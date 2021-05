Una situación confusa

l presidente del Gobierno insiste en asegurar que las comunidades autónomas tienen suficientes herramientas jurídicas para tomar medidas contra la covid.

Sin embargo, ya no es solo la oposición la que critica el desarme legal frente a la pandemia, sino también algunos de los aliados parlamentarios del Gobierno. Y lo cierto es que en tres de las cinco comunidades que han intentado mantener el toque de queda, los tribunales han desautorizado la medida. Urge clarificar una situación que además desorienta al ciudadano.

Tiene razón Pedro Sánchez al indicar que en este momento lo fundamental es la vacunación, pero no es menos cierto que todavía pueden producirse repuntes muy peligrosos de la covid y que las reuniones festivas que se prodigaron tras el final del estado de alarma acrecientan la preocupación. En esta circunstancia la actitud del Gobierno está aumentando la confusión y no ofrece soluciones prácticas. Sánchez descarta totalmente la propuesta del PP para una reforma legal que autorizase a las comunidades autónomas a limitar algunos derechos fundamentales, pero también se niega a decretar un nuevo estado de alarma; «el estado de alarma es el pasado», llegó a decir ayer. Tal vez, pero la pandemia y la presión en las ucis siguen siendo el presente y las decisiones que han ido tomando los tribunales en los últimos días, respecto a los toques de queda decretados por varias comunidades autónomas, demuestran que, a la espera de lo que pueda decir el Supremo, los gobiernos regionales no tienen ahora mismo los instrumentos necesarios para reaccionar con rapidez y eficacia a las incidencias de la pandemia. Esto es un grave problema que puede hacer que España vuelva a caer en la trampa de la desescalada de 2020. Gobierno central, fuerzas políticas y gobiernos autonómicos deben dar una respuesta que permita mantener la lucha contra la enfermedad hasta que se alcance la deseada inmunización colectiva.