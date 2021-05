Cartas al director de HERALDO: 'Indignidad sectaria'

'Indignidad sectaria'

Zaragoza en Común ha pedido que se retire un puesto de comida en el Parque Grande de la entidad social Red Madre, de apoyo a madres solteras que han decidido no abortar.

La concejal de ZEC Luisa Broto reclama que se retire el convenio por el que el Ayuntamiento entrega 30.000 euros a esta fundación y que justifica la instalación de este puesto de comida ambulante, que ha definido como un ‘regalo’ a los antiabortistas como ‘peaje’ para conseguir el apoyo de Vox. Independientemente de que cada uno se considere a favor o en contra del aborto, solo desde un sectarismo y una intolerancia a los que piensan diferente se puede hacer esta petición en contra de una entidad cuya labor a favor de madres solteras es innegable. Es una red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. Es una entidad que ha dado becas de comida a madres solteras durante la pandemia, que distribuye las ayudas destinadas a niños de 0 a 24 meses entre asociaciones que atienden a las mujeres embarazadas. Ni soy de Vox ni tengo especial predilección por ese partido, pero sí por entidades sociales que desde un ideario y una moral respetable ayudan a personas que lo necesitan, en esta caso mujeres embarazadas que necesitan apoyo para tener a sus hijos. Querer retirar esa ayuda me parece una indignidad sectaria.

Francisco Peña Ardid. ZARAGOZA

"¡Señor, señor, lleva la mochila abierta!"

Cuando, ya jubilado, miro hacia atrás, los recuerdos son notarios de una vida que proyecta su última senda. Del pueblo a la ciudad fue el tránsito entre dos mundos que, pudiendo parecerse, son opuestos. Empujados por ambiciones laborales y económicas, hemos olvidado los valores de la amistad, la solidaridad y la convivencia que dignifican la vida. La ciudad es fría y te atrapa. Multitud de personas nos cruzamos pero no nos vemos, nos gritamos pero no nos oímos y nos hablamos pero no escuchamos.

En los últimos días mi opinión es distinta y algo fraternal. Aunque mayor, es habitual que lleve una mochila en mi espalda. Una compra, algún libro o quizás un paraguas hacen que sea útil en si misma. Diligente en el movimiento y ágil en el verbo, no manifiesto ninguna torpeza que se interprete como una debilidad que provoque compasión. Dentro de la soledad que suscita la muchedumbre, en la última semana hasta tres personas distintas y desconocidas me han advertido: «Señor, señor, lleva la mochila abierta. Tenga cuidado». No había nada en ella pero ha sido mucho lo que he percibido. Anónimos vecinos han detenido sus vidas, durante treinta segundos, para intentar ayudarme, sin ninguna recompensa. Me he sentido parte del todo. He agradecido el gesto.

Acude veloz el recuerdo de tiempos pasados, cuando las personas nos intercambiábamos saludos y preocupaciones, alegrías y deseos, cada vez que nos encontrábamos. Una chica muy joven me repite: "Señor, lleva la mochila abierta". Le devuelvo una sonrisa a la suya. Le doy las gracias y percibo la satisfacción que vive por haberme ayudado. Hoy me gusta ser ciudadano.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

'Vota por Daroca'

Quiero pediros que votéis por Daroca como pueblo, puesto que es una joya, una perla turística que poco a poco va sacando su brillo, su potencial, su atractivo. Daroca tiene culturas que convivieron juntas, tiene patrimonio, leyendas, infraestructuras; y tiene gentes dinámicas para ser un enclave turístico de primer orden. Daroca hay que conocerla para vivir una experiencia que te transportará a épocas anteriores, con sus monumentos, sus historias y su estructura amurallada como si quisiera guardarlas todas y protegerlas. Historias y leyendas que te cautivarán. Daroca es un enclave en la ruta del Cantábrico hacia el Mediterráneo, a poca distancia de la capital y en línea con Calatayud (Monasterio de Piedra), Cariñena (vino), Calamocha (jamón), Albarracín (serranía ibérica). Si se conoce y se visita Daroca, seguro que se vota Daroca. Daroca necesita el turismo y está preparada para el turismo, cada día se esmera más en acoger al turista que le va llegando y se esfuerza con trabajo, con sus gentes, con su día a día. Se merece que le voten. Visita Daroca y vota Daroca.

José Luis Catalán Cotaina. ROMANOS (Zaragoza)

'Invasión en Ceuta'

La crisis invasora marroquí abierta en Ceuta es, sin restar culpa al régimen alauí, el lamentable resultado las muestras de debilidad, los graves errores diplomáticos y la falta de firmeza del Ejecutivo español. Todavía palpita la crisis por la invasión de Canarias, con efectos demoledores para su turismo, sanidad y seguridad, dado que la mayoría de norteafricanos que alcanzaron dichas islas todavía siguen en ellas, cuando no fueron ‘discretamente’ trasladados a la península. Ante esto, un Gobierno inseguro se va moviendo bajo la música del régimen alauí, aderezada con veladas amenazas de sus cabecillas. Como muestra, véase el acelerado anuncio de 30 millones de euros a conceder a Marruecos y la forzada apertura, que no inmerecida, de un proceso judicial al líder polisario, todavía hospitalizado en España. Mientras, las calles de Ceuta se saturan de inseguridad, riesgos sanitarios, miedo y ruina económica, ante un Gobierno sin plan de recuperación y protección de nuestras fronteras. Es el momento de apartar buenismos y postureos para combinar agilidad diplomática, firmeza y previsión en la defensa de nuestra integridad nacional.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es