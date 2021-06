Ahora que ya ha acabado la Liga espero no alarmar a los aficionados y, sobre todo, a los entrenadores. Además esto no va de fútbol realmente, y no estoy pensando en ningún equipo en particular.

Ni siquiera me entusiasma el fútbol, sin embargo es envidiable la entrega de los que profesan esa afición y la profunda sabiduría de alguna de sus reglas fuera del campo de juego. Por ejemplo, al final de cada temporada, no es rara una noticia que se resumiría en que para salvar al equipo, hay que echar al entrenador.

Realmente esta ocurrencia no es invento futbolístico, ni de otros deportes de equipo. Eso de buscar un responsable cualquiera para defenestrarlo (aunque, por fortuna, ya no se estila tirar a la gente por la ventana) es una tendencia natural en todas las organizaciones humanas. Si usted no lo cree, piense en cualquier colectivo en el que participe de un modo u otro, aunque sea su comunidad de vecinos, la partida de guiñote o el grupo de amigos con los que se divierte, la empresa en que trabaja, el supermercado en que compra, etc. A continuación reflexione sobre lo que no le gusta en esa organización y busque un responsable (alguien a quien echar la culpa, vamos), aunque no sea el que manda más. Y ahora diga con confianza, «¡hay que echar a…!». No se avergüence si disfruta de una sensación de alivio. Efectivamente, los deseos de echar al entrenador, o lo que sea, si no están en la condición humana tampoco resultan tan extraños.

Sucede igual en la política de los partidos, cada vez que sufren un descalabro electoral suena un coro (como si en él estuviera la mismísima reina de Corazones del País de las Maravillas) exigiendo la cabeza de alguien (en metonimia, se supone). Otras veces no son personas de carne y hueso a las que colgamos el sambenito, así los bancos son presuntos culpables de casi todo. Los profesores saben que el estudiante satisfecho suele decir «he aprobado», y cuando vienen mal dadas, «me han suspendido». Es lo natural, se trata de los llamados mecanismos de transferencia de responsabilidad. Hace algunos años recibimos en la Facultad de Derecho a un ilustre profesor alemán, luego doctor ‘honoris causa’ por nuestra Universidad. Hablando un español muy forzado trataba de explicarnos cómo la responsabilidad civil estaba poco desarrollada por aquí, al menos en comparación: en Alemania -decía él- cuando nieva y alguien se cae en plena calle, antes de levantarse mira alrededor para ver a quién puede echarle la culpa, para exigir una indemnización. Igual exageraba un poco.

El caso es -para ir acabando- que la tendencia a buscar culpables, víctimas propiciatorias, cabezas de turco o, más exactamente, chivos expiatorios forma parte de los resortes defensivos de las sociedades, desde la Antigüedad. Amputar un miembro, para que no perezca todo el organismo. Con los mecanismos de victimación se trataría de encauzar una violencia que, incontrolada, podría generalizarse de manera destructiva. Así lo explicaba no hace tanto un reputado antropólogo y filósofo francés, René Girard, fallecido hace poco más de un lustro bien cumplidos los noventa años. Hay que buscar un culpable, lo sea o no realmente, y debe responder sin remisión. Su sacrificio será, por sí solo, suficiente para olvidar por qué debía sucumbir.

A veces la víctima propiciatoria, o el chivo expiatorio, sabe que lo es y trata de conservar algo de la dignidad que se otorga a sí mismo, inmolándose con una dimisión a tiempo. Sin duda es complicado, corren malos tiempos para ser entrenador.

Isaac Tena Piazuelo es catedrático de Derecho Civil (Unizar)