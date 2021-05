Cartas al director de HERALDO: 'Irene Vallejo, inocencia sonora'

'Irene Vallejo, inocencia sonora'

Cuando veo su expresión, vienen a mi cabeza adjetivos como frágil, inocente, tímida, absorta, vulnerable; sin embargo, cuando la escucho, siento solidez, fuerza, empuje, seguridad, ritmo pausado, con una voz sin estridencias. De mirada inocente, melancólica, todavía sigo emocionado con su discurso del Día de Aragón, todavía viene a mi cabeza ese caudal de palabras que brotaban de sus labios, qué riqueza de contenido, qué repaso sutil de nuestra historia, haciendo guiños a restos que quedan de nuestra lengua, como charrar, capazos, mencionando a nuestros personajes ilustres, a personajes cotidianos, a instituciones, su más profundo agradecimiento, claro que sí, de bien nacido es ser agradecido. Mencionó lugares, épocas, todo ello aderezado con metáforas, imágenes preciosas que enriquecen su lenguaje. Brota ese profundo lirismo que lleva en su interior y de alguna forma está hablando con el alma, porque de alguna manera Irene es poesía. Una de las cosas que se supone hay que hacer en esta vida es plantar un árbol, ella ha preferido plantar un junco y el otro día lo plantó en la Aljafería, a orillas del Ebro, en Aragón, en el mundo entero. Y como el junco, frágil de estructura, que se mece y vuelve a su posición, que nuestro cierzo lo besa, lo abraza, lo envuelve y lo somete muchas veces a su vaivén, pero que se mantiene enhiesto, cimbreante, duro, imperturbable, eterno. Sus palabras todavía revolotean por esos salones con arcos de herradura, arcos entrecruzados, profusión de decoraciones vegetales, y salen por los ventanales sembrando y consiguiendo que todos, de alguna forma, nos sintamos más aragoneses, si cabe, yo, por lo menos. Irene, no pares, sigue escribiendo, sigue hablando.

Mariano Aguas Jáuregui. ZARAGOZA

'Nuevas mentalidades'

La situación que se ha generado en nuestro país como consecuencia de la pandemia nos lleva a preguntarnos: ¿están preparados y capacitados nuestros políticos para gestionar la transformación socioeconómica? A raíz de las actuaciones y de los indicadores económicos, la respuesta es no. Las fuerzas políticas siguen pensando en pasado, de hecho, mantienen su discurso y programa político anterior a la epidemia. Mientras tengamos los líderes actuales, va a ser difícil solucionar los cada vez mayores problemas sociales. Necesitamos aire fresco, con nuevas ideas acordes al futuro que día a día se va conformando. Nuevos tiempos precisan de nuevas mentalidades que nos lleven a una colaboración y cooperación de todos los agentes sociales, políticos y económicos.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

'Con la salud en juego'

Estoy contento porque hace un mes que me pusieron la primera dosis de Astra Zeneca. Hay que vacunarse. El riesgo de pasarlo mal o morirte si te contagias es muy alto para las personas mayores. Y para los jóvenes, la covid persistente no es para tomarla a broma, hay jóvenes que tras diez meses siguen con síntomas severos, con la baja y que les impiden hacer vida normal. Pero a lo que iba. La vacuna de Astra Zeneca se aprobó tras ensayos con unas 30.000 personas. En estos ensayos, hasta donde yo sé, no se informaron reacciones con trombos. Ha tenido que inocularse a millones de personas para empezar a ver estos casos, del orden de uno cada millón (atención: el riesgo de tener un accidente yendo por la calle, tráfico, etc., es mucho mayor, así que vacúnense). Pero no solo se producen los trombos con Astra Zeneca, investiguen y encontrarán datos, como yo he hecho. ¿Y por qué no se habla de los trombos con Pfizer? La vacuna de Astra Zeneca cuesta unos 3 euros, mientras que la de Pfizer cuesta unos 30 euros. Está claro que alguien sale ganando si se decide utilizar Pfizer en vez de Astra Zeneca, y no creo que sea solo la farmacéutica. Ahora hay un grupo de más de un millón de españoles, que son además trabajadores esenciales, esperando la segunda dosis de Astra Zeneca. Y nuestro Gobierno ha decidido utilizar un ensayo mezclando vacunas de otra marca con, pásmense, ¡600 voluntarios! ¿Es una broma? Astra Zeneca no detectó los trombos con 30.000 y el Gobierno va a usar el resultado de 600 personas para decidir qué marca se inocula a más de un millón de nuestros compatriotas, ¿de verdad? Estoy muy enfadado, esa es la verdad. Va siendo hora de salir a la calle a decir que no nos tomen más el pelo, que está en juego nuestra salud.

Benjamín Gracia Lázaro. ZARAGOZA

'Diversión sin control'

En mi ciudad, Zaragoza, concretamente por Casablanca, últimamente han estado pasando cosas. En resumen, mucha gente incluyéndome a mí nos quejamos de que en aquel parque hay muy poco control, es decir, adolescentes entre trece y dieciséis años haciendo botellones; son más de seis personas, un descontrol. Nos gustaría que hubiera más control, porque hay gente a la que le da miedo salir, porque estos jóvenes están de fiesta y no saben lo que hacen. Si hubiese más policías por ahí no habría peleas. No digo que los jóvenes no se puedan divertir, está muy bien que pasen un buen rato, con amigos, etc. Pero con más cuidado. Por eso me gustaría proponer que, aparte de poner más control por la zona de Casablanca, podrían hacer unos espacios para que los jóvenes se diviertan sin molestar a nadie y no causar daños en el parque, etc.

Pablo Acedo Fuster. ZARAGOZA

'Examen de conducir'

Un día muy esperado, pasado con muchos nervios. Después de una jornada de reflexión del examen de conductor del domingo, releer las preguntas, compartirlas con las compañeras en un ambiente relajado y posteriormente con compañeros en el trabajo... la sensación primera fue ‘de difícil’. La de que casi todas menos tan solo algunas habían sido muy rebuscadas; ya no tan solo eso, si no la formulación complicada de ellas. Las recordaban mentalmente y las iban contestando entre ellas y ellos, salían respuestas correctas, otras erróneas por dudar o por no leer bien, pero había fallos. Fue buena la tertulia de poner en común todo ello; les ayudó, incluso a mí que no me presenté. Me abrió los ojos ante preguntas que ni las hubiera imaginado, como a muchos de quienes se presentaron. Y ya por fin, al ver el lunes las respuestas y resultados de varios exámenes... la nueva sensación no fue buena, más por la desilusión de mis compañeras; pero salí un poco esperanzada de que alguna o algún aprobado saldrá con buen pie. Mi reflexión última, la de que la nota de corte no va a ser tan alta como otras veces, espero. Algo bueno saldrá de esto, seguro. Por lo menos para las y los que se lo merecen.

Nuria Marruedo López. Zaragoza

