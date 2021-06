'Listas y filósofas'

Llegó el mes de lo que el común de los mortales seguimos llamando selectividad, cuando miles de jóvenes pondrán a prueba sus conocimientos, ya terminado el bachillerato.

Un año más, la lista de autores para el examen de Historia de la Filosofía no incluye ninguna mujer. No invitar a los estudiantes a conocer a Germaine de Stael, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt o Judith Butler, por citar algunas, elude contribuciones determinantes en los debates contemporáneos sobre derechos humanos, género y cultura popular con que nos llenamos la boca. Es una prueba más del machismo sistémico y sus efectos en la enseñanza. Pero hay otra ausencia que, además de perpetuar modelos sexistas, denota un escaso patriotismo digno de mención, ahora que está tan de moda. España es la cuna de María Zambrano, pensadora clave en cuestiones de estética y filosofía poética, e intelectual destacada en temas como el exilio o el tiempo (véase su España, sueño y verdad).

Luego hablarán de los cupos, que, les confieso, a menudo también me molestan. Pero es que hay casos flagrantes, como este, que a ver cómo se resuelven si no es con una ley. No digo que nos llevemos sus libros a la playa (aunque una vez vi a una turista leyendo a Platón a orillas del Atlántico), pero que se incluya a alguna filósofa obligatoria en el apretado programa educativo, que suenen sus nombres siquiera, igual nos ahorraba disgustos a la larga. Porque sin ejercitar una razón plural y no sesgada, sin despertarla, como dijo Goya, se producen monstruos.