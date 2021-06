Cartas al director de HERALDO: 'Todos podemos aprender y todos podemos enseñar'

'Todos podemos aprender y todos podemos enseñar'

La enseñanza es una de las profesiones más valiosas y gratificantes.

Y tiene dos partes: la del que enseña y la del que aprende. Pero su éxito depende de que el maestro o profesor se asegure de que los conocimientos que imparte queden bien aprendidos por sus alumnos. Y esto requiere adaptarse y comprender a la persona, su entorno familiar y social. La enseñanza es para la gente, siempre es lo más importante.

El profesor que no sabe despertar el aprendizaje, por parte de sus alumnos, de la materia que enseña, debería hacérselo mirar. Todo el mundo, incluso con problemas físicos o mentales, puede llegar al conocimiento, aunque algunos precisen de una educación especial. La educación es la base de todo progreso cultural y material.

El sabio griego Pitágoras decía, siglos antes de Cristo: "Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres". Un profesor mío consideraba que "el saber no ocupa lugar", pero ocupa tiempo. Y es muy valioso cualquier tiempo dedicado a enseñar y a aprender, para situarnos en el mundo, relacionarnos bien con los demás y con el entorno que nos habita y nos nutre.

Enseñar bien es un arte, y requiere mucha entrega e ilusión. Por otra parte, en el mundo esotérico y naturista he escuchado a personas cuyo mensaje apenas se entiende, pero cobran por transmitirlo. Esto es un fraude por el que deberían dar cuentas. Su lugar debería estar en los parques, donde charlar gratuitamente, sin rascar el bolsillo de nadie. Saber hablar y saber escuchar son habilidades sociales, mejoran la convivencia y nos muestran que todos podemos aprender y todos podemos enseñar.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

'Zaragoza peatonal'

Ahora que está de moda la ola verde, la reducción de emisiones de CO2, el respirar aire limpio, el introducir la naturaleza en nuestras vidas y devolver la ciudad a sus ciudadanos, estaría bien que el alcalde Jorge Azcón copiara el modelo de ciudad de Pontevedra y se peatonalizara el centro de Zaragoza. Aunque sé que muchos se llevarán las manos a la cabeza y también que el egoísmo es nuestra moneda de cambio cotidiana, sería idílico que no se pudiera circular en coche por el centro, solamente residentes, gremios y transporte público. Es tristísimo ver que la mayoría de la gente coge el coche para todo. Hace varias décadas nos vendieron la moda del coche. El sentido común debe imponerse y la manera de reducir las emisiones pasa por dejar el coche en casa. Da alegría ver las zonas de aparcamiento salpicadas de terrazas con personas consumiendo y disfrutando de la brisa. Más caminar, menos coches y más transporte público. Salud versus egoísmo particular.

Ana Pardenilla Cuevas. ZARAGOZA

'En el valle de la Fueva'

Evidentemente el amor de la gente a su tierra, a su país no está basado en la propiedad. En España, por ejemplo, durante la invasión francesa las clases populares fueron las más combativas. Quiere esto decir que los ciudadanos se sienten vinculados a su país por razones que sobrepasan lo económico; porque representa lo que conocieron y amaron desde su infancia, porque está ligado a sus recuerdos más preciosos o porque aman su geografía, sus gentes o su paisaje. Estos elementos extrajurídicos son reales y comportan un derecho inalienable y común reconocido por las legislaciones modernas. La propia Constitución pone límites al derecho de propiedad, que debe estar subordinado al interés de la comunidad. Viene esta digresión a cuento de la amenaza que se cierne sobre uno de los lugares más hermosos, recónditos y desconocidos del Pirineo aragonés, el valle de la Fueva, y de la alarma desatada entre sus habitantes por un proyecto que de llevarse a cabo destruiría totalmente la belleza incomparable de este valle e incluso sus posibilidades de tipo agrícola y turístico: la instalación y sustitución de los verdes prados de la Fueva por una monótona colección de placas solares. Los habitantes de la Fueva se han movilizado, pero es necesario que todo Aragón sea consciente de lo que perderíamos si la insólita configuración y la belleza de este valle desaparecieran. Nos hallamos ante una situación como otras que se han dado en el pasado y que debimos lamentar. Como dice la canción ‘Perdido país’ de la Ronda de Boltaña: «Sobraba país. Solo querían agua, montañas y electricidad». Sería imperdonable que cuando la sociedad aragonesa es más consciente que nunca del tipo de desarrollo que quiere y del valor inmaterial de la belleza de su naturaleza, esta agresión a la misma se consumara.

Antonio Torres Montaner. MONZÓN (HUESCA)

'Sobre la libertad'

Lo que define la libertad es dominar los actos que uno hace, ponerse una meta y dirigirse hacia ella. En este acto libre tienen un papel las dos facultades superiores del alma: la inteligencia y la voluntad. Antes de elegir hay que ver las diversas posibilidades con sus ventajas e inconvenientes, y me decido y elijo, nadie me obliga a tomar la decisión, por eso la causa es mi libertad. Por ser persona soy libre. Oigamos lo que nos dice Cervantes: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos: con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar cubre; por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida». Puedes estar privado de libertad física, pero sigues siendo libre, pues conservas la libertad psicológica. Lo expresaba fantásticamente un psiquiatra judío en un campo de exterminio nazi: "Al hombre se le puede arrebatar todo salvo la última libertad: la elección de su propio camino. ¿Qué es el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero así mismo ha entrado en ellas con paso firme musitando una oración" (Viktor Frankl).

Conchita del Moral Herránz. BARBASTRO

'En la plaza de Colón'

No podré estar mañana en Colón, pero mi aliento acompañará a los miles de compatriotas que manifestarán su apoyo a la Justicia y a la unidad de España, frente a un Gobierno desnortado. Según parece, el Sr. Casado quiere evitar cualquier cercanía con el Sr. Abascal, al que, a pesar de acatar la Constitución, se le trata como a un apestado, boicoteando sus actos con métodos violentos. El PP ya ha comenzado a pagar el peaje que las izquierdas le exigen para hacerse perdonar por la nueva foto de Colón, uniéndose al PSOE, Podemos y PNV en el cordón ‘anti-Vox’, para quitarle el representante que le corresponde en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, único partido que reclama una Unión Europea que respete la identidad de las naciones.

José Antonio Gayarre Gómez. ZARAGOZA

