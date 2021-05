'Vacuna y futuro'

La producción de vacunas es esencial para controlar la letalidad de la covid y está claro que se depende para ello de las industrias farmacéuticas.

Ha saltado al debate internacional la propuesta que apoya EE. UU. de liberalizar temporalmente las patentes de estas vacunas. Es preocupante su escasez en los países en vías de desarrollo, que suponen una gran parte de la población mundial, y se argumenta que suspender los derechos industriales sobre las fórmulas garantizaría el acceso a la fabricación y suministro de vacunas contra la covid a países que hoy no pueden tenerlas. Las farmacéuticas se niegan y también lo rechazan Gran Bretaña y Alemania encabezando a la UE, asegurando que expropiar aunque sea temporalmente esas patentes suprimiría el incentivo de investigación en las empresas farmacéuticas y que no tendrían motivación para seguir invirtiendo en más estudios contra un virus que además muta.

La pandemia es un problema mundial y deja al descubierto la dura realidad del mundo: la inmensa brecha entre países ricos y pobres. La lucha contra la covid pasa por la vacunación de todas las sociedades. Los países ricos acabarán vacunando a todos sus ciudadanos pero si no se logra que los países pobres estén también vacunados, el virus seguirá circulando y contagiando porque la movilidad mundial no se puede controlar. El coronavirus va aún por delante de las personas y sus variantes son cada vez más mortales. La vacunación no es y no debe ser sólo una cuestión de dinero; ahora mismo es lo que garantiza el futuro del mundo. Hay que ser solidarios. Debe compensarse a las farmacéuticas que han hecho las inversiones para la investigación y deben abrirse los mercados para el intercambio de conocimientos dando acceso a los fármacos contra la covid y regularse entre todos. No procurar vacunas para todos los países llevará a que haya especulación, tráfico ilegal de dosis, turismo de vacunación sin control, etc., y la economía seguirá sin recuperarse. ¿No deben buscarse fórmulas de acuerdo para el bien común y por la salud pública mundial ante una pandemia como la que vivimos?