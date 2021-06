Cartas al director de HERALDO: 'Merece la pena una vida entre libros

'Merece la pena una vida entre libros'



Se pregunta Jorge Bustos si la literatura es un pasatiempo de élites de fin de mes resuelto y agenda desocupada.

Sería entonces un arte burgués. Yo creo haber leído siempre, pero también es verdad que tuve un ambiente de libros en casa, independiente de la economía, recuerdo haber leído ‘Ana Karenina’ de Tolstói en un verano trabajando en Utrillas; ahora tengo tiempo y llego a fin de mes, mi presente es la literatura y es mi compromiso vital con ella. Me he lanzado al abismo literario sin pensar si dentro de unos años no llegaré a fin de mes, pero me preocupa que un chaval, un adolescente, un joven no tenga acceso a la literatura por dinero o un adulto que trabaja por tiempo disponible. ¿Cómo gestionamos nuestro tiempo y dinero? Los lectores le estamos echando un pulso a la revolución digital, el libro de papel contra el móvil, la libertad contra el autoritarismo tecnológico, las palabras contra el dedo digital, el sillón y la imaginación contra el viaje en masa. Prefiero seguir leyendo donde Ishiguro, premio Nobel, crea ‘Clara y el Sol’, novela de encantadora poesía, en ella se puede filosofar sobre el papel de los futuros robots en las familias y su relación con niños y adolescentes. Donde Javier Fernández de Castro nos regala la estupenda ‘Una casa en el desierto’, mostrándonos que existe la novela más allá de ‘Tomás Nevinson’ de Javier Marías. Donde Jorge Bustos, en ‘Asombro y desencanto’, nos abraza el alma con su excelente libro de viajes, o el descubrimiento de un gran poeta, el venezolano Eugenio Montejo, en el que descubres que los grandes premios se olvidan muchas veces de grandes poetas y escritores. No así en el reconocimiento a Louise Glück, premio Nobel del año pasado, de la que han publicado su último libro, ‘Noche fiel y virtuosa’, lleno de encanto y elegancia. Merece la pena una vida entre libros.

José Vicente Domeque Goya ZARAGOZA

'Complicar lo sencillo'

Aun con la situación anómala creada por la pandemia, sigo sin entender algunas cosas que hacen complicado lo que debiera ser sencillo. Relato lo sucedido. Después de tres semanas de espera, logro que mi médico de cabecera contacte telefónicamente conmigo para un ‘volante’ y así poder hacerme una radiografía en el hospital de Jaca (para mi sorpresa, el mismo día). Realizada la radiografía, que es un documento personal que tengo derecho legal de tener en mi poder, pido que me la den impresa en papel (como toda la santísima vida) para una necesidad de consulta independiente al seguro social. Pues bien, me dicen que me dirija al servicio de Atención al Paciente y, ‘pacientemente’, así lo hago. Allí, después de firmar un documento, me dicen que ya me llamarán para subir de propio otro día. Así lo hago. Regreso el día acordado y me dan la radiografía digitalizada en un CD para el cual mi ordenador actual ya no tiene disquetera. Me dirijo al establecimiento en el que se supone que pueden imprimirlo y me dicen que no se puede imprimir porque es un archivo especial de la Seguridad Social que no se puede arrastrar sin más al USB. Así que... tendré que mirarlo al sol. ¿No sería más fácil que, firmado el consentimiento legal, te lo diesen impreso, lo mandasen al correo electrónico o te lo grabasen en USB que tu aportases? Complicar lo sencillo, creo yo. Cuando te hace una ‘radiografía’ la DGT, bien rápido te llega y nunca se pierde, sin importar la región.

Carlos Rufas Ramón. SABIÑÁNIGO

'Ignorados'

De verdad que son gente rara, muy rara. Resulta que tienen a sus familias medianamente atendidas, sus ocupaciones, para cuando se puede. Los sueldos, mejor no hablar, más de una vez les ha tocado ‘ponerlas’, cuando algún papeleo se retrasa, luego lo recuperan, faltaría más. Dietas, forzosas cuando la hora de comer les coge moviendo una tajadera o arreglando alguna farola, apagando algún zarzal o pregonando el bando. ¿Pero hay gente de esta? ¿‘Ande’ están? Pues en los ayuntamientos de los pueblos pequeños y muy pequeños, a miles por toda España. Y gracias a ellos, entre otras cosas, comemos pan todos los días, los que vivimos en ‘lo que queda de España’ y también los otros. También tienen sus ventajas, en muchos de ellos todavía no han entrado los políticos y además el agua la tienen muy buena. Mis recuerdos a Soria.

José Luis García Pardo. Zaragoza

'Un tío orgulloso'

Soy un tío orgulloso. Ya perdonarán que lo diga tan alto y tan claro. Tengo dos sobrinos veinteañeros a los que, a pesar de su juventud, la vida ya les ha enseñado su cara amarga. Pero hoy toca celebrar la cara dulce. La mayor acabó la carrera hace un par de años y ya está trabajando en una de esas cosas modernas: 'marketing' digital. El pequeño terminó Ingeniería el año pasado y le acaban de conceder una beca en otra modernidad: robótica. No sé cómo será el amor de padre, pero comer con ellos los domingos, verlos crecer, encontrar pareja, colocarse, emanciparse… para un tío es una satisfacción inenarrable. Ellos saben lo que les ha costado llegar hasta aquí, el valor del esfuerzo y su recompensa. Me alegro mucho de que les vaya bien y deseo que en el futuro les vaya aún mejor.

José Carlos Barrera Valero. ZARAGOZA

'Aguantar el desgobierno'

Dicen los entendidos en política, si es que hay alguno, que el presidente Sánchez tiene prevista una remodelación del Gobierno debido a los últimos acontecimientos que, desde la moción de censura en Murcia y las elecciones en Madrid, le han dejado tocado, tanto en el aspecto político como en cuanto a su ego personal. Se dice que muchas de sus decisiones vienen avaladas por su gurú de confianza, el todopoderoso Iván, no el terrible, sino Redondo. Tal como le van las cosas bien podría en esa remodelación incluir al tal Redondo, ya que sus consejos últimamente no parecen acertados. Murcia, Madrid, pandemia, los asaltos en Ceuta, el viaje de ese tenebroso personaje del Frente Polisario, lavarse las manos en el tema sanitario dejando el marrón a las autonomías y... lo que te rondaré morena. El día 13 tenemos ocasión de dar nuestro parecer. Y algo más se podría decir, pero quiero ahorrar en la factura de luz, que no sé si las nuevas normas son para ahorrar o para cargar la culpa del caro recibo al ciudadano. Nos toman por tontos. Tal vez lo seamos por aguantar a este desgobierno.

Isabelino Martín González. ZARAGOZA

'Sube la luz'

El ‘temazo’ que dice la vicepresidenta no es quién tiene que planchar. Es que sube la luz. No creo que consiga derivar la naturaleza de la polémica que crea una subida tan desmedida de empresas que reparten dividendos.

Mariano Ara Báguena. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es