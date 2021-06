'Mascarillas callejeras'

En realidad, llevar mascarilla en exteriores no es una medida muy necesaria para contener la pandemia.

Al aire libre, no pueden producirse concentraciones de los peligrosos aerosoles covídicos, y si uno va solo o acompañado de personas con las que ya convive y mantiene una prudente distancia con las demás tampoco las gotitas respiratorias ‘de corto alcance’ resultan una gran amenaza. Los problemas pueden venir cuando uno se encuentra a algún conocido y se detiene a charlar, cuando entra en cualquier establecimiento cerrado o en momentos y lugares con una gran concurrencia. Fuera de esas circunstancias, la mascarilla como barrera física para los virus no sirve de gran cosa en la calle, y no digamos en un parque o en el campo. Pero eso no significa que la obligación de usarla de continuo que llevamos soportando un año haya sido inútil o abusiva. Porque la psicología también cuenta. En primer lugar, la imposición ha servido para que no nos olvidásemos de echar mano de ella cuando, yendo por la calle, se presentara una situación que la hiciese necesaria. Y en segundo, la molesta telita ha sido el recordatorio permanente de que estamos en pandemia y de que debemos, por tanto, tomar precauciones para evitar contagios. Por esas mismas razones, más psicológicas que propiamente sanitarias, el levantamiento de la obligatoriedad de la mascarilla callejera, momento que todos anhelamos, será un paso delicado. Si la obligación de llevarla ha producido un cierto ‘efecto prudencia’, hay que evitar que su levantamiento dé lugar a un ‘efecto descuido’. Parece que al fin vamos camino de dejar atrás la pesadilla. Tal vez sea preferible esperar un poco más antes de dar un paso, que precipitarse y tener que retroceder después.