Cartas al director de HERALDO: 'Tres citas para una vacuna'

'Tres citas para una vacuna'

Por razones laborales, cuando empezó la pandemia, mi centro de salud estaba en Navarra y, como decidí pasar un tiempo en Zaragoza, fui a solicitar un desplazamiento para ser atendido allí, en caso de necesidad, trámite que he ido renovando.

Hasta que he recibido en casa de mi hermano, donde resido cuando estoy en Zaragoza, una tarjeta sanitaria de Aragón, donde, por lo visto, quedo ahora censado a efectos médicos. Y el despiporre comienza con lo de las vacunaciones. Un día recibo un sms del sistema sanitario de Navarra que me dice que puedo solicitar cita para la vacuna. Entro en Internet, en el Salud de Aragón, y solicito fecha para vacunarme. Me lo fían largo pero la obtengo. Me digo que lo de Navarra debe de ser un error, pero no, pues me han llamado de nuevo y me han dado ya la cita. Y si la cosa se quedara ahí hasta podría pasar por un mero traspapeleo, por eso de ser comunidades vecinas (para ciertas cosas los de Sos pasan consulta en Sangüesa). Pero no. Todo fue a mayores cuando al día siguiente recibo un sms del sistema de Salut de Cataluña, donde dejé de residir hace más de doce años, para que me vacune allí. Ya no sé a qué atenerme. Con dificultad puedo ser atendido en una comunidad que no es la mía, allá donde esté como desplazado no tengo derecho a análisis ni a pruebas mayores, a pesar de residir ahí, por tener el médico en Zaragoza. Sin embargo para la vacuna estoy censado en todos los sitios. Me alegro del interés que tienen en que me ponga una vacuna, debe de ser por mi bien. Claro que si así fuera, unos análisis también deberían serlo, y en cambio se pasan la pelota unos a otros y cuesta conseguir que me los hagan. Puedo aportar todos los mensajes en los que se me insta a vacunarme, en, de momento, tres comunidades autónomas.

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO

'En lucha contra el virus'

Papá, no tuviste tiempo para despedirte… Nunca olvidaré aquella tarde del 8 de abril cuando me permitieron subir a verte a la planta covid del hospital. No podía imaginar que esa sería la última vez que nos íbamos a ver. Recuerdo la alegría tan grande que te hizo saltar de la cama al verme entrar, después de tres meses sin vernos debido a la pandemia. Ese es mi último recuerdo de ti antes de que te trasladasen a la UCI dos días más tarde. Luego, cuatro semanas de dolor, angustia y miedos, y al mismo tiempo, de fe y esperanza ya que siempre decía mamá que existiría un milagro y volverías a casa. Quisimos compartir contigo día a día los 30 minutos que nos permitían entrar a verte. A pesar de que estabas sedado te trasladamos todos los ánimos y la energía positiva que te enviaban familia, amigos, vecinos, compañeros y tantísima gente que se volcó. Todo el mundo confiaba en tu fortaleza y creía que vencerías al virus. Sin embargo, el destino sería otro. El 9 de mayo te soltabas de la cuerda de la vida, mamá y yo te rogamos que no nos dejases, que siguieses luchando, pero el final había llegado. Pudimos acompañarte y te fuiste con mucha paz y tranquilidad. Papá, siempre habrá un enorme vacío con tu ausencia. Has sido un valiente, un gran guerrero, un luchador y vas a tener el puesto de honor que mereces allí donde estés. Tu recuerdo será una luz para buscar las ganas de vivir, porque tendré de referente tu optimismo, alegría y bondad. Gracias, papá, que siempre estuviste a mi lado, que me enseñaste tantos valores y que me diste tanto amor y protección. Pude ver cómo adorabas a mama, la protegías y ayudabas, fue tu compañera, confidente y amiga. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Queremos dar las gracias a todo el equipo médico y sanitario de urgencias, de la planta 2ª covid y de la UCI del Royo Villanova por sus esfuerzos incansables para salvar tu vida y permitirnos estar contigo hasta el final.

Diego Jesús Rodrigo Lambán. ZARAGOZA

'Pobre clase media'

La clase media, con la crisis polifacética que sufrimos, se empobrece, tornándose parte de ella en clase baja. Desde 2006 hasta 2017 el porcentaje de personas de clase media se había reducido algo más de cuatro puntos porcentuales, del 62% a algo menos del 57%. Mientras, el estrato social más bajo crecía cerca de tres puntos, hasta sobrepasar el 32% Esto supuso una caída del 20% de las rentas del hogar y el abandono de tres millones de españoles de estos niveles de bienestar social. No tengo datos de 2017 a 2021, pero con la pandemia el porcentaje de la clase media probablemente habrá seguido su tendencia decreciente. Sabemos que una sólida clase media-baja es necesaria para la democracia y la estabilidad social. Hay pronósticos que ven el oso de la hambruna apareciendo en el futuro si seguimos los pasos dados hasta hoy, que nos están llevando al caos. La polarización entre la clase alta y la baja no augura nada bueno. No es casualidad que la hambruna haya estado presente en todas las revoluciones. Podemos trabajar para salir de la crisis arrastrados por nuestros socios europeos, porque su bienestar nos favorece y su malestar nos perjudica, pero sabiendo que al final somos nosotros mismos quienes deberemos sacarnos las castañas del fuego si es que queremos volver a crear una fuerte clase media, base del orden y la prosperidad.

Javier Pueyo Usón. Zaragoza

'Vacunación de pacientes de riesgo'

Somos muchas las personas que vemos con asombro cómo, a estas alturas de la exitosa campaña de vacunación frente a la covid-19 en nuestro país, todavía siguen sin vacunar aquellas personas jóvenes (a quienes no les ha llegado el turno por grupo de edad) que sufren enfermedades crónicas (como pueden ser cardiopatías, enfermedades respiratorias, etcétera) que suponen un alto riesgo si sufren un contagio por el virus de la covid-19. Más aún si estas personas acuden diariamente a su puesto de trabajo y en muchos casos en transporte público. Y cuando ya se está hablando de la posibilidad cercana de no usar las mascarillas. El asombro en mi caso ha pasado a indignación al ver que en nuestro país van a vacunar a los deportistas olímpicos que tienen previsto acudir a los Juegos de Tokio (pese a que la vacunación para participar no es obligatoria). Es decir que se vacunará antes a un deportista menor de 30 años que a un paciente con fibrosis quística o una cardiopatía importante. Creo que en este momento, cuando ya se dispone de dosis de vacunas suficientes, sería oportuno priorizar sin demora a estos grupos de enfermos crónicos de riesgo, fáciles de identificar puesto que acuden a controlarse a las consultas especializadas correspondientes. Espero que nuestro Gobierno reflexione sobre esto y rectifique lo antes posible. Hay vidas jóvenes en juego.

Cristina Granizo Membrado. ZARAGOZA

