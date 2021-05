Menuda suerte que tenemos los españoles!

Nosotros respiramos gratis y si nos falta oxígeno nos lo enchufan en nuestros agotados hospitales; o podemos contratar el servicio de oxígeno domiciliario. Somos muy privilegiados y, a pesar de cómo se esté gestionando la pandemia, ningún ciudadano ha fallecido asfixiado porque se hubiera acabado el oxígeno en nuestro país.

Ya sé que las desgracias ajenas nos vienen muy lejos a todos. Bastante tenemos con sobrellevar en casa esta vida incierta y amenazada, la pérdida de familiares y amigos, las consecuencias que nos deja haber sufrido la covid-19, pagar las facturas, perder el trabajo. Como para perder nuestro tiempo mirando por la tele cómo se mueren miles y miles de hindús asfixiados por las calles y los tienen que quemar en piras humanas. Mientras, nosotros celebramos el fin del toque de queda en las calles, muchos sin mascarilla. Da igual, si nos contagiamos ya nos pondrá de todo nuestro Sistema Nacional de Salud. Los indios son gente como nosotros en un país inmenso, que paradójicamente es fabricante de vacunas y donde la pandemia se está cebando sin miramientos.

Quería contarles que en 2016 viajamos un grupo de voluntarios y amigos de la Fundación Vicente Ferrer a inaugurar una escuela que ustedes, los zaragozanos, habían pagado con sus donativos. Una persona me dio 50 euros y me dijo, "cómprales caramelos a los niños para el día de la inauguración". Ya en Anantapur, cuando le dije a nuestra guía que disponía de ese dinero para caramelos casi se cae larga al suelo. Me contestó: "Con 50 euros podemos comprar caramelos para todos los niños de la India". Nos montaron en un tuk-tuk y nos llevaron a una tienda de deportes, donde por 48 euros compramos los equipamientos deportivos de la escuelita. Aún nos quedaron 2 euros para comprar kilos de caramelos que se repartieron entre los niños de Ganjivaripalli, donde se encuentra la escuela ‘Amigos de Zaragoza’. Ese es el valor de cambio del euro a la rupia. Imaginen con qué pocos euros podemos ayudar a hacer grandes cosas en aquel gran país tan necesitado de apoyo.

Ahora que se mueren ahogados por las calles, víctimas de la variante india de la covid, la Fundación Vicente Ferrer necesita comprar un generador de oxígeno para su hospital de Bathalapalli, centro de referencia en Andhra Pradesh para pacientes con covid-19. Ustedes también han sufragado con sus donativos este maravilloso centro, que está salvando tantas vidas; y quizá podríamos una vez más echar una mano. Esta vez necesitan generar oxígeno en lugar de repartir caramelos. El virus se está propagando muy rápido afectando también a la población más joven. Las escuelas han tenido que cerrar. Como en todas las crisis humanitarias y sanitarias la infancia es el colectivo más vulnerable. Y como siempre sucede con los aragoneses en las emergencias, no me cabe la menor duda de que ustedes son formidables y les vamos a ayudar. ¡‘Namasté’!

#SOSCovidIndia / www.fundacionvicenteferrer.org