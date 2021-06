'Música de gasolinera'

Juan Sánchez Porta, que se esconde en las redes tras el nombre de Oro Jondo –y de cuyos montajes fotográficos no puedo ser más fan–, acaba de publicar un libro en el que repasa y ensalza los éxitos de las casetes que se vendían en los aparadores de las gasolinera décadas atrás.

Entre perlas como que "la Húngara es la Britney Spears de Andalucía" y su pretensión de equiparar al pop gitano con la Motown, ‘Dame más gasolina’ –que así se llama el libro editado por Planeta– retrotrae a la España de los 90, en la que arrasaban Los Chunguitos y Arévalo no tenía reparos en explicitar en las carátulas de sus cintas: "Chistes de gangosos y mariquitas". Visto lo visto, es probable que ahora tampoco los tenga...

El caso es que no sé si el 127 o el Talbot de mis padres tendrían mucha cilindrada o no, pero sí recuerdo algunas de las joyas que custodiaban aquellas guanteras: Perales, Sergio y Estíbaliz, Labordeta, Luis Cobos... Y conforme pasaron los años, los recopilatorios ‘Boom’ ya con Miguel Bosé, Mecano o Locomía.

Uno ya no sabe si es nostalgia, ‘guilty pleasure’ o la evidencia de que muchas cintas de gasolinera forjaron la identidad de nuestra música hasta tal punto que los festivales más modernos ahora se pegan por seducir a esas viejas glorias: no olvidemos que Los Chichos actuaron en el Primavera Sound. Prefiero diez millones de veces a Remedios Amaya antes que a Bad Gyal, pero –para evitar la amarga disputa entre mi yo reviejo con el que aún se cree joven– tiraré por la vía de enmedio y me quedaré con Azúcar Moreno: una opción de consenso y de ‘güan, tú, zri’. ¡Caramba!