendientes para que puedan ser creadores y soñadores en aras a un mundo mejor. Los adultos somos el problema, pero también la solución.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

'Ya no se les cree'

La Agencia Europea del Medicamento dijo que la vacuna Astra Zeneca era segura y podía aplicarse en segunda dosis. La ministra de Sanidad decidió llevar la contraria y dijo que era preferible mezclar vacunas. Las comunidades autónomas se opusieron. La ministra cambió su criterio y permitió que fueran los ciudadanos los que eligieran entre la segunda dosis de Astra Zeneca o recibir otra vacuna. Abrumadoramente los españoles afectados han decidido llevar la contraria al Gobierno. ¿Qué ha ocurrido? Sencillamente que los ciudadanos desconfían de Sánchez, Redondo, Simón y sus acólitos. Que no se fían. Tanto han mentido que ya no se les cree. Deben convencerse de que los españoles no son tan manipulables como creen. Gobernar con seriedad, sin engaños, es imprescindible para tener credibilidad.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

