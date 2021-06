Cartas al director de HERALDO: '¿Luchamos contra la despoblación?'

'¿Luchamos contra la despoblación?'

Mucho se habla de la España vaciada a causa de su despoblación.

Todo empezó en la década de los sesenta, cuando todos los esfuerzos iban destinados a grandes ciudades y zonas turísticas. Visto el error, una apuesta ha sido hacer transformaciones de secanos en regadíos e instalar parques eólicos. El embalse de Mularroya está construido en todo lo esencial y el Ministerio ha recurrido la sentencia que anuló su construcción. Partidos como IU, CHA y Podemos critican al Gobierno de meterse en los juzgados. En el embalse de Almudévar, en la Hoya de Huesca, las obras inundan 1.000 hectáreas y el Ministerio pide al Ayuntamiento un estudio que aclare las consecuencias socioeconómicas. El Ayuntamiento ya renunció a la vía judicial para conseguir compensaciones y hay pendiente una sentencia que piden ecologistas sobre la nulidad del proyecto. Otra es la historia de Biscarrués. El supremo dictó que el pantano no puede construirse. El proyecto de la década de los setenta suponía 130 millones de euros y la ampliación de regadío de una de las zonas más despobladas de España. En 1987 se pensaba en una capacidad para 600 hm3, en 1996 se bajó a 192 hm3 y en 2006 a 35 hm3; y después de tres décadas el Tribunal Supremo ha confirmado que la CHE no evaluó debidamente las consecuencias ecológicas. Si los tribunales tardan a dictar sentencia hasta que casi está terminada la obra, alguien tendría que responder, o el Ministerio o la Justicia. No se deben despilfarrar millones sin ninguna consecuencia. Y ahora, a por los ‘molinos’ eólicos, que de repente parece que molestan al medio ambiente. El caso es no dejar entrar dinero en forma de energía o de regadíos que generan más riqueza. En Aragón hay 112 pueblos de menos de 150 habitantes y en unos cuantos no hay escuela. Y sin escuela no hay progreso.

Francisco Javier Sierra Soria ZARAGOZA

'Una disonancia'

Por lo que se nos dice, la vuelta a una relativa normalidad viene con barra libre para la ciudadanía y una preocupante disonancia. El que hacer de nuestros políticos, política: insultos con indultos, mesa con meta, valla con reja; economía: tensión eléctrica con tensión arterial, liquidación con jubilación, ocupación con desocupación; sanidad: vivos con virus, ocio con uci, contagiado con vacunado; sociedad: mascarillas con baratillas, realidades con promesas; municipal: acotar con acatar, sumisión con omisión... y si te he visto no me acuerdo. El 4 de diciembre del año pasado registré una llamada en el Ayuntamiento de Zaragoza, reiterada en enero y en marzo, notificando que en el camino de las Torres había una incidencia que podía resultar lesiva, acción de una gamberrada al arrancar y dejar suelta una pletina metálica. Los días 26 de abril y 31 de mayo, casualmente la comunicación fue presencial con los coches patrulla. Creo que ha pasado demasiado tiempo para una intervención rápida de cortar y soldar una pletina. Que este escrito sirva para conocerse recíprocamente Consistorio y ciudadanía, y ambos mejoremos nuestros procederes.

Marcelino Arduña Domingo. Zaragoza

'¿Recuperación sólida?'

De evidencias positivas bien podrían calificarse las diversas señales aparecidas en el horizonte respecto a una sensible mejora de nuestro importante sector terciario. Pues, aunque la incidencia de esta maldita pandemia sigue manteniéndose alta en algunas regiones, cierto es que hay menos contagios en el conjunto nacional que en otros países europeos de grandes dimensiones. No obstante, sigue existiendo el riesgo de una nueva ola o de cepas diferentes del virus, sobre todo por la relajación de las restricciones después de la suspensión del estado de alarma. Y el porcentaje de vacunados es solo una cuarta parte de nuestra población. Así que, lejos de echar las campanas al vuelo o vender la piel del oso antes de cazarlo, la responsabilidad individual y el sentido común del personal serán factores totalmente determinantes para una recuperación sólida del turismo interno e internacional.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

'La situación de España'

Los españoles no sabemos en qué condiciones estamos, solo hay cabida para los desafortunados enfrentamientos políticos. Ningún político tiene suficiente inteligencia para acabar con esta jungla de piratas que tenemos. El pueblo ya está harto. Los tribunales de justicia son los únicos que pueden limpiar este país, pero no con criterios políticos enfrentados en el poder judicial. Estamos en una situación geográfica privilegiada y los políticos solo se preocupan de que sus siglas sean las que figuren. Por razones humanitarias, atender a los emigrantes es primordial. Cuando España se moría de hambre los que emigraron fueron atendidos; también fueron explotados. A quien habría que atornillarle las tuercas es al mandatario marroquí, que está especulando con sus ciudadanos para hacer chantaje, y la Unión Europea no tenía que consentirlo, sino cortarle los millones que recibe. España lleva muchos años siendo chantajeada por Marruecos, es hora ya de poner punto final y que el pueblo marroquí se levante y le pida pan a quien durante muchos años ha usado a sus ciudadanos como escudos humanos. España no puede ser la despensa de Marruecos; Europa tiene que controlar la emigración, porque nosotros somos los paganos directos.

José Sierra Calvo. Zaragoza

'Que mamá venga a la playa'

Me encogió el alma esta carta de mi hija mayor, de 10 años, y con su permiso la comparto. "Queridos Reyes Magos y Papá Noel, sé que la Navidad queda lejos, pero no sé a quién pedir algo tan importante. Mi papá es enfermero y mi mamá médico. Este año y medio lo han pasado mal, mi mamá toma pastillas para dormir y papá está siempre preocupado cuadrando horarios. Yo tuve que quedarme sola cuando los turnos de los hospitales no les dejaban llegar a tiempo. Pasé miedo, pero cuando aplaudía cada día en el balcón me sentía muy bien. El verano fue un lío de planes de vacaciones anulados y cambios. Ahora dice mamá que este verano no podrá venir de vacaciones porque le han puesto un examen muy importante en otoño. ¡No lo entiendo! ¡Si ella me dice que estudiando cada día sacas buenas notas y te mereces un buen veraneo! No sé qué es eso de oposición de lo que tanto hablan. Quiero que mamá venga con nosotros y no sé a quién pedírselo, porque no sé quién son esos jefes crueles. Pero estoy segura de que vosotros sois más poderosos, así que os prometo pedir muy poco esta Navidad si dejáis que mamá venga a la playa. Y no os preocupéis que ni la tata ni yo seremos médicos ni enfermeras".

Miguel Ángel Mateo Martín. ZARAGOZA

