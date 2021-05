Franco Battiato: “La vida no termina. Es como el sueño”.

Empiezas a tararear a Battiato y no te lo quitas. Todo ha subido. Y espera. Es bueno hacer cosas con las manos, garabatos en un papel, todos somos pequeños Goyas. Razones y monstruos. En Aragón todo se llama Goya. Mercería, autoescuela, academia, taller… La vida no termina, dale vueltas a esa idea que canta Battiato. Es bueno hacer cosas, garabatos (garabattiatos), muebles, esculturillas. Pero quién tiene un taller, herramientas, ¡quién tiene sitio! Todo ha subido, cada compra es un dolor, ay, hum, hem. Póngame cien gramos de microchips. Lo siento, no quedan. Ni se esperan. El papel, la sopa, el trigo. Todo sube. Aragón está exportando mucho, y hay menos dependencia de los coches. Y más cerdos para el mundo. En Reino Unido van a reconocer por ley que los animales tienen sentimientos. Falta que se les reconozcan los sentimientos a las personas. Subempleadas, esclavas, superolvidadas, etc. Para trastear, si no tienes taller y herramientas cualquier cosa vale. Incluso sobra. Un boli viejo, con algo de tinta seca (echa alcohol) y un papel cualquiera. El papel también ha subido. Estamos ya en la transpandemia, humanismo huraño y despiadado, pero, eso sí, muy transversal. ¡Y diverso! Todos los entes tienen sentimientos. Hasta esta piedra. Sobre todo si es preciosa. Trastear en libertad: la chapa de un yogur bueno o una natilla da para hacer un hombrecico, un golem de sobremesa. O un coche de carreras. Todo es posible siempre. La vida no termina. Amor vincit omnia.