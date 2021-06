Desescalada en el ocio

El ocio nocturno de Aragón ya puede abrir hasta las tres de la madrugada. Además, las mascarillas no serán obligatorias en las piscinas, cuyo aforo se amplía al 75%. Esta suavización de las restricciones es posible por la buena evolución de la quinta ola de la pandemia, que mantiene una tendencia descendente en el número de contagios y de hospitalizaciones. No obstante, la experiencia de lo vivido el pasado verano, cuando se disparó el número de casos hasta obligar a dar pasos atrás en la desescalada, llama a la prudencia. Conviene retirar de forma paulatina las restricciones y acelerar aún más la vacunación ante las nuevas variantes del coronavirus.

La Consejería aragonesa de Sanidad ha confirmado la presencia de casos de la cepa india (delta), brasileña (gamma) y de otras variantes, aunque la británica (alfa) podría convertirse en predominante a finales de junio. Como ha señalado el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, «lo importante no es que haya nuevas cepas, sino que respondan a la vacuna». En este sentido, es preciso acelerar el ritmo de vacunación, sobre todo el de las segundas dosis que quedan todavía por administrar en el grupo de edad de 60 a 69 años, para que las variantes que puedan hacerse predominantes no alteren los escenarios de calma previstos. Sirva como aviso que los ciudadanos británicos asisten estos días a un aumento de casos entre la población no vacunada y entre aquellos que han recibido una sola dosis.

Los últimos datos del Reino Unido, Portugal o Rusia son un recordatorio de que el coronavirus sigue circulando. No cabe, pues, relajación en el control sanitario ni tampoco en el político. La gestión de la crisis sigue marcada por confusiones y errores, como el vivido con los horarios del ocio nocturno, que finalmente se ha dejado en manos de cada Comunidad autónoma, demostrando así una nueva falta de coordinación por parte del Gobierno.