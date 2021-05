En uno de sus más bellos ‘Essais’ Michel de Montaigne hace un canto a la amistad.

En el capítulo ‘De l’Amitié’, escribe: "Nos buscábamos antes de habernos visto y por noticias que oíamos el uno del otro, las cuales causaban en nuestro afecto más impresión de la que las noticia mismas comportaban, creo que por algún mandato del cielo. Y en el primer encuentro, que se produjo por azar en una gran fiesta y reunión mundana, nos resultamos tan unidos, tan conocidos, tan ligados entre nosotros, que desde entonces nada nos fue tan próximo como el uno al otro». Y sin encoger la péñola, añade: "Nuestras almas han tirado juntas del carro de una manera tan acompasada, se han estimado con un sentimiento tan ardiente, y se han descubierto, con el mismo sentimiento, tan íntimamente una de la otra, que no solo yo conocía la suya como si fuese la mía, sino que ciertamente, con respecto a mí, habría preferido fiarme de él a hacerlo de mí mismo". El aludido no es otro que Étienne de la Boétie, autor de ‘La servidumbre voluntaria’, su amigo del alma. La fusión –no confusional– entre ambos de la que habla Montaigne encara la grandeza de la amistad. Tal es, dice Montaigne, "la precipitación de su entendimiento". La amistad, añade, se goza a medida que se desea; que nunca se sacia, porque la saciedad genera desgana. La amistad, culmina, alcanza la cota de preferir fiarse del otro que hacerlo de uno mismo. Si la vida no es más que un jugar, la amistad es el mejor y más brillante de los juegos.