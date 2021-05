Las condiciones del indulto

El Tribunal Supremo ultima su informe, previsiblemente desfavorable, sobre el indulto de los presos del ‘procés’, que fueron condenados a penas de entre nueve y trece años por los delitos de sedición y malversación.

Mientras tanto, el ministro Juan Carlos Campo intenta apaciguar las posibles críticas en caso de que el Gobierno los conceda: «Son instrumentos que están previstos en la ley». Efectivamente, los indultos son legales, pero si llegan sin arrepentimiento previo de los presos, en contra de los criterios judiciales y aprobados cuando la nueva Generalitat vuelve a apostar por el independentismo solo podrán interpretarse como una vergonzosa cesión del Gobierno o como un pago, todavía más indigno, por los votos que le sostienen en el Parlamento.

La inmensa mayoría de los condenados por el proceso secesionista, a los que el Supremo dio la oportunidad de manifestarse respecto al indulto, no han contestado y el único que lo ha hecho —Jordi Cuixart— no ha expresado ningún arrepentimiento ni reconocido el delito. Con estos antecedentes es previsible que el inminente dictamen del Tribunal sea desfavorable. Se sumará así al informe de la Fiscalía, que fue rotundamente contraria al indulto, señalando que «no es un instrumento que esté diseñado para alterar a modo de última instancia judicial el sentido o signo de una resolución judicial». Está claro que esta medida excepcional no está prevista en las leyes para satisfacer intereses políticos coyunturales.

El Gobierno no debe insistir en los indultos porque, como se volvió a comprobar ayer mismo en la toma de posesión de Pere Aragonès como ‘president’, la prioridad del nuevo ‘Govern’ sigue siendo «culminar la independencia», aunque la mitad de los catalanes estén en contra. Perdonar, en contra de criterios jurídicos, a quienes intentaron quebrantar el orden constitucional y no dan muestras del más mínimo arrepentimiento violentaría el Estado de Derecho y no contribuiría a la convivencia cívica.