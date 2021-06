Cartas al director de HERALDO: 'El cráneo del Papa Luna'

'El cráneo del Papa Luna'

He querido siempre intentar la conciliación, aun creyéndome en posesión de la verdad. Este es un conflicto artificialmente creado, con cierta apatía administrativa, y que lleva al enfrentamiento de dos pueblos que se quieren.

El problema lo disecciono en cuatro apartados: 1.- La correcta actuación de un alcalde, que se ha preocupado por traer a su municipio un elemento reactivador, aunque sea tan mínimo el apoyo de sus vecinos que acudieron en número de cuarenta, a recibir el objeto. Lástima que durante dos siglos, ese objeto, ahora tan preciado para ellos, haya estado olvidado y que un simple papel privado haya pretendido servir como título de propiedad. 2.- Con motivo de la autorización que se despachó desde el palacio episcopal, redacté dos escritos al obispo de Tarazona con una larga serie de interrogantes que no han merecido respuesta. Evasión por la tangente, pues que se ha llevado el cráneo a una de las capillas de la iglesia parroquial, lo que sin esa autorización no hubiera sido posible. Yo agradezco al buen párroco, mosén Nicolás, que haya reconocido la trascendencia del Papa Luna y que se revierta la excomunión, siendo como fue un personaje de claros principios y exquisito comportamiento personal. 3.- La directora general de Patrimonio debe actuar con transparencia y sometiendo sus resoluciones al principio de contradicción; porque la solicitud para exponer el cráneo del Papa Luna la formalizaron dos Ayuntamientos: el de Illueca y el de Sabiñán. ¿Por qué ha decidido que su lugar es Sabiñán y por qué considera que ponerlo al alcance del público es situarlo, precisamente, en la capilla de una iglesia parroquial? No explica que desde que se declaró Bien de Interés Cultural ha permanecido encerrado el cráneo en una caja en una estantería del Museo y no estuvo, por tanto, al alcance del público. Y tampoco justifica que, habiendo sido declarado BIC en 2007, se hayan cumplido todos los requisitos de la Ley 3/1999 de 10 de marzo del Patrimonio Cultural Aragonés en relación con la comunicación de la enajenación, la autorización previa o el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. Porque la enajenación, mediante donación en documento privado, se realizó en 2020. 4.- Los illuecanos nos sentimos defraudados por la decisión de la Dirección General de Patrimonio; hemos visto truncados nuestros derechos; tergiversada la historia y hasta humillados, porque el Caballero Juan de Luna, sobrino del Pontífice, pidió autorización –y la consiguió del rey Alfonso V el Magnánimo– para trasladar el cuerpo incorrupto del Papa Luna, Benedicto XIII, hasta el Palacio-Castillo donde había nacido; cuyos restos –incluido el cráneo– fueron profanados y dispersos por las tropas francesas. Pero la voluntad familiar fue desde siempre que sus restos, propiedad de la familia Luna, descansaran en el lugar donde nació. Si tenemos que perseguir justicia, nos mantendremos en nuestras trece, como el propio Pontífice se mantuvo.

José Javier Forcén Ruiz. ZARAGOZA

'¿Por qué estamos donde estamos?'

Acabo el periódico con estas conclusiones: Covid sin preguntas, vacunitis, la maté porque era mía, inseguridad política, separatismo, ralentización de la economía, impuestos, inmigración ilegal, ausencia de gestión en educación y familia, despoblación, etc.

Hace años que me pregunto no lo que pasa, sino por qué pasa. La prensa y la televisión son como una reiterante canción-retrato que no deja lugar para otra música ni para otra foto, y esa foto… sí, es demoledora, deja sin ánimo al personal normal, que no sabe si cambiarán las cosas algún día. ¿Por qué, cuando contamos con tanto avance científico y tecnológico, cuando hay mayor capacidad para grandes proyectos, cuando los países desarrollados tienen los medios para ayudar a los subdesarrollados y acabar con el hambre, cuando hay más democracias que cuentan con leyes estructuradas, están resurgiendo el temor, la desconfianza y la desesperanza? Y no quiero hablar de estrés, depresión ni suicidios. ¿Es por falta de confianza en los líderes o en la sociedad misma? ¿Se ve el ciudadano incapaz de cambiar la situación? Los ‘turcos’ no solo están a las puertas de Constantinopla, están ya dentro de la ciudad, en cada barrio, en cada casa, en cada vida. Mientras hemos estado tan preocupados por la salud física y económica, por el día a día, el verdadero enemigo ha entrado en las entrañas de toda la sociedad: el yo, el nosotros y nada más. La sociedad ha perdido su horizonte como tal; el resultado es falta de amor por temor, el sentimiento más generalizado en el mundo. La Biblia lo profetizó así hace dos mil años: "Por el aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. Pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo" (Mateo 24:12,13). ¿Aguantar en qué? En la integridad de tus valores, de tu generosidad, de tu amor, si aún no los has perdido.

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

'Enfermas crónicas versus futbolistas'

Mi hija no es una infanta ni un futbolista: tiene una cardiopatía congénita con estenosis pulmonar y como su edad son 27 años aún no ha sido vacunada contra el SARS-CoV-2, en contra de la opinión de especialistas y asociaciones médicas, y de la reivindicación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que incluso ha realizado un estudio comparativo: ‘Análisis de la estrategia de vacunación por países: Priorización de grupos de riesgo’. Porque ella está obligada a esperar a su turno por edad (como también, pacientes de EPOC, diabetes, lupus, fibrosis quística, enfermedades raras, con inmunosupresiones...), por ‘prescripción’ del Ministerio de Sanidad, al que no han puesto públicamente ninguna objeción ni el Gobierno de Aragón ni los grupos parlamentarios autonómicos que lo sostienen, pese a que el riesgo vital de la población enferma crónica en caso de ser contagiada por covid es mucho mayor que el de la población en general, independientemente de su edad.

Jesús Paz Pavón. Fuentes de Ebro (Zaragoza)

'Solidaridad en el instituto'

El martes 8 de junio el alumnado voluntario que ha participado en los sorteos y desayunos solidarios ha entregado el dinero recaudado a las ONG elegidas. Este curso, el Instituto Ramón y Cajal de Huesca no ha renunciado a su faceta solidaria y ha buscado una forma segura y original de continuarla. Por eso se realizaron sorteos en abril y se organizaron almuerzos solidarios con los que se han obtenido 900 euros. Se ha hecho entrega de 300 euros para Unicef en su proyecto de mejora de las escuelas en Níger. También, 500 euros al proyecto de la Escuela de Madagascar que gestiona profesorado de este instituto. Y 100 euros están destinados al fondo solidario del propio instituto, con el que se apoya al alumnado para que tenga las mismas extraescolares y oportunidades sean cuales sean sus circunstancias.

Amparo Roig. DIRECTORA DEL IES RAMÓN Y CAJAL DE HUESCA

