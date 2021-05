Cartas al director de HERALDO: 'Pablo Iglesias se va porque no es útil'

'Pablo Iglesias se va porque no es útil'

Me alegro del fracaso de Pablo Iglesias en las elecciones de Madrid.

Me alegro también de los buenos resultados de Mónica García, de Más Madrid. No me alegro de que haya ganado Ayuso ni del descalabro de Gabilondo: a pesar de las pocas simpatías que le tengo al PSOE, don Ángel es de los pocos que me parecen sensatos. Iglesias ha dicho él mismo, al comunicar que deja la política: "Cuando uno no es útil tiene que saber retirarse". Y uno que no es útil es inútil. Ha tardado en darse cuenta. No todo es malo en Pablo Iglesias, pero le puede el ego y sobre todo el desfase entre las declaraciones y las realizaciones, la inconstancia y la incoherencia. Iglesias no ha terminado ninguno de los cargos institucionales para los que fue elegido y el último ni siquiera lo va a empezar. Su partido ha seguido una trayectoria descendente; bajo su liderazgo, Unidas Podemos se ha desunido: están fuera Errejón, Bescansa, Teresa Rodríguez... Todos los vicios que criticaba a los demás, a la casta, los ha adquirido él en poco tiempo. Un partido que presumía de tener miles de militantes, adscritos o como se llamen, bajo el liderazgo de Iglesias no ha dudado en elegir para puestos de ‘ministros, ministras y ministres’ a su pareja y a la compañera de su pareja en la universidad, Ione Belarra, dos personas sin experiencia de gestión para ocupar esos puestos. Sería injusto no reconocer que entre sus pocos aciertos está el de elegir a Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, que al menos tiene una trayectoria profesional. También hay que reconocerle lo bien que ha gestionado su futuro. Me creo los rumores que apuntan a que pronto veremos a Iglesias en un programa de televisión. Su paso por la política habrá sido muy malo para los ciudadanos, pero muy bueno para él. Muy útil para sus intereses personales e inútil para los de los españoles.

Evaristo Torres Olivas. VILLARQUEMADO (TERUEL)

'Terrazas en la calzada'

Soy inquilino de un piso de la calle Doctor Cerrada de Zaragoza. Desde hace unos meses se están instalando las terrazas de los bares en zonas destinadas a aparcamientos de vehículos. Se pone la excusa de que con la pandemia se necesita que los clientes se encuentren al aire libre. Las terrazas no ocupan solo la longitud de la fachada ocupada por el bar, sino que en varios casos van mucho más allá. Me pregunto: ¿solo cuenta el negocio de la hostelería?, ¿qué pasa con los vecinos y visitantes, no tenemos derecho a aparcar cerca de casa? Parece que el negocio es redondo para el Ayuntamiento y la hostelería. Mientras, los vecinos y visitantes tenemos que aguantar ver que nuestras calles se convierten en una verbena permanente. ¿Por qué no se revisa la situación sanitaria real para que la gente pueda entrar tranquilamente en el bar? Están convirtiendo esta ciudad en un lugar desapacible para familias con niños, gente mayor y con problemas de movilidad. ¿Se piensan que todos tenemos habilidad para acceder en patinete y bicicleta? No tiene sentido que supriman plazas de aparcamiento de coches para crear otros de bicicletas y patinetes en aceras suficientemente anchas. Por favor, piensen un poco en todo el mundo y apliquen el sentido común.

Eduardo García Sánchez. ZARAGOZA

'Libertad de expresión'

Uno de los deseos sociales más activos es la libertad de expresión. En su defensa hemos visto extensos manifiestos, acompañados de amplia y ruidosa presencia en nuestras calles, que han conseguido el objetivo: ahora la expresión es cada vez más libre, digamos que, perdón, más expresiva, más teatral. Ya no vale el razonamiento de la humilde palabra, sino que cualquier dicho debe ir acompañado de algo gestual, cuanto más apocalíptico mejor, que convierta su representación en puro espectáculo en el que no falte ni el apuntador, aunque en este caso no muera, pues verse no se ve pero haberlo haylo. Lo hemos comprobado en las recientes elecciones madrileñas con sorprendentes apariciones de actores, con mutis por el foro incluidos y de protagonistas con rasgamientos de vestiduras por un quítame allá esas pajas. No han faltado balas, navajas, ni héroes ni heroínas ni malos muy malos ni buenos muy buenos ni fieles ni traidores. Material para una película con sobredosis de dramatismo. Mientras tanto los ciudadanos de a pie, a verlas venir, solo el callado y efectivo voto nos ha consolado, sin poder participar en el espectáculo coral que vivimos, enmudecidos por alarmas y mascarillas que reservaron la libre expresividad a nuestros representantes públicos. ¿Qué podemos hacer en el futuro? En este aspecto quizás la prensa es el último reducto donde poder contar en público y reposadamente lo que pensamos y sentimos. Por tanto, es de agradecer la página de cartas al director, donde opiniones diversas y dispersas conviven sin alharacas ni disputas. Anímese, amigo lector, a escribir, no se calle lo que piensa, es una terapia excelente. En nuestro caso pensará al final, sin que suene a peloteo, gracias, HERALDO.

Francisco Alós Barduzal. ZARAGOZA

'Vehículos sin matrícula'



Estoy de acuerdo en fomentar el uso de bicicletas y patinetes, ¿pero qué ocurre cuando hay algún accidente? Si la persona que lo produce no se hace responsable, ¿a quién recurrir? Los automóviles pagan un impuesto de circulación y llevan una matrícula para saber a quién pertenecen, ¿por qué las bicicletas y patinetes no? Hace años todas las bicicletas llevaban su matrícula y se les podía sancionar, ¿por qué ahora no? ¿Acaso es una medida impopular de cara a los votos? Pues también somos muchos los que pensamos que sería más justo.

Ángeles García Castillero. Zaragoza

'El voto de Madrid'

Que no se emocione el Sr. Casado, Madrid no es España, aunque sea parte importante de ella. No lo vi muy contento cuando el PP se descalabró en Cataluña, que también es parte importante de España. En aquella ocasión al Sr. Casado no le interesó extrapolar nada. Me molesta el lenguaje político cuando habla de ganar y perder. En España se vota en contra de, no a favor de, y según este criterio no ha ganado la Sra. Ayuso, han perdido quienes con una maniobra poco inteligente se pusieron a hacer mociones de censura. Necesitamos cambiar el sistema electoral y votar a las personas, tener listas abiertas y no listas cerradas, que son contratos de adhesión. Entonces elegiremos a quien realmente nos represente, a quien defienda nuestros intereses o, simplemente, a quien nos caiga bien. No elegiremos a mitineros con gancho televisivo o a incultos con másteres regalados, sino a quien en conciencia estimemos limpio, inteligente y bien preparado. Y a quien no nos canse con aquello de… ‘ciudadanos y ciudadanas’. Masculino inclusivo, por favor.

José Carlos Barrera Valero. ZARAGOZA

