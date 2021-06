El objetivo primordial humano es –o debe ser– orientar la vida hacia la salud.

Y a mayor abundamiento, hacia la salud psíquica, pues sin ‘cabeza’ perecemos. En salud mental la divisa es: cuidar es curar. Unos a otros. La tradición médica occidental opuso salud y enfermedad. En el tratado ‘Sobre el médico’, Hipócrates y sus discípulos, atentos a la idea de salud, prescribían el deber de cuidarse y cuidar. A uno mismo y a los demás. De ahí la importancia de cuidar a la familia, la amistad, las relaciones en el trabajo y demás asuntos de la vida.

Con el advenimiento del psicoanálisis se cuestionó el modelo salud ‘versus’ enfermedad y se estableció un continuo entre ambos indicadores. El humano se concibe como un ser con estabilidad inestable o viceversa. Un ser frágil, defectuoso y lleno de impurezas. Yo o usted mismo. Alguien imperfecto que exige atención y cuidados. Hoy en día, a la salud no se contrapone la enfermedad, sino la no salud (el ‘taedium vitae’). La salud y la no salud van más allá de la mera ausencia de síntomas. La salud está ligada al proceso creativo vital y existencial. No es una posesión, sino una conquista. Entre otros requisitos requiere de un cierto equilibrio personal, de una buena interacción con los otros, de una adecuada capacidad de vivir la vida, de una disposición al pensamiento crítico, de un básico sentido del humor y de una tendencia a la armonía con el medio ambiente. Sin juego vital no hay salud. Al jugar estamos verdaderamente, humanamente sanos.