Cartas al director de HERALDO: 'Se merecen un homenaje'

'Se merecen un homenaje'

El chantaje de Marruecos en Ceuta es de todo punto inadmisible y reprobable. La invasión de una ciudad española no puede admitirse de ninguna manera.

Debe ser rechazada con el respaldo de Europa, pero por propia iniciativa de España. Esta invasión de territorio español ha puesto de manifiesto la falta de previsión, desorientación y fracaso de la diplomacia del Gobierno de Sánchez. Sin embargo también ha puesto de relieve la grandeza de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, Policía Local, Cruz Roja, Cáritas, personal sanitario y de tantos y tantos españoles residentes en Ceuta que voluntariamente han colaborado para resolver la grave situación creada: Una invasión al territorio español en la que han sustituido la munición de guerra por niños engañados. Es por ello que tanto el Gobierno de España, como los respectivos gobiernos autonómicos están obligados moralmente a tributar reconocimiento público y a rendir homenaje a estos españoles que nos han dado un gran ejemplo de cómo se defiende, hoy en día, España. Se lo merecen. El resto de españoles debemos estar orgullosos de estos compatriotas. Muchas gracias a ellos y a sus familiares por el ejemplo que nos han dado..

Joaquín Mañeru López. Zaragoza

'Las criptomonedas, presente y futuro'

¿Son las criptomonedas el futuro o un peligro para la sociedad? Desde mi punto de vista, las criptomonedas son el futuro de la sociedad por varias razones. Primero, puedes pagar con ellas. Segundo, puedes invertir en ellas. Si lo miramos desde un punto de vista más técnico puede llegar a afectar a la economía, pero yo creo que hay que evolucionar como ya hicimos hace unos años pasando del dinero en efectivo a una tarjeta de crédito. Pues ahora lo que tenemos que conseguir es cambiar la forma de pago, en vez de con tarjetas, con criptomonedas. El problema de las criptomonedas es que solo se puede ‘minar’ un número limitado de ellas, por ejemplo, en el caso del bitcoin, solo pueden existir 21 millones y hoy en día de esos 21 millones ya se han ‘minado’, aproximadamente, 19 millones, así que solo quedan 2 millones de bitcoin pendientes de crear. Esto puede llegar a ser algo preocupante en el futuro, ya que su valor será muy alto y podría llegar a afectar a la economía. Muchos expertos dicen que las criptomonedas son el futuro, pero, ¿son realmente el futuro o son ya el presente?

Izan Martínez Ventura. ZARAGOZA

'¡Santiago y cierra España!'

¿O acaso no sería más propio decir: Santiago y cierra Europa? Porque, como estamos viendo, las puertas del sur de Europa están abiertas de par en par, y por ellas entran decenas de miles de gentes, en su mayoría jóvenes, en busca de trabajo para vivir mejor de lo que viven en sus respectivos países. El problema con el que se encuentran aquí es que España está a la cabeza de los países con más paro juvenil: cerca del 40% en menores de 25 años, y algo superior en el caso de ser mujer. Consecuencia de ello: las colas del hambre (‘los mantenidos’, según la Sra. Díaz Ayuso) proliferan por todo el país, y por diversas naciones europeas. Portugal, con un 24% de paro, Italia, donde la pobreza ya no es exclusiva del sur, e incluso en los barrios pobres del este de Londres, donde se ha creado un banco de alimentos para dar de comer a más de 2.000 universitarios indios... Según leo, España entrega a Marruecos treinta millones de euros para que controle la inmigración, pero, visto lo visto estos últimos días, ¿no sería el momento de replantearse dar tamaño regalo para nada? En cuanto a devolverlos ‘en frío’... pues, la verdad, no puedo estar más en desacuerdo.

Indalecio Alquézar Juste. ZARAGOZA

'Importancia de la expresión corporal'

Desde el primer trimestre de 2020 el mundo ha vivido el reto de transformar los hábitos cotidianos. La amenaza de la covid-19 para la salud de las personas, además de crear una enorme tensión e incertidumbre, ha supuesto la implantación de múltiples y variadas medidas para prevenir y mitigar su propagación, como el uso de mascarillas, que nos han cambiado la forma de comunicarnos al tener que explotar más la expresión corporal a base de gestos con el cuerpo para entendernos con nuestros semejantes. Y es que esta disciplina, la expresión corporal, que constituye una forma diferente de ejercitar el cuerpo, aunque esta no sea realmente su finalidad, es una forma de lenguaje no verbal que intenta demostrar y transmitir estados de ánimo, emociones, sentimientos, pensamientos, juicios previos, valores, así como un sinfín de cosas más relativas a las personas.

Mar Ramos Navarro. ZARAGOZA

'Las maravillas de la natación'

La natación es el deporte más completo, pero requiere una técnica y hay que hacerla bien. Constituye un deporte de bajo impacto, en el que las articulaciones no sufren, por lo que resulta poco lesivo. Ejercicio aeróbico (esfuerzo de media o baja intensidad y de larga duración que necesita quemar oxígeno, ejercitando el sistema cardiovascular, lo que hace que genere grandes beneficios). Buen método de recuperación de lesiones de otros deportes. Como amante del deporte alterno entre ser un lobo estepario, terrestre, y ser un lobo acuático. En ambos casos predomina la soledad. Me defiendo mejor en el primero, pero en la natación encuentro una gran satisfacción, una relajación y un aislamiento que me proporciona grandes beneficios físicos y mentales. Y es en el aspecto mental donde ejercito mucho la memoria; mientras nado, recuerdo el papel del Sr. Ponza de la obra teatral ‘Así es (si así os parece)’ de Luigi Pirandello, que representaremos en dos sesiones, el día 26 de junio, en el teatro de la Estación. La natación me mejora el estado de ánimo, me proporciona claridad mental y nadando, nadando encuentro ese equilibrio tan ansiado de ‘mens sana in corpore sano’. En el agua he elaborado todo lo que ahora estoy escribiendo. Algún día me lo tomo libre y nadar constituye un misterioso viaje a lo desconocido. Aprendo a pensar y a sentir. Surco mares y océanos, buceo y me extasío en el paisaje multicolor de la flora y fauna marinas. Me divierto con la Sirenita, con Nemo, con Espantatiburones. Paso por lugares fantásticos, románticos, muy lejanos, de ensueño, veo ciudades, edificios, comparo civilizaciones, saludo a personas de todas las razas y, como la natación es un billete con muchas idas y vueltas, al final regreso y me quedo en el lugar de origen con la sensación de sentirme plenamente realizado.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

