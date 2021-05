Cartas al director de HERALDO: 'Las aptitudes del político'

'Las aptitudes del político'

La política está en todas las partes y es causa y consecuencia de los cambios sociales y económicos de todo el mundo.

Es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos (Marco Aurelio Almazán, escritor y diplomático mexicano). Un político es la persona implicada en la política y vinculada en la administración pública.

En la mayoría de los países se considera a los políticos electos como representantes del pueblo en el mantenimiento, gestión y administración de los recursos públicos. Un político debe velar por el interés general de los ciudadanos. En su currículum político deben destacar la tolerancia, respetando las opiniones o aptitudes ajenas, el respeto, mostrando o manifestando acatamiento por cortesía o educación, la honestidad, actuando siempre con honradez y abierto al diálogo. El historiador y filósofo Thomas Jefferson decía que "la honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría". Hay que ser coherente con uno mismo y con los demás, actuando de acuerdo a sus principios y valores.

Un político debe utilizar un lenguaje característico, debe ser claro, transparente y dirigido a los ciudadanos, que no necesitan de una formación especial para entenderlo. Sin embargo, somos conscientes de que esto ocurre en muy contadas ocasiones, ya que en la mayoría de los casos los discursos políticos se caracterizan por ser equívocos, inciertos y ambiguos.

Al terminar su gobierno o mandato estoy totalmente de acuerdo con una frase expresada por Mike Curb, que decía: "Las personas deben desempeñar cargos públicos y luego volver a sus negocios y vivir bajo las leyes que aprobaron".

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

'Basta una palabra'

Vaya mareo. Llevamos un tiempo que es un continuo chorreo de diversas y contradictorias afirmaciones, negaciones, promesas, retrocesos, espirales... tanto en el terreno político como en el administrativo y el económico. Y todos nos vemos afectados y nos quejamos de ello utilizando las palabras que tenemos más a mano, aunque cada una de ellas solo alcanza a cubrir parte del jaleo mental. Pues bien, ahora que la Real Academia Española, a través de la Fundéu, se muestra mucho más abierta que en otros tiempos a autorizar el uso de tantas y tantas palabras de todo tipo, sugiero una que, ella solita, supliría perfectamente a las docenas que venimos usando. Es bien sencilla y no necesita explicación alguna. Es el verbo ‘astrazenecar’. ¿A que sí?

Ángel Hernández Mostajo. ZARAGOZA

'Hay que volver a lo presencial'

La vida se vive en presencial. Es cierto que en estos momentos nos hemos servido de los medios digitales para mantenernos en contacto, pero conforme nos vamos vacunando y el número de afectados es menor, ya es el momento de volver a la vida real. Las personas necesitamos socialización y contacto humano para preservar nuestra salud mental. En la educación infanto-juvenil se ha defendido la necesidad de volver a la presencialidad, mientras que los centros de mayores siguen cerrados. Es importante que las personas mayores vuelvan a los centros de convivencia: su salud emocional se nutre de sus saludos, sus clases, sus tertulias, sus trabajos manuales, sus esfuerzos mentales, sus lecturas, sus escritos, sus aprendizajes, sus partidas de cartas, sus discusiones, sus paseos en compañía… Animo a la DGA, a los ayuntamientos y a las entidades privadas a que retomen cuanto antes los programas de atención, de formación y de ocio para los colectivos de personas mayores. Ya es urgente. Su bienestar emocional depende de ello.

José María Pérez Pérez. ZARAGOZA

'Recuerdos de un viaje a Jerusalén'

No pretendo adentrarme en esta escalada de enfrentamientos entre israelíes y palestinos. A ambos les costará encontrar las palabras para todas esas familias que viven un duelo o toda esa cantidad de niños traumatizados por una violencia espantosa, producida por una crisis que no ha hecho más que crecer. Repasando mi crónica del viaje a Israel, leo ahora unas frases que me causan verdadera emoción. En ellas reproduzco una noche de fiesta en Jerusalén. Las calles eran un hervidero de grupos de judíos ortodoxos, vestidos con su ropa de fiesta por ser el comienzo del sabbat, acompañados de montones de niños que disfrutaban escuchando a unos músicos que tocaban y cantaban canciones sefardíes. Por otra parte, en la puerta de Damasco, los musulmanes celebraban la fiesta del ramadán. Esta ciudad es un escaparate de las distintas culturas, una especie de gran olla donde los árabes, los cruzados, los otomanos, los cristianos de distintas confesiones, los judíos, etc., han ido dejando a lo largo de los años diferentes aportaciones (muros, arcos, edificios…) que se han mezclado, pero que siguen siendo igualmente identificables en el guiso que se puede saborear en la actualidad. Acabé la crónica de este viaje con una promesa que el novio realiza en la ceremonia nupcial y que han hecho los judíos durante siglos: "Si de ti me olvidase, Jerusalén, inhabilita mi diestra; pega mi lengua a mi paladar, si no te recuerdo ni te hago centro de mi regocijo".

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

'El cariño de un gran equipo'

Quiero agradecer a todo el equipo del Hospital Royo Villanova el trabajo que realizan. Después de estar luchando contra la covid más de 13 días entre la vida y la muerte, puedo decir que jamás me encontré solo, gracias al cariño de los sanitarios, personal de limpieza, enfermeras, médicos, cocineros: os llevaré siempre en mi corazón. También quiero defender a estos héroes, a los que se les está faltando al respeto por las imágenes tan sangrantes que se ven en televisión, gente sin ningún tipo de respeto hacia la humanidad, y más hacia sus personas; son muchos meses ya y están agotados, tanto emocional como físicamente, les debemos un respeto. Gracias, Celeste, Irene, Paula, Dr. David, Isabeles , Cristina, Merche, Dr. Marcos, María, Julia, Elisa, Idoia, Bani, Itxaso, Marta, Arancha, Ana, Eva, Nuria, Roberto, Rudi, Amanda, Vanessa... perdón si me dejo a alguien. Os llevaré en mi corazón eternamente. Mil gracias.

David Burillo Báguena. ZARAGOZA

