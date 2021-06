En desescalada

El levantamiento de buena parte de las restricciones fijadas por el Gobierno de Aragón para el control de la pandemia está permitiendo una aplaudida y progresiva recuperación de la normalidad.

La vacunación se muestra como la solución para frenar una pandemia que, aparte del drama causado por la pérdida de vidas, ha originado un verdadero destrozo en sectores tan determinantes como la hostelería. Cuando todavía ámbitos económicos como el ocio nocturno no pueden hablar de un pleno regreso a la actividad y los bares y restaurantes aún funcionan con restricciones de aforo, conviene no olvidar que la desescalada es un proceso no finalizado que exige de un acompañamiento económico

Sin dudas sobre la oportunidad del plan de socorro a la hostelería diseñado por el Gobierno de Aragón, y al que han contribuido las tres diputaciones provinciales y los principales ayuntamientos de la Comunidad, el sector busca recuperar una normalidad que aún costará alcanzar. Los bares y restaurantes, sujetos a severas restricciones de aforo, están disfrutando este fin de semana de un ritmo de trabajo que no recordaban. Es importante que se entienda que la realidad del sector es muy diversa, siendo muchos los establecimientos que se ven todavía obligados a mantener a su personal en situación de regulación temporal de empleo. Las restricciones representan una losa tremendamente pesada para muchos negocios y los que resisten -conviene no olvidar los múltiples cierres que se han registrado a lo largo de este año y medio- están sujetos a unas estrictas medidas de control. En cualquier caso, hay que insistir en que los bares y los restaurantes aragoneses son lugares seguros, que han realizado un extraordinario esfuerzo por adaptar sus establecimientos a las circunstancias de una pandemia que, aunque avancemos hacia la normalidad, aún no ha terminado.