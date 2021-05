El rescate de la hostelería

Es positivo que el tan necesario plan de ayudas a la hostelería y el turismo vaya a ponerse en marcha con el respaldo de todas las instituciones.

Incluyendo el Ayuntamiento de Zaragoza, que hace lo correcto al sumarse, con 3,6 millones de euros, a pesar de que la DGA no haya aceptado la mayor parte de sus propuestas, algunas de las cuales hubieran sido valiosas. Lo fundamental es apoyar al sector económico que más ha sufrido el impacto de la pandemia.

El desencuentro entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza no impedirá que la corporación municipal se sume al plan de rescate, indispensable para mantener a flote a las empresas de un sector que ha sufrido pérdidas muy cuantiosas a causa de las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia. Aragón tiene que apoyar la actividad hostelera y turística en la salida de la crisis y es bueno que se haga con la participación de todas las instituciones. Hubiera sido preferible que la DGA hubiese incluido desde un principio al Ayuntamiento zaragozano, dado el peso demográfico y económico de la capital, en el diseño del plan de ayudas; y que se hubieran incorporado algunas propuestas interesantes del Consistorio, como las relativas al control de la calidad del aire en los locales como alternativa segura a la limitación de aforos. Pero a pesar de las discrepancias, que han provocado en las últimas semanas fricciones entre Lambán y Azcón, y a que se le pedía sumarse sin más a un diseño ya decidido de antemano, el Ayuntamiento no podía quedarse al margen de un esfuerzo fundamental para la economía de la ciudad y de la Comunidad. Ahora será muy importante que el plan se gestione con acierto y sin retrasos, porque la situación de muchos negocios después de catorce meses de restricciones a su actividad no admite demoras, sino que requiere que las ayudas se hagan efectivas cuanto antes.