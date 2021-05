Cartas al director de HERALDO: 'Elecciones en Madrid, nada nuevo bajo el sol'

'Elecciones en Madrid, nada nuevo bajo el sol'

Nada nuevo bajo el sol después de las elecciones a la Comunidad de Madrid. Una vez más, como en otras ocasiones, un partido ha salido vencedor de forma contundente.

Un PSOE cada vez menos PSOE y un Podemos concentrado en una figura cargada de incoherencias, con un Más Madrid nutriéndose de socialistas desencantados. Por la derecha, Vox solo podía aspirar a lo que ha conseguido, afianzarse y quizás tocar techo, y lo de Ciudadanos es la crónica de una muerte anunciada casi desde que Arrimadas salió de Cataluña. Ha ocurrido de todo menos algo sorprendente dada la deriva de la política española. La puesta en escena del líder de Podemos era premeditada, con lo que ya contaba al abandonar un Gobierno en el que no se sentía cómodo, y anticipándose a las medidas que se deberían presentar a Bruselas con toda una batería de recortes y subidas de impuestos. Mala situación para hacer activismo político, cuando es más fácil hacerlo desde algún medio de comunicación. Y por otra parte, el silencio cómplice del presidente del Gobierno, que desde la Moncloa dirigió la campaña de un candidato abandonado a su suerte, para después responsabilizarlo de los malos resultados. No es que se haya dado un ‘tsunami Ayuso’, sino más bien un cúmulo de incoherencias de sus contrincantes que

les han restado posibilidades. De cualquier manera, lo importante está por venir: gestionar tanto la victoria como la derrota, cuando las esperanzas de la gente no se centran en la dicotómica y absurda lucha entre fascismo y comunismo, sino en salud y trabajo digno para todos en unos momentos críticos, en los que cada vez se ve más necesario despertar el espíritu de la Transición. ‘Memento mori’ para el vencedor, y ‘vae victis’ para los vencidos. Lo dicho: nada nuevo bajo el sol.

Lorenzo Solanas Forcén. ZARAGOZA

'Faltas y sanciones'

Si alguna vez se han preguntado el porqué de la poca empatía que siente una parte de la ciudadanía por los Cuerpos de Seguridad del Estado, lo descubrirá el día que, por cualquier motivo, los vea apearse del auto colocándose su gorra y ajustándose la cartuchera. Primero el ‘poli malo’ le contará una moralina sobre el gran delito que ha cometido y las consecuencias terribles que podría haber ocasionado. Usted deberá poner cara de compungido y bajar la cabeza. No se le ocurra aducir nada, eso sería mucho peor. Cuando le parezca que tras la reprimenda el asunto no pasará a mayores, descubrirá que saca su libreta... ¡Pero me va a multar...! Por supuesto y tome nota: nosotros no multamos, tramitamos apercibimiento de sanción. Que queda mucho mejor. Les es indiferente que usted vaya sin mascarilla por la calle más saturada de su ciudad o que no la lleve porque está haciendo senderismo por un camino rural, donde el vecino más próximo se encuentra en su vivienda a quinientos metros (ese fue mi caso). Obedeciendo la voz de su amo ellos habían salido a multar y fui la única persona que probablemente encontraron en toda la mañana. Eso sí, el ‘poli bueno’ le sugiere recurrir y aportar los argumentos que él mismo le propone. Bien sabe que no le van a servir de nada. Usted recurre porque le parece desproporcionada la sanción y la ley le deja dos renglones para exponer su queja, donde no le cabe ni el encabezamiento. Ya sabe, lo bueno si breve... Luego le vienen a decir que la palabra de la autoridad prevalece sobre la suya, debería demostrar que el guardia era un holograma para revalorar su caso. Si pagas pronto 180 €, si eres un iluso que crees en tu inocencia, 300 € en esta comunidad; en otras, 100 €, eso es, todos iguales ante la ley. De vergüenza. Pagaré, pero no se le debería dar poder a quien no sabe administrarlo.

Nacho Barranco. Zaragoza

'Figuras de la música'

Lucrecia Arana fue una maravillosa soprano, con una tesitura excepcional, nacida en Haro y que falleció, de forma inesperada y joven, en 1927. Se dedicó a la zarzuela y estrenó multitud de títulos con gran éxito. Entre ellos, ‘Gigantes y cabezudos’, del maestro Echegaray y Caballero. Sus éxitos la encumbraron. Casó con el escultor Mariano Benlliure. Leo en la revista musical a la que estoy suscrito las proezas y virtudes de Lucrecia. En La Rioja inician una semana conmemorativa de su figura. En Aragón somos muy rácanos con las grandes figuras musicales de nuestra tierra: Gaspar Sanz, Aguilera de Heredia y la escuela de organistas de la Seo de Zaragoza, Pablo Bruna, el organista ciego de Daroca (Felipe IV desviaba su trayectoria para acudir a Aragón a fin de escucharle), Elvira de Hidalgo, cantante excepcional, maestra amiga y ‘madre’ de María Callas, Miguel Fleta, el mejor tenor de la historia del disco, Pilar Lorengar, Bernabé Martí y tantas otras figuras de las que en nuestra tierra casi nadie se acuerda. Miguel Ángel Santolaria ha escrito sobre alguna de ellas. Aragón es una región muy ‘analfabeta’ en su historia. Hay que recuperar figuras de todo ámbito que son nuestras señas de identidad. He sufrido al leer que el legado de D. Santiago Ramón y Cajal emigra de su Aragón: imperdonable.

Miguel Labay Matías. TERUEL

'Todos los cuerpos son válidos'

Me gustaría hablar sobre el movimiento llamado ‘body positivity’, que trata de hacer ver a la sociedad que todos los cuerpos son válidos, desde los más delgados hasta los más obesos. No importa tu tamaño, todos son hermosos y diferentes. Este movimiento tiene que ser escuchado por todos, ayuda mucho a las personas mentalmente. Al informarse se pueden sentir mejor con sus cuerpos, sobre todo aquellos que no piensan que lo tienen perfecto. Además ayuda a eliminar los estereotipos de un cuerpo ideal, que en el caso de la mujer sería un cuerpo de modelo, abdomen plano, etc., y por el lado del hombre sería el típico cuerpo musculoso y alto. Apoyo este movimiento porque pienso que todos los cuerpos son válidos, no importa si no son los ideales, siempre y cuando sea sano.

Irene Navarro Chaure. ZARAGOZA

'Al alcance de todos'

Algo muy positivo que se ha producido durante la pandemia es que la venta de libros ha aumentado. Hemos leído mucho más y leer es una forma de controlar la ansiedad. Además de aumentar la cultura y los conocimientos, leyendo podemos vivir muchas vidas, empatizar con los personajes y con nuestros semejantes. Mejoramos nuestra expresión oral y escrita, nos relajamos, aprendemos a relativizar. Nos acercamos asimismo a cómo era la vida años atrás leyendo novelas como por ejemplo ‘Entre visillos’ de Carmen Martín Gaite. Y muchas personas han leído en familia, estableciendo una unión que perdurará después del virus.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

