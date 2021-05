Cartas al director de HERALDO: 'Y luego, que faltan médicos'

Y luego, que faltan médicos

Veinte años trabajando en la a Administración pública, sin un día de paro de por medio; ¡veinte! Con dos carreras universitarias, una especialidad médica, varios másteres y varios expertos universitarios, cursos por doquier, pósters, investigación... Y sí, señores, ¡soy médico especialista y me voy al paro porque no hay trabajo para mí! Señora consejera, señor gerente del área dos, esta es la precariedad laboral que hay en el mundo de los facultativos especialistas. Y luego, que faltan médicos...

Rosana Díez Angulo. ZARAGOZA

'Pablo Iglesias, fuera de la comisión del CNI'

El real decreto sobre ‘Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19’, aprobado por el Gobierno español con carácter urgente el 17 marzo 2020, incluía un estrambote que nada tenía que ver con el tema principal de la disposición, pero que servía para introducir a Pablo Iglesias por la puerta de atrás y sentarle en la Comisión para Asuntos de Inteligencia del Gobierno de España.

Si a esto se añade que la ley de 2002 que regula el funcionamiento del CNI no puede ser modificada por una disposición de rango inferior, se comprenderá que tanto el PP como Vox anunciaran inmediatamente la presentación de un recurso denunciando la anomalía ante el Tribunal Constitucional, que la semana pasada ha decidido al respecto. La sentencia anula la disposición que introducía a Iglesias en el CNI, estimando que "no concurre en el presente caso el presupuesto inexcusable de una extraordinaria urgencia", como pretende el Gobierno en su improcedente decreto-ley, que "prescinde del procedimiento legislativo ordinario de urgencia". Por otra parte, para la UE era cuando menos inquietante la presencia en su CNI de un comunista, aportado por España (única nación de la UE con comunistas en su Gobierno), que podría tener acceso a investigaciones sobre gobiernos, instituciones y personas, política armamentísta, convenios secretos, organización del espionaje internacional, últimos avances industriales, etcétera. El CNI europeo había exigido ya al exlíder de Podemos explicaciones sobre su relación con Nicolás Maduro y los gobiernos de Venezuela, Irán y Bolivia. Se comprende, pues, el alivio que supone que el Sr. Iglesias no tenga ya acceso a la información reservada del CNI europeo, que respira mejor con su ausencia.

Jaime Esaín Escobar. ZARAGOZA

'Un banco vacío'

Después de un invierno variado, la primavera brota sacando a los ciudadanos de sus casas para recibir un baño de sol templado en plazas y calles. En la plaza central del barrio hay bancos en donde suelen sentarse ancianos y vagabundos. Todos los días, doña Concepción acude a la plaza con su andador a tomar el sol y se sienta en el mismo banco. La saludo con cariño y ella se alegra. Un día vi el banco vacío, una paloma inquieta iba de lado a lado a su alrededor. Pregunté a los habituales si la habían visto. Doña Concepción era de carácter práctico y alegre, pero últimamente su sonrisa se mostraba apagada. Le pregunté si se encontraba bien. Aunque tenía varios hijos, casi siempre iba sola. Con ojos empapados en lágrimas me dijo que sus hijos querían llevarla a una residencia porque vivía sola y no la podían atender. Cabizbaja, me contó su historia, dura y cargada de incomprensión, pero, resignada, dio la razón a sus hijos. El banco sigue vacío, una paloma ocupa el sitio donde se sentaba. El último día que nos vimos me regaló un rosario de colores para que me acompañara siempre.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

‘Los seis de Zaragoza’

Cualquier hecho constitutivo de delito y que tenga una condena asociada necesita ser demostrado mediante pruebas. Pero parece que no es así para todos los juicios. Mientras a la Justicia le cuesta determinar si la mención ‘M. Rajoy’ en las listas de la caja B del Partido Popular se refiere a Mariano Rajoy, no le tiembla la mano para condenar, sin pruebas concluyentes, a seis jóvenes antifascistas por protestar contra un mitin del partido de ultraderecha Vox en Zaragoza. Ese partido que estos días protagoniza un escándalo por un cartel racista y que vulnera los derechos humanos de menores vulnerables. En el caso de los ‘los 6 antifascistas de Zaragoza’, la propia Audiencia ha admitido durante el juicio que le resultó imposible identificar "las siluetas que aparecen en las grabaciones". Parece que a cada una de esas seis siluetas han asociado un culpable aleatorio de entre los múltiples detenidos que hubo en las protestas, aunque no haya suficientes pruebas para demostrar que se trata de los seis condenados. El juicio es ya un acontecimiento mediático que recuerda a ‘los 8 de Chicago’, donde por motivos similares en los años sesenta se consiguió que, gracias a la presión popular y el escándalo producido en los medios, los ocho fueran absueltos de los delitos de desorden público contra la convención nacional demócrata del 68. Esperemos que en este caso valgan los recursos y las nuevas pruebas para absolver a los seis jóvenes, dos de ellos menores cuando fueron detenidos en 2019.

Darío Fernández Graziano. Zaragoza

'Gracias, Javier Ibarra'

Ahora que el zaragozano Kase.O ha vuelto a la palestra, he vuelto a ponerme en sintonía con su música y, escuchando tanto lo nuevo como lo antiguo, me he dado cuenta de todo lo que le debo al Javato Jones. Empezando por ‘Ballantines’, el himno de mi época, creo que eso es algo en lo que estaremos todos de acuerdo. Recuerdo un día en el instituto en que tenía que entregar una redacción que, por supuesto, no hice. Un rato antes de tener que entregarla, copié la letra de la canción ‘Ballantines’ de manera literal sobre el papel, y con poca esperanza y muy poca vergüenza se la di al profesor. Resultado: un sorprendente ‘excelente’. Y acabando con su último tema ‘Tiranosaurius rex’, una oda a la felicidad real, a lo poco importante y fútil que es la vida, a lo fácil que es todo y lo que nos lo complicamos. No me ha cogido en un buen momento de la vida, por lo que me ha dado una lección de las que nunca se olvidan. Ahora que le veo en entrevistas y veo lo viejo que está, me doy cuenta de que yo también me he hecho mayor, y de que me he hecho mayor con él. Así que, gracias por acompañarme en este largo camino y hacerlo más ameno.

Leonardo Ruiz Ayala. CASTELLDEFELS (BARCELONA)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es