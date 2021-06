Cartas al director de HERALDO: 'Otro fracaso en el Festival de Eurovisión'

'Otro fracaso en el Festival de Eurovisión'

Una edición más del Festival de Eurovisión nos ha dejado las mismas sensaciones que otros años y alguna más.

Un programa vapuleado por unos, ensalzado por otros y controvertido casi siempre. Pero nadie puede negar que es todo un fenómeno televisivo en su género. Y a pesar de todas las críticas, todo el mundo, países, televidentes y sobre todo los participantes, desea triunfar y gozar de la aureola propagandística que eso comporta. Se pueden observar valoraciones disparatadas. La geopolítica distorsiona el proceso. Pero en definitiva sucede que los primeros puestos suelen acreditar más méritos que el resto, y los últimos lugares también desmerecen más que los demás. Pero vayamos a lo que más nos interesa. ¿Por qué la actuación española cosecha tantas calabazas seguidas? Van años y años que nos quedamos en la cola. Y lo paradójico es que esto se produce en una España que vive un auténtico ‘boom’ de programas y concursos musicales, donde compiten apasionadamente una verdadera muchedumbre de grupos y solistas. ¿Cómo es posible que entre tan prolífico colectivo no aparezca algún inspirado proyecto que nos saque del ninguneo? ¿Nos tienen manía? ¿Nadie es capaz de cogerle el tranquillo al festival? ¿Nuestros organizadores son unos ineptos? La verdad es que la entrada del mundo eslavo y de otros países del extrarradio europeo en el programa desplazó el centro de gravedad del concurso hacia el este, disminuyendo las oportunidades de los países fundadores. Pero aun así, esto no ha sido óbice para las destacadas participaciones de países veteranos como Italia, Francia y Suiza de este año. Cada vez es mayor la expansión territorial y el pluralismo cultural de los países participantes, lo cual exigirá un esfuerzo mayor para sintonizar con ellos y mejorar nuestra calidad.

José Luis Cabez Marco. ZARAGOZA

'Indultos e historia'

En vista de las declaraciones de Pedro Sánchez, parece inminente la concesión de indultos a los condenados por el intento de secesión de Cataluña. El espíritu del indulto es la magnanimidad de un Estado poderoso ante el arrepentimiento del condenado. Pero si se conceden por debilidad, el Estado se ve privado de las herramientas de autodefensa. Llegado este punto, estaría bien contemplar lo que la historia nos puede enseñar. Adolf Hitler fue indultado en 1924 tras liderar un intento de golpe de Estado unos meses antes. Fidel Castro fue amnistiado en 1955 tras ser condenado por su primer intento de llegar al poder por las armas en 1953. Benito Mussolini fue reiteradamente liberado de prisión sin cumplir condena por diversos actos revolucionarios violentos años antes a su llegada al poder en Italia en 1922. Lo que pasó después lo conocemos todos.

Francisco Javier Serrano Ballester. ZARAGOZA

'Justicia, señor presidente'

Palabras gruesas las pronunciadas por nuestro presidente para que el indulto programado por la fábrica de la Moncloa sea aceptado por el público. Los posibles indultados han sido juzgados y condenados por nada menos que el Tribunal Supremo y por unanimidad de todas sus señorías. No ha existido ninguna venganza, ya que han sido ellos y solo ellos los que han quebrantado las leyes, han querido escindir una parte de España simplemente porque ellos dicen que debe ser así y punto, y no admiten discusión; y además han utilizado bienes de todos los españoles en su propio beneficio. No, señor presidente, esto no se llama venganza, se llama Justicia. Tampoco existe revancha como machaconamente dijo Sánchez, pues nadie quiere recuperar lo perdido, ni quiere compensación o venganza por un hecho, pues nada de esto ha ocurrido, ya que hasta ahora según la Constitución Cataluña es España. Más a más, como dirían nuestros vecinos, los posibles indultados no se arrepienten de los delitos por los que han sido condenados, sino que se pavonean de volver a intentar la separación de una parte de España; y este no arrepentimiento debería ser suficiente para que el posible indulto no se produjese. Por tanto, ni venganza ni revancha: Justicia, señor presidente.

Antonio Retortillo Sorolla. Zaragoza

'García Abril y el Himno de Aragón'

Aunque están muy bien recogidos y publicados su vida, su obra, sus merecimientos y la tristeza de su fallecimiento, añado algún aspecto. Le vi muchas veces paseando por su Teruel natal, algunas acompañado de su hermano Agustín, padre de una saga extraordinaria a la que admiro y quiero de todo corazón. Tuve el privilegio de que este me lo presentara en la calle de El Tozal. Resultó emocionante, ya que era consciente de estar ante uno de los compositores más importantes de España de los últimos cincuenta años. Autor del Himno de Aragón, que casi nunca se escucha. Le recuerdo con cariño-admiración y solicito del Gobierno de Aragón que difunda nuestro, su, himno con la máxima frecuencia. Todas las comunidades lo hacen. Aragón tiene que hacer aprecio a lo que le donó.

Miguel Labay Matías. TERUEL

'Los experimentos, con gaseosa'

Como en la poesía, la pandemia ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Resulta encomiable el esfuerzo de los científicos para resolver el problema y encontrar una vacuna en tiempo récord. Con las prisas, es lógico que surjan problemas. Astra tuvo que paralizar en verano los ensayos porque habían surgido efectos adversos imprevistos, luego se ha visto que ese eufemismo se llamaba trombos. Se aprobó esa vacuna y se administró al grupo de edad de 18 a 55 años, que era el de los voluntarios del estudio, y se produjeron los mismos problemas. Se paró unos días y, como solución, decidieron administrárnosla a los mayores de 60 sin haberla probado antes en ese grupo de edad. Por suerte, no tuve fiebre ni dolor de cabeza, sí calambres en las piernas. El efecto de ir ‘colgada’ me duró tres días, pero el cansancio y la flojera de piernas casi un mes. La calentura en el labio no sé si fue por la vacuna o por los nervios, creo que no había pasado tanto miedo nunca. Dormí durante 15 días con el inalámbrico al alcance de la mano. No dudo de que el estudio que se ha hecho mezclando dos vacunas sea riguroso, pero parece una justificación para apoyar una decisión tomada de antemano y que contradice las recomendaciones de la EMA. Una muestra tan pequeña no debería ser suficiente para tomar decisiones. No se pudo elegir la primera, pero ahora no tiene que imponerse, lo mínimo es que la gente pueda optar. Espero que después de este grupo no tomen la misma decisión con el nuestro, porque lo tengo muy claro. Solo me pondré la segunda dosis si es de la misma marca, si no, anularé la segunda. Los experimentos, con gaseosa.

Juana Mary Lecumberri Romea. ZARAGOZA

