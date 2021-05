Cartas al director de HERALDO: 'Los españoles volverán a los bares'

'Los españoles volverán a los bares'

Según un estudio, el 82,7% de los españoles afirma que volverá a los bares igual o más cuando se recupere la normalidad.

Hace tiempo que está volviendo en buena parte, a pesar de las limitaciones de aforo, de horario, uso de mascarillas y distancia personal. El informe revela que el bar se echa en falta más que el cine y el gimnasio y que las cervezas, los cafés y las tapas saben mejor en el bar que en casa. También, que es un lugar al que se suele acudir en compañía, un punto de encuentro. Para los españoles, los servicios más importantes son los supermercados, los bares, la farmacia, la entidad bancaria, la comisaría, la peluquería y la iglesia. Están muy desprestigiadas las conversaciones de los bares, pero para mucha gente son necesarias. En muchos pueblos el único establecimiento público es un bar. Para muchas personas, el bar es asimismo como una biblioteca pública en donde se puede leer tranquilamente uno o dos periódicos, por esa razón se abren bares-librería. Ámbar está preparando una campaña para impulsar la hostelería y subrayar la importancia de los bares como parte de nuestra vida y cultura, con el eslogan "Todo lo bueno acaba en bar". En la puerta y en el interior de los bares te encuentras frases muy ocurrentes, algunas geniales: "Se alquilan borrachos para fiestas", "lo que ha unido la cerveza que no lo separe el agua", "busca tu alma cervecera, no tu media naranja", "las mariposas en el estómago se fumigan con cerveza", "hoy me comprometo a beber con moderación, pero si Moderación no viene, ya no es culpa mía", "con cerveza no hay tristeza", etcétera. Además de Ámbar, la Coca Cola también apoyó a la hostelería con campañas que decían: "Volveremos para apreciar nuestros bares" y "benditos bares".

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

'Ortografía incorrecta'

Existen detalles que denotan la desidia con la que se realizan algunas actuaciones, antiguas y recientes. Me refiero a las faltas ortográficas en la señalización de muchas localidades en nuestras carreteras. Puede leerse en los paneles informativos y de dirección: ‘Sabiñanigo’, ‘Binefar’, ‘Gudar’ o ‘Epila’, y otras muchas localidades más pequeñas (Alquézar, Montón o Ródenas), sin sus correspondientes tildes. También he leído ‘Cordoba’, ‘Caceres’, ‘Cadiz’ e incluso ‘rio’ o ‘poligono’, privando a los viajeros lectores de la correcta prosodia de esas palabras, las conozcan o no previamente. Lo sorprendente es que cuando se advierte el asunto, ante los organismos pertinentes, se recibe como respuesta la sutil indiferencia o la exigencia de dirigir un detallado escrito al respecto. Quizá sea mi ignorancia, pero no parece una tarea costosa tomarse el interés necesario ni muy laborioso colocar los mencionados trazos en aquellas señales que carezcan de ellos, por error u omisión administrativa previos. Posiblemente, como consecuencia, se escuchan y leen denominaciones de localidades en nuestros propios medios de comunicación autonómicos que no responden a la correcta pronunciación. Esto es ya más relevante. Lo mismo puede decirse de las placas de nuestros callejeros, puede colocarse (ahora o hace lustros, da igual) sin ruborizarse: ‘Aragon’ sin la tilde en su sitio. Tomen nota quienes deban y contribuyan a no devaluar nuestra lengua ni nuestra geografía.

Jesús Francisco Asín Grasa. ZARAGOZA

'Arrogancia y derrotas militares'

Hace unos días HERALDO deleita con una carta hablando de dos de las más grandes batallas de la historia, ni más ni menos que las de Kursk y Cannas. En esta última, un ejército relativamente pequeño formado por Aníbal despedazó a una fuerza romana mucho más poderosa y numerosa, que luchaba además en su propio territorio. ¿Cómo pudo ser? Bien, el general cartaginés adivinó el punto flaco de sus enemigos, el cónsul y los procónsules de Roma: nada menos que... su arrogancia. Sabiéndose superiores, porque lo eran en ese momento, Aníbal los indujo a atacarle, lo atacaron y el resultado es historia: resultaron masacrados. Lo mismo hizo Napoleón en su batalla más significativa, Austerlitz, frente a un ejército combinado del tipo ‘todos contra ese’, que claramente lo superaba en número. Se retiró de su posición favorable en las alturas de Placent para que ellos ocuparan esos altos y desde ahí vieran la fragilidad del flanco derecho de un ejército francés intencionadamente debilitado. ¿Su arrogancia centroeuropea y rusa resistiría la tentación de atacar a Napoleón en ese ‘todos contra uno’? Pues no, lo atacaron y fueron sencillamente derrotados. Vale, la historia militar (y lo militar en general) me importa poco, pero nos da una valiosísima lección sobre comportamientos humanos. ¿Que no? Ah, la arrogancia de los que ven que somos más.

Juan Ramón Navarro Brun. ANSÓ (HUESCA)

'Vacunando a ‘ancianos’'

Los tiempos covid que estamos padeciendo nos dejan anécdotas sorprendentes e hilarantes. Sin ir más lejos, mientras aburridamente disfrutaba de unos informativos de una conocida cadena televisiva a la hora del almuerzo, explicaban concienzudamente, con el típico queso de porcentajes coloreado, cómo marchaba ‘como un tiro’ el programa de vacunaciones en España. Cuál fue mi asombro cuando explicaban que los «ancianos de entre 49 y 59 años» iban a empezar a ser inoculados. A mis 53 años me invadió una inmensa tristeza trascendental que me sumió durante todo el día en una profunda depresión existencial. Los informativos, me hicieron comprender que ya no era un adulto maduro como yo creía, sino que estaba en la franja de edad que se denominaba ‘ancianidad’. Definitivamente, estos extraordinarios y complejos tiempos covid nos están dejando patidifusos.

Miguel Romanos Mur. ZARAGOZA

'Un trato inmejorable'

Toda mi admiración y agradecimiento al personal: los de la limpieza, las enfermeras, los ATS y por supuesto los médicos de la planta 13 del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Un equipo valiente, adorable, cariñoso y con muy buen humor, que no hacen diferencias entre los pacientes de ningún tipo. En estos momentos en los que ningún familiar puede estar a nuestro lado, vosotros os habéis convertido en nuestra familia y nuestra única esperanza. Vosotros, que estáis en primera línea de la pandemia, dais un trato que es mejor imposible a los enfermos, poniendo en riesgo vuestra vida para estar a nuestro lado. No hay palabras para agradeceros el trato que recibí y siempre os llevaré en mi corazón. Muchas gracias a todos.

Valentyna Kashtalyan. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es