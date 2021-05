'Ciudades verdes'

La pandemia y los fondos europeos de reconstrucción como mecanismo de recuperación (diseñados como solución a la triple crisis: social, económica y ambiental) abren un nuevo escenario para impulsar de forma decidida un nuevo modelo de crecimiento económico asentado en la sostenibilidad ambiental y social, que deben ser las señas de identidad de Europa.

La sostenibilidad no es una exigencia estética ni una moda, sino que debe ser visualizada como herramienta generadora de valor (ello se desprende, por cierto, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas). Así, la exigencia de sostenibilidad ambiental deberá articularse en la priorización de los proyectos de infraestructuras a financiar, que deberán cumplir los objetivos de la Agenda Verde Europea y acomodarse a las directrices dictadas por las instituciones comunitarias (no puede olvidarse la exigencia de neutralidad climática). Para ello el modelo de ciudad es determinante. Y pensar en verde, en el contexto del denominado ‘Green New Deal’, ha de ser la nueva brújula en la determinación de las decisiones que se adopten por los municipios, que deben ser referente en el liderazgo institucional en lo que respecta a esta política pública.

En ese contexto, la estrategia europea por la sostenibilidad es una oportunidad para la reforestación a gran escala en las grandes ciudades, como medida de futuro y no solo de presente, que ha de permitir unas condiciones ambientales y de prevención de la contaminación bien diferentes a las actuales. Para ello el reto de pensar en verde debe avanzar del actual voluntarismo hacia un modelo obligatorio de exigencias en la prestación de los servicios públicos (tanto si se gestionan por la propia administración pública o se contratan con un tercero). La sostenibilidad ambiental debe ser ya el presupuesto habilitante de toda decisión pública sin que puedan ser frenos para ello una mal entendida competencia que atiende al precio y no a la rentabilidad (económica y social) del servicio. La nueva movilidad del transporte público debe descansar en soluciones diferentes a la combustión (la electrificación o incluso el uso del hidrógeno de la flota de autobuses públicos debe ser el nuevo camino) y la gestión de residuos adaptarse a las exigencias de la economía circular.

Las ciudades verdes aportan valor porque, además de mejor calidad y protección de la salud, generan nuevas oportunidades de actividades económicas con impacto directo e indirecto sobre el empleo (público y privado). Junto a ello, la sostenibilidad ambiental, de forma ineludible, debe acompañarse de una ‘adecuada’ sensibilidad social, donde elementos como el comercio justo y de proximidad deben ser ya exigencias ordinarias y donde la calidad del empleo (así como la humanización en la prestación de servicios a las personas) deben ser referente de una nueva cultura de gestión pública, evitando, desde una nueva ética, las relaciones con empresas especuladoras o que no cumplen estándares de calidad en su responsabilidad social. Por supuesto, la ciudad verde debe construirse sumando los esfuerzos de todos y teniendo en cuenta el tejido empresarial (las pymes) y el entorno social e institucional. Para la transición que exige este nuevo modelo es conveniente analizar y articular los mecanismos que la colaboración público-privada ofrece para prestar servicios públicos de calidad (siempre justificada y debidamente alineada con el fin de favorecer el nivel óptimo de gestión desde la perspectiva pública de garante).

Las nuevas exigencias de gestión pública para hacer frente a la pandemia son la ventana de oportunidad para un cambio de modelo que permita la configuración de un nuevo tipo de ciudad, donde la sostenibilidad (ambiental y social) debe ser una palanca de primer orden para activar la idea de la ‘ciudad verde’, donde unos nuevos servicios públicos ‘circulares’ y un nuevo modelo de relaciones ciudadanas han de ser la seña de identidad para avanzar en una sociedad (ciudad) realmente inclusiva.