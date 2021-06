Una ‘mesa’, ¿para qué?

Desde hace unas semanas, la denominada ‘cuestión catalana’ ha vuelto a primer plano de la actualidad.

Primero, la formación de gobierno en Cataluña; después, el anuncio por el presidente Sánchez de indultar a los políticos presos y de reformar el delito de sedición han provocado numerosos análisis y reacciones tanto de apoyo como de denuncia. Mucha menos atención se ha prestado a la reanudación de la denominada ‘mesa de diálogo’ entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Es comprensible. En principio, no hay nada de especial en el hecho de que el Gobierno del Estado y el de una comunidad autónoma dialoguen. Sin embargo, en mi opinión, los mayores riesgos para el Estado y la mayor anomalía constitucional se vinculan a esa mesa. No resto importancia a los indultos ni, mucho menos, a la reforma del delito de sedición. Pero creo que se está dando por evidente lo que no lo es. Por el contrario, la mesa plantea numerosas y graves dudas no solo jurídicas sino también de oportunidad desde el interés general del Estado.

Antes de proseguir he de señalar que creo que no es posible negar la necesidad de encontrar la fórmula de un acuerdo que facilite la resolución de la ‘cuestión catalana’. Es decir, hay que hablar y hay que hacerlo con las fuerzas políticas independentistas. Pero el cómo y el contexto de ese diálogo son cosas esenciales. Y aquí surge el problema al examinar los términos en los que se desenvuelve la mencionada ‘mesa de diálogo’. Concurren en ella una serie de circunstancias que bien pueden convertirla en una trampa mortal para España como Estado y como nación. Porque aunque algunos ahora relativicen la importancia de lo sucedido, nunca debiera olvidarse que Estado y nación estuvieron al borde de la quiebra en el otoño de 2017 por el hacer y la voluntad de quienes se sientan a un lado de esa mesa. No han cambiado de posición. Sus reclamaciones son claras. Amnistía y reconocimiento del derecho de autodeterminación. Bajo estas premisas se reiniciará el diálogo.

Con todo, hay circunstancias añadidas que explican mi afirmación inicial. Entre ellas, no es la menos relevante la situación de desequilibrio en la que se encuentran sus integrantes. Mientras Sánchez necesita los votos de sus interlocutores, estos no tienen dependencia alguna. Solo esta circunstancia debería hacer inviable la mesa cuando el objeto es, en todo caso, tratar temas de trascendencia para el conjunto del Estado. Más allá, en segundo lugar, es preciso subrayar el clima de partida establecido. La sensación que se transmite, al menos la que yo percibo, es que se trata de un escenario para que el Estado repare su mal hacer con Cataluña, en particular con los nacionalistas catalanes. Desde 1978 se habría tratado mal a Cataluña y hay que reparar la deuda. Es decir, se obvia el profundo autogobierno del que goza esta Comunidad y su protagonismo político desde el inicio mismo de la Transición. En tercer lugar, hay un hecho capital. Hoy, cuando se habla de negociar la mejora del autogobierno en comunidades como Cataluña o el País Vasco, la pregunta es evidente: ¿cómo hacerlo? Casi todo lo posible (y lo imposible) ha sido transferido. La presencia del Estado en estas comunidades es testimonial. Por supuesto, puede pensarse en matices en relación con el alcance de las bases o en mejoras en la financiación. Pero nada estrictamente esencial. Por ello, se comprende que los nacionalistas ya solo aspiren a la autodeterminación. No hay otra cosa sustantiva que reclamar. Finalmente, la mesa es peligrosa porque se van a negociar en ella cuestiones que afectan a todos. A todos los ciudadanos y a todas las comunidades. Así, es muy posible que otros sujetos se vean comprometidos por acuerdos adoptados sin deliberación pública y, por supuesto, sin haber participado en la decisión. Un riesgo directamente vinculado con su formato extraparlamentario y que, de entrada, la invalida para la mayoría de sus posibles quehaceres.

Si se mira hacia atrás, los errores son múltiples. No es el menor el haber aceptado una situación permanente de débito. Bien por convicción bien por estrategia, el Estado no ha sido defendido. Así, la historia de la relación entre el Estado y el nacionalismo es la historia de un fracaso fraguado en la ausencia de un verdadero proyecto nacional en los dos grandes partidos nacionales. Hoy, el problema es que no cabe equivocarse sin poner en riesgo el Estado y, con él, la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles.