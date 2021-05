'Viva la gente'

Hace unos años me tocó participar en varios procesos de selección de personal.

En uno de ellos, al acabar la entrevista, le preguntaron al candidato cuál era su mejor virtud:

—Soy muy trabajador y perfeccionista —dijo.

—¿Y su mayor defecto o limitación?

—No puedo parar de aprender.

—Gracias, ya le llamaremos.

Aunque no fuera por eso, seguro que la última respuesta no ayudó a que le contrataran. Lo que más decía de él era lo que callaba; y lo que menos, lo que aparentaba. Lo que quería esconder se mostraba abiertamente y lo que quería mostrar se evaporaba. A todos nos cuesta no solo reconocer nuestras propias debilidades, sino incluso conocerlas. Y mucho más exponerlas a los demás, porque tememos ser heridos. Pero en el fondo son dos caras de la misma moneda: nuestras mayores virtudes son a la vez nuestros peores defectos. Los demonios son ángeles caídos intentando remontar el vuelo.

Me he acordado de aquello estos días que se hace balance del 15-M y de sus frutos políticos, con ocasión de sus diez años. Por ejemplo, en una de tantas conversaciones al respecto decía un especialista que lo positivo del movimiento fue que alimentó la participación y la conciencia política de la gente (¿realmente ha aumentado la participación?); y lo negativo, en cambio, la aparición como reacción del otro extremo. Como no podía ser de otro modo en el nuevo siglo, ‘la gente’ vino a sustituir, al menos inicialmente, al pueblo, la clase o la ciudadanía. ¡La gente participa y toma el poder! ‘Up with people!’ Como si quienes hasta ahora participaban no fueran (la misma) gente. Aunque cabe sospechar si en realidad el término era un nuevo significante al servicio de un viejo significado, porque la transversalidad cedió en el minuto uno su puesto al partisanismo. Noten ustedes si no el matiz del análisis experto: lo positivo es lo que el propio movimiento aportó; lo negativo, lo que vino de fuera. Si la realidad no existiera todo sería perfecto, podrían concluir (salvo que no existiría nada).

Dos de las principales ideas que nutrieron el movimiento del 15-M fueron la ilusión

y la indignación

Pero, como suele decirse, la línea que separa el bien y el mal, más que entre unos y otros, está en cada uno de nosotros; y lo mejor que el 15-M podía traernos era también lo que, institucionalizado en los partidos y encastillado en las tribunas y los medios, nos haría peores. Tal vez esa ambivalencia puede verse en dos grandes tópicos que sirvieron de bandera al movimiento: la ilusión y la indignación.

Si el 15-M tuvo éxito fue por la ilusión y el deseo de cambio que suscitó en tanta ‘gente’; aunque buena parte de esa dinámica ilusionante resultó ser el producto de un adanismo ilusorio y, llegada la hora de la verdad, lo que sus líderes exigían de los demás (rigor, transparencia, ejemplaridad...) serían incapaces de darlo ellos mismos. La ilusión, según el Diccionario de la RAE, es la "esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo"; pero también el "concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos". Incluso ahora es difícil reconocer que buena parte de las promesas de amor eterno que se hacían en aquellas asambleas eran espejismos nocturnos que se desvanecerían a la hora del desayuno. Como tantos, yo también acudí curioso a ver qué se cocía en las movilizaciones de aquella primavera y en las que, ustedes lo recordarán, lo que más había era fotógrafos. Tantos fotógrafos como participantes, porque no solo eran periodistas quienes fotografiaban, sino que quienes participaban, en su gran mayoría, lo que hacían sobre todo era fotografiar con grandes cámaras, buscando el mejor detalle, el plano más llamativo, el ángulo novedoso. Gente que hacía fotos y gente que posaba para las fotos. Más que lo que allí se decía, que en el fondo repetía muchos mantras conocidos, lo que importaba era la imagen. Solo era imagen.

Pero la dinámica ilusionante resultó ser producto de un adanismo ilusorio; y la indignación acabó alimentándose a sí misma

En segundo lugar, suele decirse que esa ilusión nacía unida a la indignación de ‘la gente’ ante la injusticia. Lo que ocurre es que fue el enfrentamiento y la indignación –y no la injusticia– lo que acabaría convertido en el objetivo de un movimiento que, al alimentarse de ella, dedicaría todos sus esfuerzos institucionales a estimularla y ensancharla, a cualquier coste y contra toda evidencia, como haciendo suyas aquellas palabras de Iván Karamazov: "Aunque estuviese equivocado, mi indignación no se aplacaría". El resultado ha sido un rastro de sectarismo, desconfianza y resentimiento que no sé si tardaremos otros diez años en curar. Felicidades.