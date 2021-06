Cartas al director de HERALDO: 'Indulto a los secesionistas, una mala opción'

'Indulto a los secesionistas, una mala opción'

Es difícil no pecar de parcialidad respecto a los 12 líderes independentistas condenados por su participación en el ‘procés’.

Ni quisiera pecar de ser un exacerbado separatista con sensación de injusticia ante el independentismo catalán, ni tampoco un patológico nacionalista hispano, ni compartir esa desazón de unos ni la alegría de los otros. En las cárceles españolas hay más de 46.000 reos privados de libertad con una sentencia firme por cometer actos contrarios a la ley. Seguro que muchos de ellos, en proceso de reinserción en la sociedad, son sabedores de que nadar contra corriente solo les ha llevado a vivir entre rejas y también tienen la esperanza de un indulto. La Justicia ha de ser equitativa cuando se trata de indultar a un reo, sea de profesión fontanero, camionero o político. El mensaje que transmiten los doce secesionistas no tiene atisbo de arrepentimiento ni de reencuentro con el orden jurídico. Siguen en la misma voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática y volverían, según ellos, a movilizar a la ciudadanía para lograr una república catalana. El Gobierno de Sánchez, intentando buscar una solución política a un problema político, entiende que indultando a los líderes independentistas se conseguiría al fin esa ansiada paz social y volver al diálogo, en lugar de recurrir a los tribunales para recomponer la actual situación en continuos enfrentamientos. Si con liberarlos bastara para esa paz social yo también abogaría por él indulto. Pero me temo que los que él desea indultar no están por la labor, ni tampoco los nuevos inquilinos de la Generalitat. Por si había dudas ya han advertido de que con indultos o sin ellos continuarán en su deriva anticonstitucional. Visto lo visto, mala papeleta le espera a Sánchez.

Daniel Gallardo Marín. ZARAGOZA

'Urbanismo táctico'

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la ordenanza de terrazas. A raíz de la covid se permitió que los bares ocuparan plazas de aparcamiento en la calzada, tema que se ha aprobado de manera definitiva. Me parece adecuado que la calle no sea solo patrimonio de los automóviles y de esta manera sea más humana. Pero creo que el Ayuntamiento debería dar un paso más, como han hecho en Barcelona, y utilizar plazas de estacionamiento para dar un servicio público. ‘Urbanismo táctico’ es como se define esta forma de transformar la ciudad de manera rápida, reversible y de bajo coste, instalando bancos, jardineras y zonas de recreo para los ciudadanos donde antes aparcaban los coches. Especialmente donde el urbanismo de los años cincuenta y sesenta (Delicias, Las Fuentes, Torrero…) tiene calles demasiado estrechas para instalar estos equipamientos.

Manuel Vargas Ramírez. ZARAGOZA

'La banca y los mayores'

El domingo pasado leí la amplia y excelente entrevista a los señores presidentes de Ibercaja Banco y la Fundación Ibercaja, con motivo de los 145 años de la misma, por lo que les doy a ellos y a Ibercaja mi más cordial enhorabuena. Pero después de dicha lectura me he quedado con la pena que vengo arrastrando desde hace un tiempo, por la ancianidad que observo se ve desamparada cuando no puede acceder a la banca electrónica. Tengo una cuenta corriente en esa entidad que comenzó hace setenta años, más o menos, cuando mi padre me abrió una libreta de ahorro, aquella de la imagen del niño con su hucha, en la central de San Jorge, y por querencia nunca la he querido cambiar de oficina, a pesar de que la susodicha central dejó de serlo hace muchos años para trasladarse a la de Paraíso. Creo que falta humanidad en el trato a mayores, que los veo nerviosos al acercarse a los empleados de las oficinas para solicitar ayuda con la libreta o la tarjeta en los cajeros, para muchos ancianos impracticables. Pues bien, desde mi veteranía como usuario de Ibercaja y mi fidelidad al HERALDO, periódico que sigo leyendo todos los días desde mi adolescencia y en papel, pues me gusta olerlo, tocarlo y escuchar el murmullo de las hojas al pasar, me permito este comentario.

Esteban Sarasa Sánchez. ZARAGOZA

'Peligroso precedente'

Sería un precedente peligroso que el Gobierno indultase a los protagonistas del ‘procés’ catalán, por eso se niega el Tribunal Supremo. En un asunto de tal importancia, los tres poderes deben mantener el mismo criterio. No se puede gobernar a cualquier precio, sería inadmisible y peligroso. No hay que olvidar nunca el artículo 14 de la Constitución y hemos de mantenerlo, retorcer su norma es echar por tierra lo más importante de nuestras leyes y para eso está el poder judicial, para velar por lo más importante que nos hemos dado los españoles con el deseo de vivir en paz.

Antonio Rodríguez Cabello. ZARAGOZA

'Políticos que sepan gobernar'

Los ciudadanos de España no nos merecemos las castas políticas que nos gobiernan, y que solo sueñan con seguir ocupando sillones. La mayoría de los españoles piensan con distinta ideología, pero todos los grupos –parados, autónomos, trabajadores, pensionistas– necesitamos políticos que sepan gobernar y para todos igual, sin discriminación. Y que sean humildes, aparquen sus diferencias y egos y traten de arreglar los problemas cotidianos, en lugar de crearlos. Que el señor Sánchez no piense en el año 2050, sino en el ahora, para que todos los ciudadanos tengan trabajo y comida en los próximos meses. Promete trabajo para un millón de jóvenes en tres años, ¿y a las personas a partir de los 40, que ya se supone que son mayores, qué futuro les espera? Los políticos se reparten sillones y puestos para su entorno cercano y no piensan en quienes sufren problemas laborales, sociales, sanitarios y económicos. Que tengan sentido común y solucionen los problemas de España.

Manuel Arnal Pérez. BELCHITE

'Vacunas y confusión'

¿Te vas a vacunar? Esa es la pregunta que se hace hoy en día en la calle, porque las dudas surgen realmente ante las noticias que nos dan. ¿Me vacunaré? ¿Qué vacuna me pondré? ¿Será peor? Hay tantas noticias sobre la pandemia... Es todo tan extraño que vivimos en un mar de dudas y confusión sobre el virus. Deberíamos felicitar a los sanitarios e investigadores por lo bien que lo están haciendo. No hace mucho leímos que un grupo de investigación había descubierto que a los ratones no les gustaba el queso. Los especialistas necesitan nuestro apoyo para no tardar tanto tiempo en saber con precisión el origen de la covid-19 y su cura.

Hamza Khalaf. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es