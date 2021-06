Era joven. Muchos de mis amigos frecuentaban Malasaña, otros iniciaban su inevitable despeñe, muchos miraban por la mañana sus dientes careados de los que estaban orgullosos como si fueran medallas de guerra.

No quiero parecer pretencioso, pero, entonces, comencé a leer a Hölderlin. Nadie había leído sus textos.

Puedo arrepentirme de muchas cosas que he hecho en mi vida –Borges diría que de haber nacido, aunque es una boutade estúpida-, pero nunca de haber crecido leyendo, interpretando o traduciendo al poeta. Me sedujo hace casi cincuenta años su profunda animadversión al sistema social que vivía, su letal irritación ante lo existente, su amor imponderable a la vida. Y, entonces, escribía memorables poemas que son frecuentemente malentendidos. No importa. Él, estudiante con Hegel en Tubinga y con el más joven Schelling, pareció muy pronto despreocuparse de todo. Vive. Pero vivir en una situación conflictiva es mortal. Cayó en eso que solemos denominar locura, soñando aún con la ternura bizarra de la vieja Grecia, ese Archipiélago de hermandades de afecto. Lo internarán en la torre del carpintero Zimmer. Tubinga: el final es el origen.

Su mente desaparece. Declama, finge, escribe. Ninguno de sus viejos amigos le visita en más de treinta años de reclusión –tan solo Schelling para constatar que está loco-. Sigue soñando en la sociedad de archipiélagos y tocando el piano sin teclas que le han ofrecido para que no se aburra mientras escucha el susurro del Neckar. Ya ha olvidado el 89. Lo ha olvidado todo.