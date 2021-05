Cartas al director: 'De Benasque al hospital, un calvario en la carretera'

'De Benasque al hospital, un calvario en la carretera'

Hace unos días el presidente Lambán dijo que los españoles tenemos la mejor sanidad del mundo, pero no la tienen igual en las ciudades que en los pueblos de la montaña.

Hace unas semanas tuve que ir a las urgencias de mi pueblo a las 4 de la madrugada por unos dolores tremendos. Me inyectaron unos calmantes y me enviaron a casa. A las 8 de la mañana tuve que volver. Otra doctora dijo que parecía una pancreatitis y que teníamos que ir al Hospital de Barbastro en nuestro coche. Le dijimos que mejor en ambulancia, puesto que hay que ir por una carretera llena de curvas y contracurvas y se tarda más de dos horas en llegar. La ambulancia básica tardó en llegar 50 minutos, y tras más de dos horas de viaje llegamos al hospital. Ese viaje no es humano. La ambulancia, con tantísima curva, daba unos saltos que yo pensé que me moría, apretándome la tripa con las manos. Con el arreglo de la carretera que tanto necesitamos (con las piedras que caen del Ventamillo ya veremos) sabíamos que tendríamos que ir a dar la vuelta por Bonansa, pero en la temporada de verano hay un helicóptero con base en Benasque (el año pasado el Ayuntamiento aportó 83.000 euros para el hangar) para trasladar a los accidentados en la montaña, incluidos esguinces y luxaciones. La Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley; entonces, los montañeses, ¿qué somos? No quiero que ningún enfermo que tenga que ir al hospital pase el calvario que pasé yo durante tres horas de viaje. Hay otros medios, como el helicóptero o una UVI móvil, pero tiene que haber gente en los estamentos con un poco de humanidad. En el resto de los valles tienen buenas carreteras y salida a Francia. ¿Y nosotros ? Bueno, cuando llegué al Hospital de Barbastro todo fueron atenciones y amabilidad.

María Luisa Rivera Sanmartín. BENASQUE (HUESCA)

'Una biblioteca viva'

Se anuncia el cierre de un espacio icónico en Zaragoza, la Biblioteca Mariano de Pano, creada en 1905 y desde entonces con actividad ininterrumpida. Recordamos a su creador, D. Mariano de Pano, gran humanista, comprometido con la cultura y con las gentes de Aragón. Esta biblioteca es mucho más que el mero préstamo de libros, es punto de encuentro con autores, narraciones, poesía, música, teatro. Son grupos de lectura, presentaciones de libros, clases de literatura. Son los cursos de historia, arte, cine, idiomas, crecimiento personal, informática... Siguiendo las directrices del fundador y con entusiasmo, siete personas hacen posible que cada día funcione todo a la perfección. En esta biblioteca no se sanciona por el retraso en la devolución de los préstamos, prefieren que se lleven alimentos para el comedor social del Carmen... Y allá que va la voluntaria encargada de llevarlos, con alegría. Los trabajadores, con su directora, con entusiasmo y profesionalidad, han preparado a medio centenar de voluntarios para desarrollar las necesidades que captan. Llevan libros a hospitales, priorizando las zonas infantiles, hacen cuentacuentos para niños en programas de inserción; los miércoles, lectura, comprensión y compañía en la Unidad de Medulares con adultos... Los trabajadores de este mágico lugar han tirado de este monumental carro, formando una gran caravana de ilusiones. Lo atestiguan sus 100.000 usuarios al año; los 3.500 socios de pago, y lo facilita su fondo de 50.000 libros. Con 116 años de vida, la Biblioteca Mariano de Pano está más viva que nunca y la amparan las 5.000 firmas recogidas para evitar su cierre. Son muchas las personas que no dan crédito a la posibilidad de que la Biblioteca Mariano de Pano desaparezca. Su clausura sería una gran pérdida que Aragón no se merece.

María Luisa Falo Roma. Zaragoza

'Riesgo psico-social'

Como miembro del AMPA del CEIP Basilio Paraíso y padre de dos hijos que cursan estudios en el distrito Universidad, me siento en la obligación de evitar que se dé licencia de apertura a una casa de apuestas en la avenida de Fernando el Católico, 55. En primer lugar, porque supone un riesgo psico-social para la juventud. La ludopatía tiene consecuencias dramáticas, empezando por la anulación de la voluntad, como avalan numerosos estudios y el reciente Informe Especial sobre el Juego y los Menores en Aragón realizado por el Justicia. Sabemos por dichos estudios que la publicidad del juego seduce a las personas más vulnerables, veneno que les lleva a la autodestrucción y fractura familiar y social. En segundo lugar, porque ningún beneficio económico es aceptable si pone en riesgo la salud. No podemos admitir otra anomalía que se sume a las desigualdades sociales que nos imponen aquellos que quieren que todo siga así (cierta clase política y empresarial que comen en la misma mesa), mientras nos hacen creer que dichas desigualdades son inevitables. En tercer lugar, porque no podemos consentir que una industria tan dañina presione a las Administraciones para que dilaten la regulación de su actividad y esta finalmente sea laxa, ambigua y poco eficaz en sus labores de inspección y sanción. ¿Por qué el anteproyecto de ley que se está tramitando en Aragón no sale adelante de una vez? ¿Y por qué no se hace efectivo el compromiso del concejal de Urbanismo de Zaragoza de limitar la distancia de estos negocios respecto de centros educativos? Propongo que nos concentremos una vez a la semana en la puerta del citado local hasta que esta desagradable situación se solucione favorablemente. Si no somos capaces de juntarnos para defender el futuro de nuestros hijos nos estaremos olvidando de que el ser humano progresa en sociedad y que la misma se sustenta en valores como la solidaridad.

Eduardo Lozano Sáez. ZARAGOZA

'Usar las gafas de sol adecuadas'

Al igual que ante los primeros calores primaverales no dudamos en proteger nuestra piel del sol excesivo con el protector solar y ropas largas, nuestros ojos también deben ser protegidos, ya que la sobrerradiación solar tiene fatales consecuencias para nuestra córnea y nuestra retina. Está demostrado que si demasiada luz solar ataca nuestros ojos durante una gran parte del día, se tienen probabilidades de desarrollar enfermedades graves. Por ello, ante la exposición al astro solar, es conveniente el uso de unas gafas solares adecuadas que, además de contar con los filtros necesarios, hayan pasado los controles pertinentes de calidad impuestos por las autoridades sanitarias. De ahí que se recomiende encarecidamente a la ciudadanía usar siempre las gafas ‘apropiadas’, no solo porque una gran parte de nuestra salud ocular dependa de nosotros mismos, sino porque lamentablemente ya se comercializan millones de ellas sin control alguno por todos los rincones del mundo.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

