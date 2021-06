Cartas al director de HERALDO: 'Lo más fácil, subir impuestos'

'Lo más fácil, subir impuestos'

¿Dónde está aquel partido que decía que negociaría con las empresas eléctricas de tú a tú para que redujesen sus beneficios y nos bajasen el precio de la electricidad?

Donde no hay mata no hay patata, sacas a nuestra clase política del ‘y tú más’ y están como un pato en un garaje. Con la necesidad que tenemos de personas inteligentes y nos han tocado los últimos de la clase. ¿Alguien me podría decir si, pensando en la gran subida de la luz, en horas punta apagarán el aire acondicionado en el Parlamento de España y en los de las diecisiete taifas? La famosa pólvora del rey se ha terminado y nuestros dirigentes siguen empeñados en engañarnos. No quiero pensar cómo serán las cuentas que la UE nos va exigir a los españoles para ir pagando la estratosférica deuda en la que nos han metido. Antes de votar a un partido deberíamos saber qué personas van a formar la administración de nuestro dinero, porque si no pasa lo que pasa. El gallinero se llena de amigos y simpatizantes cuya única misión es decir ‘sí señor’ a su líder; y los ciudadanos pasamos a un último lugar en sus decisiones. Lo mismo que para una empresa lo más fácil para hacer caja es despedir trabajadores, para un gobierno es subir impuestos. La diferencia es que en la empresa alguien se juega su dinero y futuro y en la política, los que se juegan el pan son los sumisos ciudadanos.

Adela Laborda Gavalda. ZARAGOZA

'¿Es Zaragoza una ciudad amigable con los mayores?'

El Ayuntamiento de Zaragoza se adhirió en 2011 al proyecto ‘Ciudades amigables con las personas mayores’, destinado a crear entornos y servicios que faciliten un envejecimiento activo. Soy natural de Zaragoza, tengo 75 años y visito la ciudad con frecuencia. Un domingo de mayo, subí con mi esposa al autobús Zaragoza-Cadrete. Para pagar presenté la Tarjeta Bus, que fue rechazada por el conductor ya que no cubre ese tipo de trayecto. Intenté pagar con un billete de 20 euros, ya que no llevaba monedas suficientes. La negativa del conductor, esta vez ya con tono autoritario, me indujo a presentar todo tipo de tarjetas de crédito y a airear con ostentación mi billete. Quería manifestar que mi osadía de utilizar dicho transporte obedecía a una necesidad y no al hecho delictivo que ya parecían percibir otros viajeros, por el alboroto que se estaba montando. Buenas gentes intentaron pagar nuestros billetes, pero rechacé este acto de solidaridad para evidenciar que la situación debería estar prevista en los protocolos de la compañía, que explota esta y otras líneas bajo el paraguas municipal de una ciudad que fue galardonada como ciudad amigable con las personas mayores. Ante la impasibilidad del conductor y los vítores cómplices de los viajeros, mi esposa y yo nos apeamos y nos quedamos en tierra, sin hostilidad pero con un palmo de narices. Supe que análogas situaciones se resuelven otras veces, discretamente, por la decisión personal de los conductores, que, con criterio equidistante entre la normativa y situaciones insólitas como la detallada, optan por la resolución pacífica del conflicto. Seguramente el conductor de mi autobús perdido se retiraría ese día con la satisfacción de haber cumplido la normativa con exquisita pulcritud. Pero después de esto, ¿es Zaragoza una ciudad amigable con las personas mayores?

Javier Giménez Alvira. ECHAURI (NAVARRA)

'Alarma municipal'

Los ciudadanos que residimos en el barrio de Montañana tenemos numerosos problemas con el Ayuntamiento de Zaragoza y sus representantes, y hoy añadimos al listado una de sus alarmas municipales. Incomprensible, que una alarma instalada en el pabellón municipal de este barrio rural, cada vez que se dispara por la noche tengamos que soportarla más de una hora tocándonos los tímpanos. Hemos considerado exponer el tema por si tenemos la suerte de que algún funcionario del Ayuntamiento o personal contratado o subcontratado o representante político, incluido algún alcalde de barrio, al leer este texto puede informar al responsable de las alarmas municipales del problema y lo pueda solucionar. El funcionamiento básico de las alarmas es avisar al personal de la empresa que la ha instalado, y este personal, a su vez, avisar a la Policía Municipal, y a los 30 minutos debería dejar de sonar. Pero parece que estas alarmas municipales, siguen otro procedimiento burocrático, y el trámite hasta que se desconecta se parece a la gestión que se demora cuando el ciudadano tramita un problema. En la madrugada del 11 de junio, desde las 5 de la mañana y durante 2 horas la alarma nos interrumpió el derecho al descanso y este problema es reiterativo desde hace años, y lógicamente como ciudadanos afectados estamos cansados de que no se actúe con diligencia y resolución del problema.

Javier Mompel Gracia. Zaragoza

'Esfuerzo y perseverancia'

Solo hay un modo seguro de dar una vez en el clavo: y es dar ciento en la herradura. Como hace falta emborronar muchas cuartillas para lograr el párrafo discreto o la rima sonora. Como es preciso el diseño y el apunte hasta lograr la obra artística. Las dificultades nos salen al paso a todos. Unos se esconden ante ellas, otros se enfrentan con lo difícil, chocarán muchas veces contra ese muro, pero se adquiere experiencia y al fin se aleja la sombra de lo difícil, o cae el muro del obstáculo, y se goza, por el esfuerzo y la perseverancia, de la victoria lograda sobre afanes nobles de la vida ordinaria. Se ha dicho que el hombre es el único animal, racional, inacabado. El Creador lo ha querido así. Ha querido que el hombre nunca se sienta terminado y estático, sino en camino progresivo hacia su desarrollo en este mundo, también inacabado por sus inmensas posibilidades de más perfección, para bien de toda la humanidad. Esfuerzo y perseverancia, para adquirir una formación adecuada para el trabajo profesional de cada uno. Así, al decir de Leonardo Da Vinci, lograremos éxitos: "Dios vende todos los bienes a los hombres a cambio de su trabajo bien realizado". La vida sigue su curso y se suceden los días. Cada mañana, un nuevo sol trae la luz y la vida. Y cada día es una nueva oportunidad. Así, que esfuerzo y perseverancia en adquirir una formación humana cultural y espiritual conforme a nuestro estado y condición social. Han dicho que el saber no ocupa lugar. Escribió Espronceda: "¿Y habrá tal vez alguno que sostenga, que no vale la ciencia para nada?". ¡Vale! Por eso Horacio dijo esta bella expresión: "La ciencia engendra la virtud" y con no menos acierto completó el padre Feijó: "La virtud, supremo ornamento del alma, es parto legítimo de la ciencia, de la formación humana". Esfuerzo y perseverancia ante las dificultades son convenientes, pues, como dice un cantar: "Dios, con rodear de espinas las rosas de los rosales, nos enseñó que lo bueno se logra a fuerza de sangre".

Teófilo Marco Estella. EL GRADO (HUESCA)

