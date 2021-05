Cartas al director de HERALDO: 'Lecciones de lo sucedido en Ceuta'

'Lecciones de lo sucedido en Ceuta'

De ciertas situaciones se habla por lo que se ve en medios de información, y además se levantan conclusiones según sea nuestra forma peculiar de interpretar la realidad.

Por eso deberían reinterpretarse las conclusiones si se reconocen aspectos diferentes de los problemas. Y por lo que conozco, quisiera opinar de dos situaciones supuestamente humanitarias. Una, la de esa cooperante de Cruz Roja que abrazó a un joven subsahariano que llegó sediento y tembloroso a una playa de Ceuta; un acto que representa la fraternidad humana, y me alegra que esa humanidad se manifieste en una joven española, sin entender que esos sentimientos puedan despertar odio o burla, a no ser que quienes los transmiten tengan un concepto dudoso de la humanidad. Diferente la otra relación humanitaria que quiero comentar, la de Brahim Gali, y no dudo que sea humanitario atenderle en un hospital por su covid-19 como ha buscado el Gobierno. Pero la forma con la que se le ha asistido es muy diferente a la de esa joven emocionada y auténtica. En el trato a Brahim Gali hay una ocultación que, lejos de ser discreta –Marruecos la conocía y lo espiaba−, se ha ido de las manos, porque no se fue capaz de predecir qué reacciones se impondrían en Marruecos, ni el Gobierno supo esquivar con diplomacia un asunto que podría ser, y ha sido, de cuidado. Con improvisación se encadenaron una serie de respuestas políticas, militares y judiciales que parecen haber calmado el problema, pero aparentan la irresponsabilidad de una gobernación ingenua, muestra de un desconcierto de sensaciones que no han podido explicar. Gracias, a esa cooperante que movió a la humanidad, y desconfianza hacia quienes han encarado el problema tras fomentar un embrollo con la torpe ocultación de Gali.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

El documento gubernamental España 2050 presenta unos objetivos y no acciones o medidas. Tal vez, para llegar a esas metas de mitad de siglo, el Ejecutivo de coalición debería haber presentado los primeros pasos para conseguirlos. Habría tenido mayor credibilidad este trabajo si hubiese venido avalado por el conjunto de las fuerzas políticas, o al menos de una mayoría suficiente. Como capítulo de intenciones, el plan es razonable. Otro asunto es su viabilidad y ejecución. El Gobierno sigue pensando que el futuro le pertenece, olvidándose de que hasta el 2050 habrá más legislaturas y que no en todas va a estar en el poder. Los ciudadanos precisamos acciones creíbles, inmediatas y consensuadas, a fin de que los avances de la sociedad española en estos últimos cuarenta años no se queden en el baúl de los recuerdos. El futuro se elabora paso a paso.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

El Ejecutivo aragonés ha reducido el plazo para la ocupación de los terrenos de Castanesa, a pesar de que la Consejería de Vertebración del Territorio, dirigida por José Luis Soro, hubiese decidido que lo cursaría por procedimiento ordinario. La urgencia se justifica por poder estrenar el próximo invierno un telesilla de seis plazas que arrancará del collado de Basibé, junto a la última pilona de Cerler. Otro motivo ha sido el déficit de ingresos en el valle y su situación socioeconómica después de dos años con las pistas cerradas. No es la primera vez que el Ejecutivo contradice a su consejero en relación a la nieve. Ya en 2015, Soro afirmó haber bloqueado la unión directa de Formigal, Astún y Candanchú en la zona elegida por Aramón para crear un espacio esquiable de 220 kilómetros de pistas unidas por remontes y telecabinas, una de las cuales nacería en la antigua estación de Canfranc. "La unión de las estaciones no se va a ejecutar ni en esta legislatura ni nunca", remataba entonces su director general de Ordenación del Territorio, diputado de CHA por Huesca. "Apoyaremos la unión comercial de las estaciones que incluye el transporte por carretera, pero no su conexión física". En cuanto a la vertebración del territorio la cosa es peor. La primera carretera que se construyó entre Zaragoza y Francia, cuyo tramo entre La Peña y Jaca está incluido en el Plan Red, se degrada a una ruta para motoristas. El consejero ha recordado que "el objetivo de la actuación no es crear una carretera para aumentar la velocidad, que estará condicionada a 60 km/h"; pero opina que es injusto que los aragoneses paguen peajes en autovías cuando sufren un déficit de inversiones. Paradójico.

Carlos García Martínez. JACA

Ya sé que hay que estar al cabo de los tiempos, que estamos en plena era digital y que las comunicaciones ahora resaltan por la inmediatez de circulación, incluso a nivel global. Todo eso está muy bien, pero yo estoy acostumbrado a la prensa de papel. Ya admití en su día que de las ‘sábanas’ se pasara a un formato más manejable, pero espero que la prensa de papel aguante unas cuantas décadas, porque las ediciones digitales no son lo mismo que tomarse un café o un buen desayuno leyendo la prensa de toda la vida en tu bar de siempre. Solo le veo un par de pegas: la letra debería ser un poco más gorda y que te roben el periódico del buzón. Por lo demás, sigo dando gracias por las rotativas, por la tinta cada vez de mejor calidad y calidez, por las estupendas fotos y, sobre todo, porque, a pesar de seguir una línea editorial, la información sea veraz, plural, honesta e independiente. Y esto se lo quiero dedicar a Andrés, un buen amigo que la reparte cada día, junto con un equipo realmente competente.

Luis Solanas Cebolla. Zaragoza

Después de escuchar al señor presidente del Gobierno unos minutos, es imposible aguantar el sopor. Me da la impresión de que a falta de su socio Iglesias, con sus barbaridades político-comunistas, Sánchez nos quiere deleitar con las barbaridades de exponer sus políticas hasta el año 2050. Nostradamus ha llegado a nuestro Gobierno y debería usar sus predicciones para, una vez encuadernadas, enviárselas a la UE para que se aclaren de una vez sobre el plan de recuperación de nuestro país y envíen el dinero tan pronto como lo fabriquen. Es increíble que un gobernante sea capaz de provocar tanta risa dentro y fuera de su país, sabiendo además que en España las decisiones políticas tienen un futuro que no pasa de un par de años. Por contar chistes que no quede. También a Nostradamus se le reirían en 1555, y aun así publicó sus predicciones e, interpretándolas a conveniencia, acertó alguna. Le agradeceríamos al presidente que se ajustase un poco más y nos adelantase sus políticas para la recuperación de España para este año 2021 o para 2022.

Adela Laborda Gavalda. ZARAGOZA

