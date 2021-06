Cartas al director de HERALDO: 'La manivela, energía ecológica'

'La manivela, energía ecológica'

Nos han convencido a todos de que las únicas energías decentes son las renovables.

Bueno, tampoco todas, porque la hidroeléctrica de toda la vida se renueva cada vez que los ríos y las lluvias llenan el pantano; pero no le han dado etiqueta de ‘ecológica’ porque los embalses inundan tierras y pueblos. Así que básicamente nos quedan las aspas que mueve el viento –que no son molinos, pues no muelen nada–, las células fotoeléctricas que aprovechan la luz del sol y las calderas calentadas concentrando rayos solares mediante espejos cóncavos. Pero ahora que ya estamos convencidos y que las empresas y las gentes con iniciativa se han lanzado a poner aspas y paneles por todas partes, ahora nos dicen que tampoco eso vale, que tantas aspas y tantos paneles estropean el paisaje. ¡Vaya, no habían contado con eso! Pues no hemos hecho más que empezar, porque si quieren que todos los coches sean eléctricos y no quieren que quememos fuelóleo ni gas ni, por supuesto, carbón para producir electricidad, vamos a tener que llenar muchas hectáreas con aerogeneradores y con placas solares. No hay otra. Salvo que cambien de criterio –algunos ecologistas ya lo están haciendo– y pasen a considerar como decente y ecológica la energía nuclear. No sé si sabemos lo que queremos, ni sé si los que nos conducen saben a dónde nos conducen. Al final, resultará que todas las posibles opciones energéticas son poco recomendables por una o por otra razón. Así que igual tenemos que volver a lo de la tracción animal. ¡Ah, no, que a los animales no se les puede explotar, eso faltaba! ¡Menudo pecado contra la naturaleza es ese! En fin, siempre nos quedará la posibilidad de instalarnos en casa una dinamo y dar vueltas un rato a la manivela cuando queramos encender una bombilla. Y las horas ‘valle’ las elegiremos nosotros. Un alivio.

Víctor J. Mazón Uguet. ZARAGOZA

'La deuda con el Dr. Pagés'

El Dr. Fidel Pagés nació en Huesca en 1886 y falleció prematuramente en un accidente de automóvil en Quintanapalla (Burgos) en 1923. Resultó un ser excepcional ya que descubrió la anestesia epidural, que él llamó metamérica. Gracias a su técnica muchos soldados desahuciados por otros compañeros en las guerras con Marruecos fueron intervenidos y curados por él. Publicó sus experiencias en la revista que fundó, pero salvo en América del Sur no se reconoció su talento. Tanto es así que un médico italiano, el Dr. Dogliotti, se atribuyó su invención. Invitado por la Real Academia de Cirugía y Medicina de España, expuso en Madrid su supuesta autoría. Los médicos españoles asistentes aplaudieron al citado doctor. Menos mal que los médicos del Hospital Español de Buenos Aires (Argentina) levantaron la falsedad y se reconoció al Dr. Pagés como el inventor de esta técnica maravillosa. Aragón está en deuda con él. En otros países tendría placas-monumentos conmemorativos en todos los servicios quirúrgicos-obstétricos por haber propiciado el parto sin dolor, la mayoría de las intervenciones quirúrgicas sin anestesia general y haber ahorrado millones de euros, al evitar los antiguos aparatos de anestesia. Aragón le debe un reconocimiento oficial de alto nivel.

Miguel Labay Matías. TERUEL

'Defensa de la vida'

Quizá esta nueva ley que están preparando sea un toque de atención para involucrarnos más en la defensa de la vida. Simplemente con leernos el ‘Evangelium vitae’ de San Juan Pablo II y nuestros políticos, el artículo 15 de nuestra Constitución tendríamos las cosas muy claras. Una mujer que se ve acompañada, que oye los latidos del corazón de su hijo en la primera ecografía, que se siente arropada, es muy difícil que aborte. En la casa que fundé, hemos tenido casos muy duros y todas han salido adelante con su hijo o con sus hijos. No os podéis imaginar lo que se siente al ver nacer a un niño el proyecto de cuya madre y de algún médico era el aborto. Esa preciosidad es un milagro. Vamos a intentar que siga habiendo milagros, concienciándonos de que la vida es un don, de que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser. Casi 25 años trabajando por la vida, la satisfacción que se siente ayudando a dar vida no se puede ni imaginar. Animo a todo el mundo a que se conciencie. La madre Teresa de Calcuta decía que «el aborto mata la paz del mundo», «con mucho gusto aceptaría a todos los niños fruto de un aborto». Tomemos nota de tantas personas que están apoyando la vida. Los rescates en clínicas abortivas son una experiencia maravillosa, solamente con que a una sola mujer que esté allí porque no tenga los recursos necesarios para salir adelante se le pueda ofrecer una alternativa, merece la pena.

M.ª Teresa González Campos. Presidenta Ainkaren Asociación en defensa de la vida

'Grandeza y mediocridad'

El escritor británico G. K. Chesterton afirmó que "la mediocridad, posiblemente, consiste en estar delante de la grandeza y no darse cuenta". No hay que agudizar mucho la mirada para toparnos con lo grande, con historias atractivas, con personas cuyo poder está en el bien que son capaces de realizar y en cómo quieren. Ante mí está una familia unida e implicada en los desafíos de la vida de Marta, discapacitada, de cuya existencia los mediocres no ven la utilidad; delante tengo a voluntarios que prestan socorro a enfermos y moribundos, y a los que los mediocres solo cuentan como un gasto; presencio la cercanía de amistades cuya ayuda es un abrazo que acoge e impulsa, y a los que los mediocres tratan por interés propio; cuántas personas competentes y válidas en sus puestos, y la mediocridad se enfoca en faltarles al respeto; escucho a personas mayores agradecidas ante el misterio de la vida, que los mediocres consideran absurda y necesitada de cianuro para morir. Hay un gran elenco de hombres y mujeres que hacen con sus vidas bien vividas un regalo, algo espléndido y deslumbrante para los demás. Seguirá la mediocridad diciendo lo que hay que hacer o pensar, sintiéndose así importante, pero sin percibir que lo grande está en quién encarne la bondad.

Isabel Montañés Nerín. ZARAGOZA

'Una fecha errónea'

La plaza de Santa Engracia luce ahora un aspecto brillante. Desde su reapertura, una legión de ciudadanos ha pasado por ella, valorando en su mayoría tanto que ese gran espacio céntrico haya servido para el disfrute peatonal, como que con el nuevo diseño quede realzada la gran basílica con su magnífica portada renacentista. Ahora bien, sería oportuna la modificación inmediata del panel informativo próximo al paseo de la Independencia en el que, por error, se muestra una vista del monasterio datándola en el año ‘1906’, cuando realmente corresponde a cien años antes, es decir, a 1806.

Mar Ramos Navarro. ZARAGOZA

