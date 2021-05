'Tengamos fe'

Los legos no deberíamos meternos a virólogos, epidemiólogos o vacunólogos aficionados. No sabemos de la misa ni la media.

Mejor, hacer caso a los que sí saben. Pero es que hay cosas, en estos lances covídicos, que resultan raras. Por ejemplo, la forma en que se ha decidido que poner una segunda dosis de la vacuna de Pfizer a los menores de 60 años que han recibido una primera de Astra Zeneca es seguro. Porque, según nos han contado, antes de lanzar una vacuna se hacen ensayos clínicos con unas 30.000 personas, que son bastantes personas, para comprobar que la pócima es segura y eficaz. Pero en el caso de la de Astra Zeneca, los trombos –que son tan raros, según nos aseguran, que no deberían preocuparnos, pero que han hecho que se retuerza el plan de vacunación– no se detectaron hasta que no se habían puesto millones de inyecciones. Sin embargo, ahora los expertos deciden que esa segunda dosis de Pfizer va estupendamente con la primera de Astra Zeneca porque lo han probado con una muestra de ¡676 pacientes! ¿No es raro que sea suficiente con 676? ¿No aparecerá algún efecto adverso cuando vacunemos a los dos millones que están a la espera? En fin, seguro que hay una explicación.

Y menos mal que la mayoría de los ciudadanos profesamos una sólida fe en la ciencia, aunque a veces nos pase como a Unamuno con su creencia en la inmortalidad del alma, que dudamos. Pero es que igual que los caminos del señor son inescrutables para el hombre, asimismo los arcanos de la ciencia son incomprensibles para los indoctos. Confiemos pues en nuestra moderna religión científica y dejemos que nos pinchen con lo que sea, tanto en primera como en segunda instancia. Ahora bien, raro, es raro, que conste.