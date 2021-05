Cartas al director de HERALDO: 'La elección de plaza de los MIR'

'La elección de plaza de los MIR'

Soy un orgulloso padre con un hijo que ha aprobado la oposición para su formación como MIR después de 6 años de carrera y de preparar un durísimo examen de 5 horas.

Las autoridades han determinado que la elección de plaza sea ‘on line’, por aquello de la pandemia, y de nada sirve que el examen lo hicieran presencial o que la gente acuda a los bares, vaya a cines, que se concentre en botellones o que los estadios de fútbol tengan previstos encuentros con público. ¿Si metemos a 5.000 personas en un estadio no podemos hacer tandas de 500 estudiantes para que, de manera presencial, uno a uno realice su elección analizando las plazas que le van quedando y así solicitar la que más le convenga? Se pretende que el estudiante presente una lista cerrada con sus prioridades: le recomiendan que al menos seleccione tantas plazas como el número obtenido en la oposición más uno. Es decir que si su número es el 3.000, tiene que confeccionar un listado de… ¡3001 plazas! Pónganse en la tesitura de ordenar sus preferencias entre las 8.000 plazas ofertadas sin saber a cuáles puede optar. Supongamos que desee una especialidad de la que haya 20 plazas, ¿cómo sabe, una vez confeccionada su lista, si cuenta con alguna de ellas? Un algoritmo comparará los miles de listados y asignará las plazas. Pero es que, además, los estudiantes pueden renunciar por lo que habrá miles de plazas que quedarán sin asignar. Tenemos 8.000 estudiantes que arden en deseos de ejercer su profesión para servir a los demás. Seríamos ingratos e irresponsables si los dejamos en la estacada. Señores y señoras del Ministerio, permitan a nuestros futuros médicos especialistas dedicarse a ejercer la profesión para la que tanto han luchado y se merecen por derecho propio. Son lo mejor que tenemos.

Francisco Fernández Villa de Rey Carrera. ZARAGOZA

'Exámenes intensivos'

Recientemente se han hecho las pruebas anuales de acceso al Grado Medio de Formación Profesional. Los tres ejercicios concentrados en cinco horas, por la tarde. Lógicamente, el tercer ejercicio ha arrojado los peores resultados. Quienes no hayan superado alguno de ellos deben repetirlo en mayo de 2022. ¡Increíble! Mal, por someter a un examen intensivo a jóvenes que intentan subirse al sistema educativo y que, por diferentes causas, no han tenido una escolarización continua, muchos de ellos migrantes; antes era en dos jornadas. La Administración se escuda en medidas covid, cómo no, se está abusando de ello cuando no apetece hacer algo. Mal, por no ofrecer una recuperación en septiembre que les permita iniciar unos estudios profesionales ya el próximo curso. Mal, porque deja en la cuneta a quienes albergan la esperanza de capacitarse profesionalmente. Mal, porque demuestra falta de sensibilidad e incoherencia con los discursos políticos. Mal, porque la onerosa legión de funcionarios sea incapaz de variar una sola coma de la norma del siglo pasado. Sirva esta carta de denuncia y petición de que mejore el acceso a la formación y al mundo laboral de jóvenes en situación vulnerable. Siempre y cuando se pretenda ser una región dinámica, emprendedora y cada vez más justa. Ah, me ofrezco gratis a ayudarles si no saben cómo hacerlo.

Pablo Rivero San José. ZARAGOZA

'Proteger a las mujeres amenazadas'

Cada vez que un hombre asesina a una mujer, a su pareja o expareja, sale el político de turno que lamenta el hecho y dice que hay que ampliar la protección a las mujeres, que es tarea de toda la sociedad y blablablá. Si la mujer no había denunciado a su asesino, lo dicen para quitarse la responsabilidad de encima. Pero si esa mujer pide ayuda, como la mujer de Sagunto asesinada hace unos días, muchas veces se encuentra con que falta la protección que le salvaría la vida. Las órdenes de alejamiento, por otra parte, no sirven de nada, pues los asesinos se las saltan cuando quieren. Que Dios o su ángel de la guarda proteja a las mujeres amenazadas, porque las autoridades pocas veces lo hacen.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

'Sacar a flote el aragonesismo'

Desde el mes de septiembre, se han publicado en HERALDO, y otro en ‘El Periódico de Aragón’, cinco interesantísimos, y críticos, artículos sobre el Partido Aragonés (PAR): de los concejales Juan Carlos Bosque, Lucía Guillén y Berta Zapater, y de D. José María Mur, fundador, y de Hipólito Gómez de las Roces y José Ángel Biel. Es decir, el aragonesismo político está vivo y tiene una base sobre la cual poder trabajar y resurgir. Pero claro, los datos indican otra cosa: elecciones del 10 de junio de 1987, II Legislatura de las Cortes de Aragón, 179.000 votos (28,5% del total) y 19 diputados; elecciones del 26 de mayo de 2019, X Legislatura, 34.000 votos, el 5%, y 3 testimoniales diputados en las Cortes de Aragón. Con estos datos podríamos concluir que el PAR tuvo importancia entre 1983 y 1995. Si el PNV y CiU han sido desde 1978 fundamentales en el sistema político español con el pragmatismo, la oratoria, la solidez ideológica y la fuerza de voluntad de sus líderes para conseguir lo mejor para su pueblo, ¿por qué nuestro partido político más representativo del regionalismo/nacionalismo aragonés no ha conseguido algo de ello? Es fácil certificar la existencia hoy de un substrato aragonesista en la población civil: en clubes deportivos, en nuestras organizaciones empresariales, en los propios ciudadanos, discriminados por comunidades autónomas con mayor población y mayor peso específico (léase diputados), o en los intelectuales. Considero que sí tiene todavía muchísimo recorrido en el sistema político de nuestra región, y en el español, el partido político nacionalista o aragonesista que es el PAR. Totalmente necesario para jugar al juego que realizan el PNV, JxCat o ERC: apoyos en Madrid a cambio de competencias legislativas y transferencias fiscales, y perfilar así una confederación política (refrendo de toda la legislación emanada de las Cortes Generales por las Cortes de Aragón) y económica con respecto al Estado. La cuestión es cómo se ha de definir y para qué ese nacionalismo político en un medio-largo plazo en, 1.- un mundo globalizado, donde aspectos como la inmigración o los movimientos de mercancías son transnacionales; 2.- en un Estado, el español, con una deuda pública de más del 150% del PIB; y 3.- cuando las competencias están en las instituciones de la Unión Europea. La conclusión sería la decisiva importancia de un próximo congreso del Partido Aragonés para sentar bases de un liderazgo con objetivo de sacar a flote de nuevo ese aragonesismo existente en los aragoneses.

Ignacio Serrano. ZARAGOZA

