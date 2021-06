Cartas al director de HERALDO: 'Desigualdad en el acceso a la universidad'

'Desigualdad en el acceso a la universidad'

Hace tiempo que se reclama un examen y una corrección comunes de la Evau o EBAU para todo el territorio, cosa lógica ya que todo él constituye un único distrito universitario.

Se afirma que tanto las pruebas como las correcciones son más amables en determinadas autonomías y sus examinandos tendrían ventaja a la hora de elegir estudios, a costa de los que se han examinado en las más estrictas. Resulta difícil compaginar lo anterior con lo expuesto en la Constitución, "los españoles son iguales ante la ley"; hay que recurrir a los expertos, quienes seguramente argumentarán que estar la educación transferida a las autonomías no afecta a esa igualdad. Pero este curso la situación se agrava, pues hay regiones que permiten presentarse con asignaturas suspendidas, mientras que otras no lo admiten. Las primeras se escudan en la dificultad de un curso marcado por la pandemia y hacen uso de las posibilidades que ofrece una ley que todavía no ha sido aprobada. ¿Se trata de una discrecionalidad o es una clara arbitrariedad? ¿Qué sucedería si las universidades en las que se ha exigido todo aprobado se negaran a matricular a los que provienen de un bachiller con suspensos? Una vez más nuestros estudiantes aragoneses estarán en desventaja, pues además de tener todo aprobado para acceder a la prueba, se enfrentan, afortunadamente, a una universidad más exigente, con lo que llegarán mejor preparados al centro en el que podrán matricularse en el grado de su preferencia, pero tal vez lejos de su casa. Por cierto, en el actual Gobierno tenemos un Ministerio de Educación y Formación Profesional (Sra. Celaá), otro de Ciencia e Innovación (Sr. Duque), otro de Igualdad (Sra. Montero) y, finalmente, el de Universidades (Sr. Castells), y entre todos ellos no se ha sabido resolver esta cuestión, o precisamente es por ello.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

'Plazas de profesor'

En fechas relativamente cercanas, la Universidad de Zaragoza hizo pública la convocatoria de plazas de profesorado para el próximo curso y destacaba el proceder de un departamento. Entre las catorce plazas de profesor asociado que dicho departamento ofertó no se especificaba la modalidad contractual (existiendo tres tipos básicos) ni la localidad de desempeño (existiendo tres campus implicados). A su vez, el mismo departamento ofertaba varias plazas de ayudante doctor y entre ellas había dos que, de forma excepcional y sorprendente, aparecían acompañadas del código de la asignatura en su respectivo plan de estudios. Dicho ello, ¿a quién beneficia o perjudica este ‘juego’ de puntualizaciones y omisiones? A buen seguro que en el citado departamento la respuesta es conocida. Cosas de la excelencia académica…

Juan Cruz Resano López. ZARAGOZA

'Maquinaria bien engrasada'

Ayer me vacuné. Estoy muy contento. El pabellón deportivo de la Universidad de Zaragoza parecía una cadena de montaje, con sus cuatro líneas a pleno rendimiento. Me entraron ganas de organizar un aplauso, pero me contuve para dejar trabajar en paz a los médicos. Quería destacar el contraste entre lo que están haciendo nuestros gobernantes autonómicos, y lo que nos viene del gobierno central (con minúsculas). Siendo ambos del mismo color político, los de aquí han ido siempre con la verdad por delante (aunque duela), han organizado las cosas con eficiencia, sin tratar de vender, maquillar o engañar. Todo lo contrario a lo que hacen desde Madrid: desde el principio se preocuparon más de vendernos la burra que de organizar bien las cosas. El resultado: en Aragón tenemos una maquinaria estupenda y bien engrasada, que funciona. En cuanto nos han llegado las vacunas, se ha puesto a pleno rendimiento. En Madrid siguen preocupados de las encuestas y por poner carteles bien grandes a las vacunas que llegan de Europa.

José M.ª Saldaña Medina. ZARAGOZA

'No hay Evau para Juan'

Leí que aquellos alumnos que no pudiesen presentarse a la Evau de junio por covid tendrán opción de hacerlo más adelante. Y así es, solo que más adelante significa en la convocatoria extraordinaria de julio. Mi hijo lleva muchas horas a la espalda de estudio para superar bachillerato a la primera y presentarse a la Evau. Y, cosas del destino, su hermano ha dado positivo en covid y por lo tanto él es contacto estrecho y no ha podido presentarse al examen. No pasa nada le dicen en la Universidad, rellene este papel y se presenta en julio, no se preocupe, que a la hora de pedir plaza en cualquier carrera le contará como si su nota fuera de la convocatoria ordinaria... eso sí, siempre que estudie en la Universidad de Zaragoza, si quiere estudiar en otra ciudad no le harán ‘ese favor’ que le hacemos nosotros, en otra ciudad tendrá que conformarse con las plazas que queden, si queda alguna. No puedo entender que se pueda ir a votar estando contagiado (por ahora Juan solo es contacto estrecho) y que la Universidad de Zaragoza, en quince meses, no haya tenido tiempo de articular un protocolo para estos casos, exámenes ‘on line’ por ejemplo. ¡Cómo puede ser que la Universidad esté tan obsoleta!

Pilar Martínez. ZARAGOZA

'El parque de Monegros'

Ante la iniciativa de SEO-Birdlife, una de las sociedades conservacionistas más prestigiosas, sobre la creación de un parque nacional en los Monegros, al consejero Olona solo se le ocurre decir que es una ocurrencia. Dicha creación no supondría modificación sobre los usos actuales, que precisamente han conformado el paisaje que se pretende conservar y reivindicar, el turismo ornitológico y de naturaleza en general es un sector al alza, algunos ya acuden a maravillarse con lo que muchos de aquí desprecian. Un parque nacional único de esas características en Europa sería el reclamo perfecto para atraer un turismo de calidad. Sr. Olona, no ejerza solo de consejero de Agricultura, ejerza por una vez también de consejero de Medio Ambiente.

César Lolumo García. CASETAS (ZARAGOZA)

'Más zonas para patinar'

Patino regularmente por Zaragoza y acabo yendo a dos o tres sitios, porque Zaragoza necesita más ‘skateparks’ en condiciones. Los únicos que están bien son el de Vía Hispanidad y la zona de la Expo. El ‘skatepark’ del puente de la Almozara está en muy mal estado y el próximo ‘park’ (que esperemos que no acabe mal) es uno que van a hacer en Utebo, que no es la mejor zona para ponerlo por su distancia con el centro. Como hay pocos ‘skateparks’ buenos, los que están bien (sobre todo el de Vía Hispanidad) acaban con mucha gente. Esperamos que se hagan más y mejores como el de Utebo, pero en el centro.

Nicolás Molina Sánchez-Migallón. Zaragoza

