'Gracias, artistas'

A veces, más a menudo de lo que me gustaría, la palabra artista tiene un tinte de desprecio.

Sin embargo no hay sociedad evolucionada que no presuma de ser culta y menos en Europa. Y para ser culta, tiene que haber artistas, gente que haga obras, las piense y sea capaz de ejecutarlas. Mis estudios de historia me han dejado claro que siempre se han considerado como "evolucionadas" a aquellas sociedades cuya cultura estaba más avanzada. Uno de los indicadores esenciales ha sido el legado artístico que hoy podemos apreciar.

El Mediterráneo está cuajado de grandes culturas. Como las olas en la playa, unas han ido rompiendo sobre otras con sosiego o en brusco temporal. Somos afortunados de contar con su acerbo y por disfrutar y estudiar su arte, ese conjunto de elementos de diferente naturaleza que son creados para dar satisfacción estética o producir deleite, sea cual sea su utilidad. Las civilizaciones copiaron, heredaron técnicas, inventaron y crearon novedades estéticas y visuales y evolucionaron en su pensamiento y en sus creencias. Todo ese gran mosaico es nuestra riqueza. Lo mejor que tenemos. Y nuestra herencia existe porque han existido los artistas, los creadores, aquellos que fueron capaces de hacer de la nada algo que hoy nos parece admirable, algo que hoy nos conmueve, nos asombra, nos admira y que todavía podemos paladear. Por eso hoy tenemos que fomentar la creación y creer en quienes tienen destrezas y facilidad para escuchar lo que musas les susurran: los artistas.