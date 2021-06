Cartas al director de HERALDO: 'El desvarío de los indultos del ‘procés’'

'El desvarío de los indultos del ‘procés’'

Es difícil de entender que desde el corazón del poder ejecutivo se lance el mensaje de que lo que se entendía como aplicación de la justicia a los políticos presos por su actuación en el proceso independentista en Cataluña se haya convertido como por arte de magia en un gesto de revancha y venganza por parte de los Tribunales.

A veces, gracias a los desvaríos de nuestros políticos, da la sensación de que estemos viviendo en un mundo al revés, ya que a nadie medianamente sensato se le puede ocurrir que sea negativo todo aquello que contribuya a reducir la tensión entre el independentismo catalán y las instituciones, pero no deberíamos olvidar que los primeros que deberían aflojar la tensión son sus creadores, algo a lo que al parecer no están dispuestos y que además se jactan en anunciar que no harán. Cada día los españoles vamos perdiendo más nuestra ya deteriorada confianza en la clase política, que es capaz de constituirse en juez y parte según que el viento sea cierzo, levante, galerna o tramontana, y sople a favor o en contra de sus intereses. Se supone que los que gestionan un país deben ser lo suficientemente inteligentes para argumentar sus decisiones de forma comprensible, sin tener que hablar de revancha o venganza, términos más propios de ambientes sórdidos. Como ya dijo en alguna ocasión la vicepresidenta Carmen Calvo, está cada vez más claro que Pedro Sánchez y el presidente del Gobierno no son la misma persona, ya que una cosa es lo que decía aquel, y otra lo que dice este, cuando en realidad sobre el tema de los encarcelados por el ‘procés’ las voces más autorizadas deben ser las de los jueces, quienes supongo que no se regirán por sentimientos como la revancha o la venganza. Por otra parte, una duda: revancha y venganza ¿de quién y de qué?

Lorenzo Solanas Forcén. ZARAGOZA

'Indefensos ante el virus'

Hace unos días fallecía debido a la covid un amigo, Antonio, de 53 años. La estadística decía que solo un 0,7% de los infectados de entre la población general en nuestra franja de edad, de 50 a 59 años, ingresa en la UCI. Pero él estuvo tres semanas allí antes de fallecer. Y es que esa estadística aislada no explica que ese porcentaje se dispara cuando la víctima del SARS-CoV-2 es paciente de alguna de las numerosas patologías crónicas que las estrategias gubernamentales han excluido priorizar en la vacunación. Antonio, por ejemplo, sufría de lupus, pero cuando se contagió (probablemente al salir de su estricto retiro para acudir a alguna de sus numerosas citas médicas), por su edad no había alcanzado todavía el derecho a ser vacunado. Mi hija tiene 27 años. Esa misma estadística aislada de la que hablo también refleja que solo un 0,8% de quienes en su franja de edad se infecten (y eso puede ocurrir pese a que mi hija es especialmente escrupulosa en el cumplimiento de las medidas de protección) necesitará hospitalización. Pero mi hija sufre de una cardiopatía, otro grupo de esas dolencias crónicas (junto con el de las enfermedades respiratorias, la diabetes, las inmunodepresiones, las enfermedades raras, etc.) que no son priorizadas en el proceso de vacunación en Aragón. Señora Repollés, señor Lambán, señoras y señores que sustentan a nuestro gobierno autonómico, ¿deben nuestras familias confiar en que la estadística nos sea favorable o podremos hacerlo en un gobierno que dé un paso adelante para proteger de forma inmediata ante la covid a su población más indefensa actualmente?

Jesús Paz Pavón. ZARAGOZA

'Por la música coral'

Cansado de envidiar lo que no tengo y maravillado de lo que tienen otros, quisiera reflexionar sobre el por qué no es puntera y vendible desde nuestra cadena Aragón TV, una música coral que está enrraizada en la cultura de los germanos y austriacos (por poner dos ejemplos). Si paseo por Viena y escucho las voces de unos niños cantores desde el interior de su catedral, entro y les escucho. Si por el contrario es un español el que pasa por una de sus catedrales y escucha, prefiere irse a tomar una cerveza. Y esto ocurre porque desconocemos el talento de nuestras direcciones corales y no hacemos lo necesario desde las instituciones para introducir el canto en la universidad y crear, desde esa jerarquía titulada, un Grupo Coral Aragonés del que beban y se nutran esos otros grupos aficionados que se les ocurrió soñar algún día con dar el salto a la primera división coral. En su lugar, las agrupaciones hacen lo que pueden con gran esfuerzo personal, mientras la rivalidad o las envidias logran mantenerlos en la mediocridad y sin conexión posible con algunas voces jóvenes que se pierden sin remedio ante la escasa docencia en la escuela. Es hora de que el Ministerio de turno cree un proceso de selección en Dirección Coral que culmine en la puesta en marcha y selección de los mejores directores, con la finalidad de que nuestra península tenga una o varias agrupaciones corales. La aburrida y tediosa Eurovisión se podría convertir en Coralvisión, cambiar solistas por corales (española, italiana, portuguesa, británica, alemana, austriaca, etc.) que compitan por un trofeo internacional que premie el talento coral de tantos y tantos aragoneses que, dirigidos con enorme talento, se esfuerzan con grandes sacrificios por esa enorme afición a este tipo de música asociativa. ¿Por qué no se pone la televisión aragonesa a crear un ‘talent show’ coral? A mí me parece una buena idea... ¿y a ustedes?

Emilio Guzmán Sánchez. Zaragoza

'Vacunación incorrecta'

Creo que el Gobierno de Aragón y el de España no son conscientes de la aberración que van a obligar a hacer a muchas personas ‘esenciales’. Lo de las vacunas se asemeja mucho a lo que pasa cuando te mandan un antibiótico de siete días pero al tercero te sienta mal y lo tienes que dejar. Como la infección sigue ahí te mandan otro antibiótico de otro grupo que no te va a sentar mal, pero en lugar de mandarte la pauta completa del nuevo antibiótico (que es lo que se hace siempre) te dicen que solo tomes los cuatro días que te faltaban del primero. Acabas tomando dos antibióticos mal, con la infección aún ahí (incluso es fácil que hayas causado alguna resistencia a antibióticos) y con más efectos adversos. Las personas vacunadas con una dosis de Astra primero y después con una de Pfizer no van a estar bien vacunadas con ninguna, por tanto no tienen garantías de eficacia. Les insto a que modifiquen las recomendaciones, aunque para eso haya que esperar un tiempo, dado que estamos hablando de la vacunación correcta de dos millones de personas que están en primera línea de riesgo, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, los farmacéuticos y los profesores.

Beatriz Gonzalo. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es