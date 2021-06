Seguridad en la montaña

La Jefatura de Montaña de la Guardia Civil se está planteando una reestructuración de las unidades de la provincia de Huesca que pasaría por el cierre del puesto de Panticosa. En tal caso se reforzaría el de Jaca, que se encargaría de realizar los salvamentos en el valle de Tena. Los agentes que componen el equipo de élite panticuto vienen realizando una extraordinaria labor para, de forma tan discreta como eficaz, rescatar y salvar la vida de muchas personas que se accidentan. Al estar justo debajo de algunas de las cumbres pirenaicas más frecuentadas por los montañeros, empezando por los míticos Garmo Negro y Balaitus, su capacidad operativa es mucho mayor. En vez de desmantelarla, esta unidad debería ser reforzada porque para los ciudadanos es un servicio fundamental.

La Asociación Española de Guardias Civiles ha denunciado la amenaza de desaparición que pesa sobre el Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim) de Panticosa. Lo cierto es que la Jefatura de Montaña estudia una reorganización, aunque todavía no hay una decisión tomada. Es lógico que la Benemérita evalúe constantemente sus recursos para conseguir siempre los mejores resultados en su objetivo de servir a la sociedad. Por eso, precisamente, hay que pedirle un esfuerzo para que mantenga los siete grupos operativos que existen en Aragón: cinco en el Pirineo (Jaca, Benasque, Huesca, Boltaña y Panticosa), uno en la provincia de Zaragoza (Tarazona) y otro en la de Teruel (Mora de Rubielos). Es obvio que el tiempo de reacción es fundamental a la hora de afrontar un salvamento. En el caso del Pirineo central, el helicóptero no siempre está operativo porque no puede volar con meteorología adversa ni de noche; además, Jaca está más lejos de la zona cubierta actualmente por Panticosa. Más recursos y más próximos aseguran mejores condiciones de seguridad en las montañas aragonesas.