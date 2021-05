'Teletrabajo, salud y bienestar'

La práctica del teletrabajo (TT) se ha incrementado en nuestro país con motivo de la actual pandemia, pues con el estado de alarma ya más de la mitad de las compañías españolas, el 51,4%, según datos del Instituto Nacional de Estadística, ofrecen u obligan al menos a parte de su plantilla al teletrabajo.

Aporta este indudables ventajas: posibilita una mayor autonomía; facilita la conciliación entre vida familiar y vida laboral; evita el desplazamiento diario a la empresa, ahorrando así tiempo y consumo de energía. La OMS ha recomendado el TT como protección frente al contagio durante la actual pandemia. Facilita la inclusión de personas discapacitadas. Supone también una nueva vía para captar colaboradores cualificados. Ofrece pues, nuevas ventajas.

Sin embargo, diversos expertos (Alonso Fabregat, Robertson, Nelson W. López y Venegas, entre otros) han señalado problemas (también soluciones), refiriéndose al trabajo en el domicilio. Así, compaginar vida laboral y familiar no siempre es fácil. El exceso de horas dedicadas al trabajo puede crear la paradójica situación de mayor permanencia cerca de la familia, proporcionando sin embargo una deficiente atención. Aparte de nuestra propia disciplina horaria, los expertos recomiendan diversas fórmulas de desconexión digital para evitar que se sigan atendiendo llamadas en horas libres y en días festivos o de vacación.

También puede el entorno familiar alterar el plan de trabajo que se realiza en casa. Hace poco, durante una llamada telefónica a un organismo oficial, fui atendido por una amable empleada. Finalizando la conversación escuché unas risas infantiles al otro lado del teléfono. Mi interlocutora ordenó: "¡Sergio, eso no se hace!". Se disculpó después conmigo y nos despedimos. Me quedé con la curiosidad de saber qué habría hecho el pequeño Sergio y pensando en lo difícil que para algún teletrabajador debe de ser atender trabajo y familia… Es recomendable, pero no siempre posible, un espacio de trabajo aislado del resto de la vivienda.

La percepción de soledad es otra amenaza para los que trabajan fuera del entorno de la oficina, pues puede repercutir negativamente en el estado de ánimo. Es aconsejable salir de casa al menos una vez al día y cultivar nuestras habituales relaciones familiares y de amigos.

Las empresas, por su parte, ya están recomendando mayoritariamente un modelo híbrido, en el que el trabajo remoto alterne con el presencial (‘Expansión: Expansión & empleo’, 8 de mayo de 2021, páginas 1 y 2).

La inmovilidad es un hábito nada saludable, favorecido por el trabajo desde casa, que reclama el necesario ejercicio físico diario, sin olvidar cambios posturales y descansos periódicos durante el trabajo.

A veces a la falta de movilidad se asocia el hábito de comer (o ‘picar’ entre horas) en cualquier momento durante el trabajo, lo que algunos expertos han dado a conocer como el ‘síndrome de la patata en el escritorio’. Así el aporte de calorías asociado a su escaso consumo por el sedentarismo facilita la obesidad, causa a su vez de hipertensión, diabetes o afecciones articulares entre otras. Es imprescindible seguir los adecuados horarios para las comidas.

Necesario es recordar que el sitio de trabajo en el domicilio debe contar con las condiciones de espacio, silla adecuada, disposición de la pantalla del ordenador, etcétera, siguiendo directrices de la ergonomía, aplicables también al TT.

En resumen, el teletrabajo abre nuevas posibilidades en un clima actual que reclama flexibilidad, autonomía y mayor responsabilización del trabajador en la empresa. Pero requiere preparación adecuada, probablemente es recomendable su alternancia con el trabajo presencial y lo ideal es que fuera una opción voluntaria.