Cartas al director de HERALDO: 'El certificado covid europeo y la privacidad'

'El certificado covid europeo y la privacidad'

El ‘certificado covid digital europeo’ será válido en toda la UE a partir del 1 de julio.

Pero su implementación no estará exenta de aristas de dudoso engranaje y deberán soslayarse los riesgos que desde el punto de vista de la privacidad y de la no discriminación puedan producirse. Dicho documento no puede convertirse en un requisito para viajar, pero sí en un poderoso instrumento para facilitar el depauperado turismo, y máxime cuando vamos a disfrutar de un verano más relajado. Como señalan la mayoría de los expertos en la materia, se deben mitigar los riesgos para los derechos fundamentales de los ciudadanos, y su uso debe ajustarse a la normativa de la UE en materia de protección de datos personales y sus principios fundamentales. Pero dicha normativa no puede convertirse en valladar insalvable para adoptar medidas que favorezcan a uno de los sectores más vapuleados por la pandemia. No sería razonable utilizar el escudo normativo de la protección de datos para evitar la medida aprobada, como así se ha hecho. No en vano, la norma permite el tratamiento de datos de salud (como sería el caso) cuando es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, y también por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud. Esto es, ponderados en una balanza la vida privada y el bienestar económico y la salud de la población, se hace en ocasiones necesario permitir injerencias en nuestra vida. No en vano, como dice el viejo aforismo jurídico ‘hominum causa omne ius constitutum est’ (en razón de las personas está fundado todo derecho), lo que quiere decir que toda medida será válida si pone como fundamento al hombre, al bien común.

Diego León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

'Empadronarse en Embid de Ariza'

Es más fácil empadronarse en Australia que en Embid de Ariza. España y en concreto Aragón viven una crisis migratoria desesperante para los municipios rurales. De ahí el término ‘España vaciada’. Embid de Ariza sufrió la crisis migratoria del campo hacia la ciudad en la década de los cincuenta. De ser 574 en 1910, hemos pasado a 31 en 2021. No todo está perdido, la covid-19 ha tenido su punto positivo en la afluencia y el regreso de la gente al campo. Numerosos jubilados han decidido volver a sus antiguas casas, cadieras, campos y corrales. La casi extinta circulación por territorio intercomunitario ha dado lugar a que los pueblos sean destino vacacional preferido. Además han sido residencia y oficina de teletrabajo. Todos estos aspectos han generado que algunas personas como yo hayamos decidido fijar residencia en el lugar de ensueño y solicitar el empadronamiento. Es un regalo para los ayuntamientos que se encuentran en «la provincia de Zaragoza, que suma más de 80 localidades en riesgo extremo de extinción» (Pérez, R., 2018). Pero Embid de Ariza es diferente. Quizás sea el Ayuntamiento donde el alcalde denuncia en febrero de 2021, en un periódico comarcal, que "no nos hacen caso porque somos 40 vecinos y estamos pegados a Soria" mientras niega el empadronamiento bajo el escrito "en este municipio no se le deniega a esta única persona. Otras han intentado empadronarse". Cruelmente, si citase las palabras de la autoridad del municipio veríamos el resultado de un incesante monólogo entre el sí y el no. El denominador común es el mismo: un resultado negativo en la lucha contra la despoblación rural. Con este escrito en forma de llamada de auxilio, puedo confirmar que para empadronarte en Australia necesitas simplemente conocer el idioma, una carta de presentación, un seguro médico y contratar un curso o tener un trabajo remunerado. Sin embargo, a 124 km de Zaragoza, en Embid de Ariza, no te sirve ni residir allí, ni tener fibra óptica, ni pagar los gastos de luz y agua, ni mantener un domicilio, ni tener descendencia para luchar contra la despoblación.

Javier Baena. EMBID DE ARIZA (ZARAGOZA)

'Gracias por tanto, Mariluz'

No te lo merecías, no podíamos creerlo, pero el destino es caprichoso y cuando menos te lo esperas, y de la forma más inoportuna, depara estos golpes tan inesperados. Después de lo que has pasado, después de lo que has luchado... No es justo. No solo quiero darte las gracias, Mariluz. Gracias por haber elegido Sallent. Gracias por enseñarnos, no solo lecciones sino valores que muchos años después seguimos aplicando. Gracias por tu sonrisa perenne. Gracias por haber sido nuestra primera profe, esa que te marca para siempre, la profe de pueblo, de las de antes, de las que estaban igual en la clase que en la calle con sus alumnos y sus vecinos. Gracias por tu paciencia, por tus valores, por tus lecciones y tus enseñanzas, y sí, también por aguantarnos, por las lagartijas en los cajones, y por alguna que otra trastada más… Gracias por tus abrazos sinceros cada vez que nos veíamos. Gracias por tus «¡qué tremenda eres!». Gracias por querernos. Gracias por cuidarnos. Pero sobre todo gracias por habernos enseñado a ser mejores personas y por habernos ayudado a convertirnos en lo que somos hoy. Tu legado seguirá vivo en cada uno de los que tuvimos la suerte de ser alumnos tuyos. Gracias por tanto Mariluz, mi maestra.

Lucía Guillén Campo. SALLENT DE GÁLLEGO

'La mascarilla al aire libre'

Hay una cosa que entiendo que ya ha quedado clara: el virus se transmite por el aire. Si me tengo que proteger está claro que tengo que respetar las distancias oportunas. El epidemiólogo Dr. de Blas transcribía en HERALDO la regla de las tres ces que había publicado una revista japonesa. Da una pauta muy acertada para el uso de las mascarillas: cercanía, concurrencia y lugares cerrados. Además, ahora hay que añadir la inmunidad por las vacunas. Por otro lado está la incidencia negativa de la mascarilla en la respiración. Por lo tanto, no tiene sentido llevar mascarilla por lugares de poco tránsito y aireados. Las autoridades deberían dar criterios para defenderse del virus y dejarse de propagandas.

Juan Antonio Peña Gonzalvo. Zaragoza

'¿En la última fase?'

Me da la impresión de que lo mismo en las autoridades que en los ciudadanos se va extendiendo la idea de que estamos ya en los últimos tiempos de esta fatídica pandemia. Se relajan las medidas y las prohibiciones y se prepara una nueva normalidad que todos esperamos que esta vez sí sea la buena, gracias a las vacunas. Pero no deja de darme un poco de miedo. Espero que no nos estemos precipitando entre todos o que no venga una mutación del virus a fastidiarnos la fiesta.

Luisa Cantil López. ZARAGOZA

