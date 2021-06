Pablo Casado ha tenido que taparle la boca a Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid sugirió el domingo que Felipe VI no debería firmar los indultos de los condenados por el ‘procés’. El líder del PP explicó ayer que, si llega esa medida de gracia, el Rey debe rubricarla porque es a lo que le obliga la Constitución.

Díaz Ayuso, con su tono castizopopulista y desacomplejado, ganó las elecciones del 4 de mayo enarbolando la bandera de la libertad… "de tomar cervezas". La ocurrencia de las cañas y otras parecidas captaron la atención del electorado. Así logró activar el marco conceptual del hartazgo social por las restricciones sanitarias. Esa misma desinhibición y ligereza argumentativa ha puesto ahora al Monarca en un brete.

¡Qué atrevida es la ignorancia! La presidenta madrileña no se ha parado a pensar que el Rey no puede ir en contra de la Carta Magna porque siempre se ha declarado su primer servidor y porque es precisamente la ley de leyes la que lo legitima.

Aunque nadie reconoce sólidos conocimientos ni capacidad oratoria en Ayuso, el PP la ha convertido en una líder carismática. Sin embargo, la tozudez de los hechos acaba demostrando que los liderazgos carismáticos deben ser algo más que fenómenos mediáticos tan efímeros como insustanciales.

La filósofa Hannah Arendt ya advirtió sobre los procesos de banalización sistemática. No hacen falta bárbaros para perpetrar barbaridades. Basta con ir considerando como normal lo que no debería ser asumido como algo inocuo e inofensivo. Un gobernante no puede decir lo primero que se le viene a la cabeza ni esa futilidad puede pasar inadvertida.